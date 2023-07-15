https://ria.ru/20230715/ramafosa-1884311040.html

В ЮАР заявили, что Рамафоса обсуждает с Путиным ситуацию с МУС

В ЮАР заявили, что Рамафоса обсуждает с Путиным ситуацию с МУС - РИА Новости, 15.07.2023

В ЮАР заявили, что Рамафоса обсуждает с Путиным ситуацию с МУС

Представитель вице-президента ЮАР заявил, что президент Сирил Рамафоса напрямую обсуждает связанные с МУС вопросы в преддверии саммита БРИКС с российским... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T00:00

2023-07-15T00:00

2023-07-15T00:00

в мире

юар

россия

китай

сирил рамафоса

владимир путин

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

международный уголовный суд

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Представитель вице-президента ЮАР заявил, что президент Сирил Рамафоса напрямую обсуждает связанные с МУС вопросы в преддверии саммита БРИКС с российским лидером Владимиром Путиным. "Президент говорит с президентом Путиным о проблеме МУС напрямую", - приводит его слова британская газета Financial Times. Издание при этом не уточняет, идет ли речь о новых конкретных контактах или представитель вице-президента ЮАР лишь обозначил уровень, на котором вопрос решается в целом. Рамафоса ранее отмечал, что саммит БРИКС пройдет в очном формате, а местные СМИ со ссылкой на главу Делового совета БРИКС Николау Ставроса сообщали, что на саммите ожидают глав всех пяти государств объединения. Представитель офиса президента ЮАР Винсент Магвенья призвал дождаться заявления главы страны по вопросу приглашения России на саммит БРИКС. Также вице-президент ЮАР Пол Машатиле заявил изданию Mail and Guardian, что Россия якобы отвергла предложение южноафриканских властей направить на саммит БРИКС главу МИД Сергея Лаврова вместо Путина. Машатиле отметил, что о решении Рамафосы во вопросу приглашения России должно стать известно на этой неделе. ЮАР находится в юрисдикции МУС, досудебная палата которой 17 марта выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, которая не признает юрисдикцию МУС, в том числе якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает юрисдикцию МУС, а любые его решения ничтожны с точки зрения права. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет.

https://ria.ru/20230615/initsiativa-1878466089.html

https://ria.ru/20230714/briks-1884165607.html

юар

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китай

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в мире, юар, россия, китай, сирил рамафоса, владимир путин, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), международный уголовный суд, брикс