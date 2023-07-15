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НАТО для наращивания потенциала нужна передышка на годы, считает эксперт - РИА Новости, 15.07.2023
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07:06 15.07.2023
https://ria.ru/20230715/nato-1884325827.html
НАТО для наращивания потенциала нужна передышка на годы, считает эксперт
НАТО для наращивания потенциала нужна передышка на годы, считает эксперт - РИА Новости, 15.07.2023
НАТО для наращивания потенциала нужна передышка на годы, считает эксперт
НАТО не сможет поддерживать конфликт на Украине длительное время, для восстановления военного потенциала и наращивания производства боевой техники и боеприпасов РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T07:06
2023-07-15T07:06
украина
европа
россия
евгений бужинский
йенс столтенберг
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. НАТО не сможет поддерживать конфликт на Украине длительное время, для восстановления военного потенциала и наращивания производства боевой техники и боеприпасов странам Запада необходимы годы, заявил экс-начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский. "Что касается поддержания конфликта, с одной стороны, им (НАТО - ред.) выгодна эта прокси-война, когда руками Украины они решают, как они считают, задачу ослабления и истощения России. С другой стороны, они не стесняются публично жаловаться на то, что у них и снаряды кончаются, и техники по некоторым категориям осталось не так много, самим не хватает. Я бы не говорил однозначно, что им выгодна бесконечная война. Думаю, что они подождут еще несколько месяцев, если у Украины не будет успехов - а их не будет, - они начнут поговаривать, что нужно заканчивать, садиться за стол переговоров и на каких-то приемлемых для них условиях конфликт заканчивать", - сказал Бужинский в эфире радиостанции "Спутник в Крыму". Он подчеркнул, что Западу для восстановления военного потенциала необходимы годы такой "передышки" и крупные инвестиции. "Для того, чтобы нарастить (военную мощь - ред.), нужна передышка на годы. Потому что европейский ВПК (военно-промышленный комплекс) убит, им, чтобы восстановить его, нужны годы. Чтобы восстановить весь ВПК в Европе, и в США, кстати, где он весь в частных руках, для того, чтобы возобновить производство в тех масштабах, которые они хотят, нужны очень приличные инвестиции. А любой собственник говорит: "Я готов инвестировать в производство, но гарантируйте мне, что в течение 10-20 лет вы меня засыплете заказами". Пока никто на это не готов", - сказал Бужинский. При этом он отметил, что России не следует ждать, пока страны Запада нарастят боевую мощь. Саммит НАТО прошел в Вильнюсе 11-12 июля. По его итогам Киев не получил приглашения в альянс. Более того, генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что вопрос о членстве Украины потеряет актуальность, если она не сумеет одержать победу в противостоянии с Россией. Страны G7 опубликовали декларацию в поддержку Украины, однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации. МИД России заявил по окончании саммита, что НАТО окончательно вернулась к схемам холодной войны, а Украине уготована роль главного расходного материала в развязанной альянсом гибридной войне с РФ.
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украина, европа, россия, евгений бужинский, йенс столтенберг, нато, g7
Украина, Европа, Россия, Евгений Бужинский, Йенс Столтенберг, НАТО, G7
НАТО для наращивания потенциала нужна передышка на годы, считает эксперт

Эксперт Бужинский: НАТО для наращивания военного потенциала нужна передышка на годы

© AP Photo / Jonathan ErnstЛоготип НАТО
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© AP Photo / Jonathan Ernst
Логотип НАТО. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. НАТО не сможет поддерживать конфликт на Украине длительное время, для восстановления военного потенциала и наращивания производства боевой техники и боеприпасов странам Запада необходимы годы, заявил экс-начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский.
«
"Что касается поддержания конфликта, с одной стороны, им (НАТО - ред.) выгодна эта прокси-война, когда руками Украины они решают, как они считают, задачу ослабления и истощения России. С другой стороны, они не стесняются публично жаловаться на то, что у них и снаряды кончаются, и техники по некоторым категориям осталось не так много, самим не хватает. Я бы не говорил однозначно, что им выгодна бесконечная война. Думаю, что они подождут еще несколько месяцев, если у Украины не будет успехов - а их не будет, - они начнут поговаривать, что нужно заканчивать, садиться за стол переговоров и на каких-то приемлемых для них условиях конфликт заканчивать", - сказал Бужинский в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".
Он подчеркнул, что Западу для восстановления военного потенциала необходимы годы такой "передышки" и крупные инвестиции.
"Для того, чтобы нарастить (военную мощь - ред.), нужна передышка на годы. Потому что европейский ВПК (военно-промышленный комплекс) убит, им, чтобы восстановить его, нужны годы. Чтобы восстановить весь ВПК в Европе, и в США, кстати, где он весь в частных руках, для того, чтобы возобновить производство в тех масштабах, которые они хотят, нужны очень приличные инвестиции. А любой собственник говорит: "Я готов инвестировать в производство, но гарантируйте мне, что в течение 10-20 лет вы меня засыплете заказами". Пока никто на это не готов", - сказал Бужинский.
При этом он отметил, что России не следует ждать, пока страны Запада нарастят боевую мощь.
Саммит НАТО прошел в Вильнюсе 11-12 июля. По его итогам Киев не получил приглашения в альянс. Более того, генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что вопрос о членстве Украины потеряет актуальность, если она не сумеет одержать победу в противостоянии с Россией. Страны G7 опубликовали декларацию в поддержку Украины, однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации. МИД России заявил по окончании саммита, что НАТО окончательно вернулась к схемам холодной войны, а Украине уготована роль главного расходного материала в развязанной альянсом гибридной войне с РФ.
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УкраинаЕвропаРоссияЕвгений БужинскийЙенс СтолтенбергНАТОG7
 
 
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