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Зеленский обсудил с главой Южной Кореи проведение саммита мира на Украине - РИА Новости, 15.07.2023
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15:02 15.07.2023
https://ria.ru/20230715/sammit-1884369977.html
Зеленский обсудил с главой Южной Кореи проведение саммита мира на Украине
Зеленский обсудил с главой Южной Кореи проведение саммита мира на Украине - РИА Новости, 15.07.2023
Зеленский обсудил с главой Южной Кореи проведение саммита мира на Украине
Владимир Зеленский сообщил в своем телеграм-канале, что обсудил с президентом Южной Кореи Юн Сок Ель реализацию так называемого глобального "саммита мира" на... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T15:02
2023-07-15T15:02
в мире
украина
владимир зеленский
юн сок ель
андрей ермак
южная корея
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил в своем телеграм-канале, что обсудил с президентом Южной Кореи Юн Сок Ель реализацию так называемого глобального "саммита мира" на Украине. "Сегодня на Украине президент Республики Корея Юн Сок Йоль и первая леди Ким Кон Хи. Во время этого визита - первого в истории наших отношений - мы обсуждаем все то, что важно для нормальной и безопасной жизни людей, для международного порядка, основанного на правилах. Возвращение депортированных взрослых и детей, реализация ФормулаМира и подготовка глобального саммита мира, продовольственная и энергетическая безопасность и экономическое сотрудничество", - рассказал Зеленский. Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявлял, что Киев хотел бы провести так называемый глобальный "саммит мира" на Украине. Ранее Зеленский подтвердил, что идет организация саммита, на котором будет обсуждаться предложенный им мирный план. Киев хочет, чтобы встреча охватила как можно больше стран. В начале июня источник РИА Новости в Москве отмечал, что так называемый мирный саммит, который пытается созвать Зеленский, имеет так же мало общего с мирным урегулированием, как и его "формула мира", все, кто согласится участвовать в нем, автоматически выступят сторонниками продолжения вооруженного противостояния. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20230708/sammit-1882916497.html
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в мире, украина, владимир зеленский, юн сок ель, андрей ермак, южная корея
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Юн Сок Ель, Андрей Ермак, Южная Корея
Зеленский обсудил с главой Южной Кореи проведение саммита мира на Украине

Зеленский обсудил с президентом Южной Кореи Юн Сок Ель проведение саммита мира на Украине

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил в своем телеграм-канале, что обсудил с президентом Южной Кореи Юн Сок Ель реализацию так называемого глобального "саммита мира" на Украине.
"Сегодня на Украине президент Республики Корея Юн Сок Йоль и первая леди Ким Кон Хи. Во время этого визита - первого в истории наших отношений - мы обсуждаем все то, что важно для нормальной и безопасной жизни людей, для международного порядка, основанного на правилах. Возвращение депортированных взрослых и детей, реализация ФормулаМира и подготовка глобального саммита мира, продовольственная и энергетическая безопасность и экономическое сотрудничество", - рассказал Зеленский.
Флаги Турции - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
Зеленский пригласил Турцию на украинский "глобальный саммит мира"
8 июля, 01:25
Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявлял, что Киев хотел бы провести так называемый глобальный "саммит мира" на Украине.
Ранее Зеленский подтвердил, что идет организация саммита, на котором будет обсуждаться предложенный им мирный план. Киев хочет, чтобы встреча охватила как можно больше стран.
В начале июня источник РИА Новости в Москве отмечал, что так называемый мирный саммит, который пытается созвать Зеленский, имеет так же мало общего с мирным урегулированием, как и его "формула мира", все, кто согласится участвовать в нем, автоматически выступят сторонниками продолжения вооруженного противостояния.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
Зеленский рассказал о целях Украины и Запада на саммите мира
6 июня, 21:27
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийЮн Сок ЕльАндрей ЕрмакЮжная Корея
 
 
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