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Штурмовики ВКС поразили около десятка мест скопления ВСУ в районе Пятихаток - РИА Новости, 15.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:03 15.07.2023 (обновлено: 08:36 15.07.2023)
https://ria.ru/20230715/pyatikhatki-1884322310.html
Штурмовики ВКС поразили около десятка мест скопления ВСУ в районе Пятихаток
Штурмовики ВКС поразили около десятка мест скопления ВСУ в районе Пятихаток - РИА Новости, 15.07.2023
Штурмовики ВКС поразили около десятка мест скопления ВСУ в районе Пятихаток
Штурмовики группировки "Восток" поразили около десятка мест скопления живой силы ВСУ в районе Пятихаток на Запорожском направлении, сообщил начальник... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T05:03
2023-07-15T08:36
специальная военная операция на украине
пятихатки
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Штурмовики группировки "Восток" поразили около десятка мест скопления живой силы ВСУ в районе Пятихаток на Запорожском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов. "В ходе систематического огневого воздействия и контрбатарейной борьбы уничтожены минометный расчет в районе Мирного, танк ВСУ в районе Степового, боевая бронированная машина в Новоданиловке, два артиллерийских орудия в Преображенке и Омельнике. Ударным беспилотником уничтожена боевая бронированная машина с боевиками в районе северо-западнее Приютного", — добавил Чехов.По его словам, за сутки на Запорожском направлении противник активных действий не предпринимал, вел разведку и проводил попытку перегруппировать силы. Контрнаступление, о котором долго говорили в Киеве, началось 4 июня на Южнодонецком, Запорожском и Артемовском направлениях, причем основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. На этой неделе министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что противник не достиг своих целей ни на одном направлении.
https://ria.ru/20230715/spetsnaz-1884323381.html
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пятихатки, мирный, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Пятихатки, Мирный, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Штурмовики ВКС поразили около десятка мест скопления ВСУ в районе Пятихаток

ВКС поразили десятки мест скопления ВСУ в районе Пятихаток на Запорожском направлении

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкШтурмовик Су-25
Штурмовик Су-25 - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Штурмовик Су-25. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Штурмовики группировки "Восток" поразили около десятка мест скопления живой силы ВСУ в районе Пятихаток на Запорожском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.
"В ходе систематического огневого воздействия и контрбатарейной борьбы уничтожены минометный расчет в районе Мирного, танк ВСУ в районе Степового, боевая бронированная машина в Новоданиловке, два артиллерийских орудия в Преображенке и Омельнике. Ударным беспилотником уничтожена боевая бронированная машина с боевиками в районе северо-западнее Приютного", — добавил Чехов.
По его словам, за сутки на Запорожском направлении противник активных действий не предпринимал, вел разведку и проводил попытку перегруппировать силы.
Контрнаступление, о котором долго говорили в Киеве, началось 4 июня на Южнодонецком, Запорожском и Артемовском направлениях, причем основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады.
На этой неделе министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что противник не достиг своих целей ни на одном направлении.
Уничтожение диверсионной группы ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
Российский спецназ уничтожил украинскую ДРГ на Запорожском направлении
05:34
 
Специальная военная операция на УкраинеПятихаткиМирныйВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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