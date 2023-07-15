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Какие изменения в ОСАГО ждут россиян с 15 июля - РИА Новости, 15.07.2023
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08:00 15.07.2023 (обновлено: 10:17 15.07.2023)
https://ria.ru/20230715/osago-1884273882.html
Какие изменения в ОСАГО ждут россиян с 15 июля
Какие изменения в ОСАГО ждут россиян с 15 июля - РИА Новости, 15.07.2023
Какие изменения в ОСАГО ждут россиян с 15 июля
Пятнадцатого июля вступают в силу изменения в закон об обязательном автостраховании. Документ предполагает переход процесса урегулирования страховых случаев по... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T08:00
2023-07-15T10:17
инфографика
общество
страхование
осаго
дтп
госуслуги
российский союз автостраховщиков
транспорт
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Пятнадцатого июля вступают в силу изменения в закон об обязательном автостраховании. Документ предполагает переход процесса урегулирования страховых случаев по европротоколу в онлайн-формат. Возможность оформления в офисе страховой компании сохранится. Рассказываем в карточках Ria.ru, что ждет российских автовладельцев.
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РИА Новости
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5
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96
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7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, страхование, осаго, дтп, госуслуги, российский союз автостраховщиков, транспорт, инфографика
Инфографика, Общество, Страхование, ОСАГО, ДТП, Госуслуги, Российский союз автостраховщиков, Транспорт
Инфографика

Какие изменения в ОСАГО ждут россиян с 15 июля

Читать ria.ru в
Пятнадцатого июля вступают в силу изменения в закон об обязательном автостраховании. Документ предполагает переход процесса урегулирования страховых случаев по европротоколу в онлайн-формат. Возможность оформления в офисе страховой компании сохранится. Рассказываем в карточках Ria.ru, что ждет российских автовладельцев.
 
ИнфографикаОбществоСтрахованиеОСАГОДТПГосуслугиРоссийский союз автостраховщиковТранспорт
 
 
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