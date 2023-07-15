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В НАТО захотели сделать послание Путину
В НАТО захотели сделать послание Путину - РИА Новости, 15.07.2023
В НАТО захотели сделать послание Путину
Украину нужно принять в НАТО без каких-либо условий и как можно скорее, чтобы сделать послание президенту России Владимиру Путину, заявил бывший премьер-министр РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T09:25
2023-07-15T09:25
2023-07-15T10:15
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Украину нужно принять в НАТО без каких-либо условий и как можно скорее, чтобы сделать послание президенту России Владимиру Путину, заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в статье для издания Daily Mail."Ни одна страна не приложила больше усилий, чем Украина, ради демонстрации своей пригодности для членства в НАТО. Ни одни вооруженные силы не настолько грозные и более эффективные в использовании натовского оружия", — считает британский политик.Джонсон подчеркнул, что Киев готов стать членом Североатлантического альянса.По его мнению, начало процесса принятия Киева в НАТО послужило бы "подходящим посланием" для Путина.Страны G7 в среду на саммите НАТО в Вильнюсе опубликовали декларацию в поддержку Украины, но упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретных сроков реализации, как и предыдущие обещания по поводу украинского членства в альянсе.
https://ria.ru/20230715/sammit-1884314577.html
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В мире, Украина, Великобритания, Россия, Владимир Путин, Борис Джонсон, НАТО, G7
В НАТО захотели сделать послание Путину
Бывший премьер Британии Джонсон: Украина продемонстрировала готовность к членству в НАТО