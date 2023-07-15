https://ria.ru/20230715/pokushenie-1884394271.html

В Москве арестовали семерых человек, готовивших покушение на Симоньян

В Москве арестовали семерых человек, готовивших покушение на Симоньян - РИА Новости, 15.07.2023

В Москве арестовали семерых человек, готовивших покушение на Симоньян

Басманный суд Москвы арестовал семерых подозреваемых в подготовке покушения на главреда медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T19:11

2023-07-15T19:11

2023-07-15T21:02

происшествия

маргарита симоньян

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал семерых подозреваемых в подготовке покушения на главреда медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также на журналистку Ксению Собчак, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции."Ходатайства следователя в отношении несовершеннолетних граждан Г. 2005 года рождения, Е., С., З. 2006 года рождения, на момент совершения преступления несовершеннолетнего Н., а также Балашова Михаила Михайловича, Савельева Егора Сергеевича, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ, удовлетворены, и им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 14.09.2023", — рассказал собеседник агентства.Наказание по статье 213 о хулиганстве, совершенном группой лиц или с применением оружия, предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.Маргарита Симоньян, комментируя эту ситуацию, отметила, что за последний год это уже второе готовившееся покушение на нее."За этот год я привыкла жить с ощущением зайца в поле, за которым кто-то бежит с ружьем. Я к этому отношусь так: двух смертей не бывать, одной не миновать. И лучше, наверное, такая, чем неминуемая какая-то другая — мучительная, долгая", — сказала она в комментарии RT.Симоньян добавила, что есть вещи страшнее смерти: позор, предательство и жизнь с ощущением, что натворил что-то непоправимое. Она пожелала арестованным осознать эту мысль и постараться впоследствии загладить свою вину и начать жить по-новому.Ранее сегодня Федеральная служба безопасности сообщила, что совместно с МВД и СК предотвратила покушение на убийство Маргариты Симоньян и Ксении Собчак. Уточнялось, что накануне в Москве и Рязанской области задержали членов неонацистской группировки "Параграф-88". Они готовили покушения по заданию СБУ. За каждое убийство злоумышленникам пообещали заплатить по 1,5 миллиона рублей. При обыске у них изъяли автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники.

https://ria.ru/20230715/pokushenie-1884383957.html

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Задержание неонацистов, готовивших покушение на Маргариту Симоньян Видео ЦОС ФСБ России о предотвращении подготовки украинскими спецслужбами убийства Маргариты Симоньян. 2023-07-15T19:11 true PT2M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, маргарита симоньян