https://ria.ru/20230715/nato-1884325827.html

НАТО для наращивания потенциала нужна передышка на годы, считает эксперт

НАТО для наращивания потенциала нужна передышка на годы, считает эксперт - РИА Новости, 15.07.2023

НАТО для наращивания потенциала нужна передышка на годы, считает эксперт

НАТО не сможет поддерживать конфликт на Украине длительное время, для восстановления военного потенциала и наращивания производства боевой техники и боеприпасов РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T07:06

2023-07-15T07:06

2023-07-15T07:06

украина

европа

россия

евгений бужинский

йенс столтенберг

нато

g7

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788970531_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_177a9ec19089dd9be4a94bf5ad98fe02.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. НАТО не сможет поддерживать конфликт на Украине длительное время, для восстановления военного потенциала и наращивания производства боевой техники и боеприпасов странам Запада необходимы годы, заявил экс-начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский. "Что касается поддержания конфликта, с одной стороны, им (НАТО - ред.) выгодна эта прокси-война, когда руками Украины они решают, как они считают, задачу ослабления и истощения России. С другой стороны, они не стесняются публично жаловаться на то, что у них и снаряды кончаются, и техники по некоторым категориям осталось не так много, самим не хватает. Я бы не говорил однозначно, что им выгодна бесконечная война. Думаю, что они подождут еще несколько месяцев, если у Украины не будет успехов - а их не будет, - они начнут поговаривать, что нужно заканчивать, садиться за стол переговоров и на каких-то приемлемых для них условиях конфликт заканчивать", - сказал Бужинский в эфире радиостанции "Спутник в Крыму". Он подчеркнул, что Западу для восстановления военного потенциала необходимы годы такой "передышки" и крупные инвестиции. "Для того, чтобы нарастить (военную мощь - ред.), нужна передышка на годы. Потому что европейский ВПК (военно-промышленный комплекс) убит, им, чтобы восстановить его, нужны годы. Чтобы восстановить весь ВПК в Европе, и в США, кстати, где он весь в частных руках, для того, чтобы возобновить производство в тех масштабах, которые они хотят, нужны очень приличные инвестиции. А любой собственник говорит: "Я готов инвестировать в производство, но гарантируйте мне, что в течение 10-20 лет вы меня засыплете заказами". Пока никто на это не готов", - сказал Бужинский. При этом он отметил, что России не следует ждать, пока страны Запада нарастят боевую мощь. Саммит НАТО прошел в Вильнюсе 11-12 июля. По его итогам Киев не получил приглашения в альянс. Более того, генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что вопрос о членстве Украины потеряет актуальность, если она не сумеет одержать победу в противостоянии с Россией. Страны G7 опубликовали декларацию в поддержку Украины, однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации. МИД России заявил по окончании саммита, что НАТО окончательно вернулась к схемам холодной войны, а Украине уготована роль главного расходного материала в развязанной альянсом гибридной войне с РФ.

https://ria.ru/20230714/putin-1884117055.html

украина

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, европа, россия, евгений бужинский, йенс столтенберг, нато, g7