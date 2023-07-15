https://ria.ru/20230715/osago-1884273882.html

Какие изменения в ОСАГО ждут россиян с 15 июля

Какие изменения в ОСАГО ждут россиян с 15 июля - РИА Новости, 15.07.2023

Какие изменения в ОСАГО ждут россиян с 15 июля

Пятнадцатого июля вступают в силу изменения в закон об обязательном автостраховании. Документ предполагает переход процесса урегулирования страховых случаев по... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T08:00

2023-07-15T08:00

2023-07-15T10:17

инфографика

общество

страхование

осаго

дтп

госуслуги

российский союз автостраховщиков

транспорт

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Пятнадцатого июля вступают в силу изменения в закон об обязательном автостраховании. Документ предполагает переход процесса урегулирования страховых случаев по европротоколу в онлайн-формат. Возможность оформления в офисе страховой компании сохранится. Рассказываем в карточках Ria.ru, что ждет российских автовладельцев.

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, страхование, осаго, дтп, госуслуги, российский союз автостраховщиков, транспорт, инфографика