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Американские эксперты отметили "лакейский статус" Украины на саммите НАТО - РИА Новости, 15.07.2023
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00:48 15.07.2023
https://ria.ru/20230715/sammit-1884314577.html
Американские эксперты отметили "лакейский статус" Украины на саммите НАТО
Американские эксперты отметили "лакейский статус" Украины на саммите НАТО - РИА Новости, 15.07.2023
Американские эксперты отметили "лакейский статус" Украины на саммите НАТО
Саммит НАТО напомнил Украине о статусе державы второго сорта, а Владимиру Зеленскому оставалось только помалкивать с расчетом на продолжение помощи, считают... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T00:48
2023-07-15T00:48
россия
украина
вильнюс
владимир зеленский
йенс столтенберг
нато
министерство обороны сша
g7
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ВАШИНГТОН, 15 июл – РИА Новости. Саммит НАТО напомнил Украине о статусе державы второго сорта, а Владимиру Зеленскому оставалось только помалкивать с расчетом на продолжение помощи, считают американские эксперты. "Я бы не сказал, что саммит стал провалом для Украины, но точно напоминанием об их лакейском статусе", - заявил РИА Новости историк и политический комментатор Дэн Лазар. По его словам, Украина стала жертвой двойных стандартов США, которые не хотят вступления Киева в НАТО, чтобы не становиться стороной конфликта. В Вильнюсе Зеленскому оставалось только "держать язык за зубами в надежде, что США и Великобритания продолжат посылать просроченное оружие", добавил эксперт. Аналитик Пентагона в отставке Чак Спини заявил, что прошедший саммит продемонстрировал место Украины в качестве второсортного или младшего союзника без надежды на улучшение этого положения. "Украина - самая коррумпированная страна в Европе, и ей не предложат членства в НАТО в обозримом будущем", - сказал он. Сама НАТО, как заявил эксперт, становится не таким уж Атлантическим альянсом. Поддержка Украины продолжится для того, чтобы ВПК стран НАТО пополнялся деньгами, подчеркнул он. "Саммит в Вильнюсе запомнят как нелепую попытку постелить мягко. Его целью было уклониться от обязательств в рамках статьи 5 устава НАТО в отношении Украины", - сказал он. Эксперт убежден, что страны НАТО продолжат использовать Украину для истощения России. Профессор международных отношений Питтсбургского университета Майкл Бреннер считает, что Россия не допустит вступления Украины в НАТО. "Украина, какой мы ее знаем, никогда не вступит в НАТО, потому что ее не будет. Русские никогда не примут раздел — де-факто или де-юре, который дает Украине возможность перевооружаться как партнеру НАТО", — сказал он. Лидеры НАТО гонятся за несбыточными мечтами, считает эксперт. Руководство США и альянса безразлично в отношении Украины, как Зеленский - в отношении украинцев, считает он. Саммит НАТО прошел в Вильнюсе 11-12 июля. По его итогам Киев не получил приглашения в альянс. Более того, генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что вопрос о членстве Украины потеряет актуальность, если она не сумеет одержать победу в противостоянии с Россией. Страны G7 опубликовали декларацию в поддержку Украины, однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации. МИД России заявил по окончании саммита, что НАТО окончательно вернулась к схемам холодной войны, а Украине уготована роль главного расходного материала в развязанной альянсом гибридной войне с РФ.
https://ria.ru/20230714/zelenskiy-1884101295.html
https://ria.ru/20230712/stoltenberg-1883830474.html
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россия, украина, вильнюс, владимир зеленский, йенс столтенберг, нато, министерство обороны сша, g7, в мире
Россия, Украина, Вильнюс, Владимир Зеленский, Йенс Столтенберг, НАТО, Министерство обороны США, G7, В мире
Американские эксперты отметили "лакейский статус" Украины на саммите НАТО

Американские эксперты считают, что Киеву на саммите в Вильнюсе указали на лакейский статус

© AP Photo / Paul EllisФлаг Украины во время саммита НАТО в Вильнюсе
Флаг Украины во время саммита НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© AP Photo / Paul Ellis
Флаг Украины во время саммита НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 июл – РИА Новости. Саммит НАТО напомнил Украине о статусе державы второго сорта, а Владимиру Зеленскому оставалось только помалкивать с расчетом на продолжение помощи, считают американские эксперты.
«
"Я бы не сказал, что саммит стал провалом для Украины, но точно напоминанием об их лакейском статусе", - заявил РИА Новости историк и политический комментатор Дэн Лазар.
По его словам, Украина стала жертвой двойных стандартов США, которые не хотят вступления Киева в НАТО, чтобы не становиться стороной конфликта.
В Вильнюсе Зеленскому оставалось только "держать язык за зубами в надежде, что США и Великобритания продолжат посылать просроченное оружие", добавил эксперт.
Аналитик Пентагона в отставке Чак Спини заявил, что прошедший саммит продемонстрировал место Украины в качестве второсортного или младшего союзника без надежды на улучшение этого положения.
"Украина - самая коррумпированная страна в Европе, и ей не предложат членства в НАТО в обозримом будущем", - сказал он.
Сама НАТО, как заявил эксперт, становится не таким уж Атлантическим альянсом.
Поддержка Украины продолжится для того, чтобы ВПК стран НАТО пополнялся деньгами, подчеркнул он. "Саммит в Вильнюсе запомнят как нелепую попытку постелить мягко. Его целью было уклониться от обязательств в рамках статьи 5 устава НАТО в отношении Украины", - сказал он.
Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
СМИ раскрыло, как США едва не наказали Зеленского на саммите НАТО
Вчера, 02:50
Эксперт убежден, что страны НАТО продолжат использовать Украину для истощения России.
Профессор международных отношений Питтсбургского университета Майкл Бреннер считает, что Россия не допустит вступления Украины в НАТО.
"Украина, какой мы ее знаем, никогда не вступит в НАТО, потому что ее не будет. Русские никогда не примут раздел — де-факто или де-юре, который дает Украине возможность перевооружаться как партнеру НАТО", — сказал он.
Лидеры НАТО гонятся за несбыточными мечтами, считает эксперт. Руководство США и альянса безразлично в отношении Украины, как Зеленский - в отношении украинцев, считает он.
Саммит НАТО прошел в Вильнюсе 11-12 июля. По его итогам Киев не получил приглашения в альянс. Более того, генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что вопрос о членстве Украины потеряет актуальность, если она не сумеет одержать победу в противостоянии с Россией. Страны G7 опубликовали декларацию в поддержку Украины, однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации. МИД России заявил по окончании саммита, что НАТО окончательно вернулась к схемам холодной войны, а Украине уготована роль главного расходного материала в развязанной альянсом гибридной войне с РФ.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
Столтенберг объяснил противоречивые заявления Зеленского на саммите
12 июля, 18:52
 
РоссияУкраинаВильнюсВладимир ЗеленскийЙенс СтолтенбергНАТОМинистерство обороны СШАG7В мире
 
 
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