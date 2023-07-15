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В НАТО захотели сделать послание Путину

В НАТО захотели сделать послание Путину - РИА Новости, 15.07.2023

В НАТО захотели сделать послание Путину

Украину нужно принять в НАТО без каких-либо условий и как можно скорее, чтобы сделать послание президенту России Владимиру Путину, заявил бывший премьер-министр РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T09:25

2023-07-15T09:25

2023-07-15T10:15

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великобритания

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борис джонсон

нато

g7

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Украину нужно принять в НАТО без каких-либо условий и как можно скорее, чтобы сделать послание президенту России Владимиру Путину, заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в статье для издания Daily Mail."Ни одна страна не приложила больше усилий, чем Украина, ради демонстрации своей пригодности для членства в НАТО. Ни одни вооруженные силы не настолько грозные и более эффективные в использовании натовского оружия", — считает британский политик.Джонсон подчеркнул, что Киев готов стать членом Североатлантического альянса.По его мнению, начало процесса принятия Киева в НАТО послужило бы "подходящим посланием" для Путина.Страны G7 в среду на саммите НАТО в Вильнюсе опубликовали декларацию в поддержку Украины, но упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретных сроков реализации, как и предыдущие обещания по поводу украинского членства в альянсе.

https://ria.ru/20230715/sammit-1884314577.html

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в мире, украина, великобритания, россия, владимир путин, борис джонсон, нато, g7