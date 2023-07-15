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В Москве арестовали семерых человек, готовивших покушение на Симоньян - РИА Новости, 15.07.2023
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19:11 15.07.2023 (обновлено: 21:02 15.07.2023)
https://ria.ru/20230715/pokushenie-1884394271.html
В Москве арестовали семерых человек, готовивших покушение на Симоньян
В Москве арестовали семерых человек, готовивших покушение на Симоньян - РИА Новости, 15.07.2023
В Москве арестовали семерых человек, готовивших покушение на Симоньян
Басманный суд Москвы арестовал семерых подозреваемых в подготовке покушения на главреда медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T19:11
2023-07-15T21:02
происшествия
маргарита симоньян
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал семерых подозреваемых в подготовке покушения на главреда медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также на журналистку Ксению Собчак, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции."Ходатайства следователя в отношении несовершеннолетних граждан Г. 2005 года рождения, Е., С., З. 2006 года рождения, на момент совершения преступления несовершеннолетнего Н., а также Балашова Михаила Михайловича, Савельева Егора Сергеевича, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ, удовлетворены, и им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 14.09.2023", — рассказал собеседник агентства.Наказание по статье 213 о хулиганстве, совершенном группой лиц или с применением оружия, предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.Маргарита Симоньян, комментируя эту ситуацию, отметила, что за последний год это уже второе готовившееся покушение на нее."За этот год я привыкла жить с ощущением зайца в поле, за которым кто-то бежит с ружьем. Я к этому отношусь так: двух смертей не бывать, одной не миновать. И лучше, наверное, такая, чем неминуемая какая-то другая — мучительная, долгая", — сказала она в комментарии RT.Симоньян добавила, что есть вещи страшнее смерти: позор, предательство и жизнь с ощущением, что натворил что-то непоправимое. Она пожелала арестованным осознать эту мысль и постараться впоследствии загладить свою вину и начать жить по-новому.Ранее сегодня Федеральная служба безопасности сообщила, что совместно с МВД и СК предотвратила покушение на убийство Маргариты Симоньян и Ксении Собчак. Уточнялось, что накануне в Москве и Рязанской области задержали членов неонацистской группировки "Параграф-88". Они готовили покушения по заданию СБУ. За каждое убийство злоумышленникам пообещали заплатить по 1,5 миллиона рублей. При обыске у них изъяли автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники.
https://ria.ru/20230715/pokushenie-1884383957.html
РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Задержание неонацистов, готовивших покушение на Маргариту Симоньян
Видео ЦОС ФСБ России о предотвращении подготовки украинскими спецслужбами убийства Маргариты Симоньян.
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Маргарита Симоньян о предотвращении покушения на ее жизнь
Маргарита Симоньян о предотвращении покушения на ее жизнь
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происшествия, маргарита симоньян
Происшествия, Маргарита Симоньян
В Москве арестовали семерых человек, готовивших покушение на Симоньян

Суд арестовал семерых фигурантов дела о подготовке покушения на Симоньян и Собчак

© РИА Новости / ФСБ РФ | Перейти в медиабанкСотрудники ФСБ РФ задерживают одного из членов неонацистской группировки "Параграф-88". Стоп-кадр видео
Сотрудники ФСБ РФ задерживают одного из членов неонацистской группировки Параграф-88. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© РИА Новости / ФСБ РФ
Перейти в медиабанк
Сотрудники ФСБ РФ задерживают одного из членов неонацистской группировки "Параграф-88". Стоп-кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал семерых подозреваемых в подготовке покушения на главреда медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также на журналистку Ксению Собчак, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
"Ходатайства следователя в отношении несовершеннолетних граждан Г. 2005 года рождения, Е., С., З. 2006 года рождения, на момент совершения преступления несовершеннолетнего Н., а также Балашова Михаила Михайловича, Савельева Егора Сергеевича, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ, удовлетворены, и им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 14.09.2023", — рассказал собеседник агентства.
Наказание по статье 213 о хулиганстве, совершенном группой лиц или с применением оружия, предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.
Маргарита Симоньян, комментируя эту ситуацию, отметила, что за последний год это уже второе готовившееся покушение на нее.
"За этот год я привыкла жить с ощущением зайца в поле, за которым кто-то бежит с ружьем. Я к этому отношусь так: двух смертей не бывать, одной не миновать. И лучше, наверное, такая, чем неминуемая какая-то другая — мучительная, долгая", — сказала она в комментарии RT.
Симоньян добавила, что есть вещи страшнее смерти: позор, предательство и жизнь с ощущением, что натворил что-то непоправимое. Она пожелала арестованным осознать эту мысль и постараться впоследствии загладить свою вину и начать жить по-новому.
Ранее сегодня Федеральная служба безопасности сообщила, что совместно с МВД и СК предотвратила покушение на убийство Маргариты Симоньян и Ксении Собчак. Уточнялось, что накануне в Москве и Рязанской области задержали членов неонацистской группировки "Параграф-88". Они готовили покушения по заданию СБУ.
За каждое убийство злоумышленникам пообещали заплатить по 1,5 миллиона рублей. При обыске у них изъяли автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
Захарова прокомментировала предотвращение покушения на Симоньян и Собчак
Вчера, 17:21
 
ПроисшествияМаргарита Симоньян
 
 
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