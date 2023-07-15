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В НАТО захотели сделать послание Путину - РИА Новости, 15.07.2023
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09:25 15.07.2023 (обновлено: 10:15 15.07.2023)
https://ria.ru/20230715/poslanie-1884334194.html
В НАТО захотели сделать послание Путину
В НАТО захотели сделать послание Путину - РИА Новости, 15.07.2023
В НАТО захотели сделать послание Путину
Украину нужно принять в НАТО без каких-либо условий и как можно скорее, чтобы сделать послание президенту России Владимиру Путину, заявил бывший премьер-министр РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T09:25
2023-07-15T10:15
в мире
украина
великобритания
россия
владимир путин
борис джонсон
нато
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Украину нужно принять в НАТО без каких-либо условий и как можно скорее, чтобы сделать послание президенту России Владимиру Путину, заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в статье для издания Daily Mail.&quot;Ни одна страна не приложила больше усилий, чем Украина, ради демонстрации своей пригодности для членства в НАТО. Ни одни вооруженные силы не настолько грозные и более эффективные в использовании натовского оружия&quot;, — считает британский политик.Джонсон подчеркнул, что Киев готов стать членом Североатлантического альянса.По его мнению, начало процесса принятия Киева в НАТО послужило бы "подходящим посланием" для Путина.Страны G7 в среду на саммите НАТО в Вильнюсе опубликовали декларацию в поддержку Украины, но упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретных сроков реализации, как и предыдущие обещания по поводу украинского членства в альянсе.
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в мире, украина, великобритания, россия, владимир путин, борис джонсон, нато, g7
В мире, Украина, Великобритания, Россия, Владимир Путин, Борис Джонсон, НАТО, G7
В НАТО захотели сделать послание Путину

Бывший премьер Британии Джонсон: Украина продемонстрировала готовность к членству в НАТО

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает в режиме видеоконференции участие в заседании Совета глав государств — членов ШОС
Президент РФ Владимир Путин принимает в режиме видеоконференции участие в заседании Совета глав государств — членов ШОС - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин принимает в режиме видеоконференции участие в заседании Совета глав государств — членов ШОС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Украину нужно принять в НАТО без каких-либо условий и как можно скорее, чтобы сделать послание президенту России Владимиру Путину, заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в статье для издания Daily Mail.
«

"Ни одна страна не приложила больше усилий, чем Украина, ради демонстрации своей пригодности для членства в НАТО. Ни одни вооруженные силы не настолько грозные и более эффективные в использовании натовского оружия", — считает британский политик.

Джонсон подчеркнул, что Киев готов стать членом Североатлантического альянса.
По его мнению, начало процесса принятия Киева в НАТО послужило бы "подходящим посланием" для Путина.
Страны G7 в среду на саммите НАТО в Вильнюсе опубликовали декларацию в поддержку Украины, но упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретных сроков реализации, как и предыдущие обещания по поводу украинского членства в альянсе.
Флаг Украины во время саммита НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
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00:48
 
В миреУкраинаВеликобританияРоссияВладимир ПутинБорис ДжонсонНАТОG7
 
 
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