https://ria.ru/20230715/sammit-1884314577.html

Американские эксперты отметили "лакейский статус" Украины на саммите НАТО

Американские эксперты отметили "лакейский статус" Украины на саммите НАТО - РИА Новости, 15.07.2023

Американские эксперты отметили "лакейский статус" Украины на саммите НАТО

Саммит НАТО напомнил Украине о статусе державы второго сорта, а Владимиру Зеленскому оставалось только помалкивать с расчетом на продолжение помощи, считают... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T00:48

2023-07-15T00:48

2023-07-15T00:48

россия

украина

вильнюс

владимир зеленский

йенс столтенберг

нато

министерство обороны сша

g7

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ВАШИНГТОН, 15 июл – РИА Новости. Саммит НАТО напомнил Украине о статусе державы второго сорта, а Владимиру Зеленскому оставалось только помалкивать с расчетом на продолжение помощи, считают американские эксперты. "Я бы не сказал, что саммит стал провалом для Украины, но точно напоминанием об их лакейском статусе", - заявил РИА Новости историк и политический комментатор Дэн Лазар. По его словам, Украина стала жертвой двойных стандартов США, которые не хотят вступления Киева в НАТО, чтобы не становиться стороной конфликта. В Вильнюсе Зеленскому оставалось только "держать язык за зубами в надежде, что США и Великобритания продолжат посылать просроченное оружие", добавил эксперт. Аналитик Пентагона в отставке Чак Спини заявил, что прошедший саммит продемонстрировал место Украины в качестве второсортного или младшего союзника без надежды на улучшение этого положения. "Украина - самая коррумпированная страна в Европе, и ей не предложат членства в НАТО в обозримом будущем", - сказал он. Сама НАТО, как заявил эксперт, становится не таким уж Атлантическим альянсом. Поддержка Украины продолжится для того, чтобы ВПК стран НАТО пополнялся деньгами, подчеркнул он. "Саммит в Вильнюсе запомнят как нелепую попытку постелить мягко. Его целью было уклониться от обязательств в рамках статьи 5 устава НАТО в отношении Украины", - сказал он. Эксперт убежден, что страны НАТО продолжат использовать Украину для истощения России. Профессор международных отношений Питтсбургского университета Майкл Бреннер считает, что Россия не допустит вступления Украины в НАТО. "Украина, какой мы ее знаем, никогда не вступит в НАТО, потому что ее не будет. Русские никогда не примут раздел — де-факто или де-юре, который дает Украине возможность перевооружаться как партнеру НАТО", — сказал он. Лидеры НАТО гонятся за несбыточными мечтами, считает эксперт. Руководство США и альянса безразлично в отношении Украины, как Зеленский - в отношении украинцев, считает он. Саммит НАТО прошел в Вильнюсе 11-12 июля. По его итогам Киев не получил приглашения в альянс. Более того, генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что вопрос о членстве Украины потеряет актуальность, если она не сумеет одержать победу в противостоянии с Россией. Страны G7 опубликовали декларацию в поддержку Украины, однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации. МИД России заявил по окончании саммита, что НАТО окончательно вернулась к схемам холодной войны, а Украине уготована роль главного расходного материала в развязанной альянсом гибридной войне с РФ.

https://ria.ru/20230714/zelenskiy-1884101295.html

https://ria.ru/20230712/stoltenberg-1883830474.html

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украина

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россия, украина, вильнюс, владимир зеленский, йенс столтенберг, нато, министерство обороны сша, g7, в мире