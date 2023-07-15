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СМИ рассказали об уничтоженном оружии ВСУ за первые недели контрнаступления - РИА Новости, 15.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:47 15.07.2023 (обновлено: 16:21 15.07.2023)
https://ria.ru/20230715/nastuplenie-1884375329.html
СМИ рассказали об уничтоженном оружии ВСУ за первые недели контрнаступления
СМИ рассказали об уничтоженном оружии ВСУ за первые недели контрнаступления - РИА Новости, 15.07.2023
СМИ рассказали об уничтоженном оружии ВСУ за первые недели контрнаступления
За первые две недели наступления Украины до 20% вооружений, отправленных Киевом на поле боя, было уничтожено или повреждено, сообщает американская газета New... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T15:47
2023-07-15T16:21
технологии
киев
сергей шойгу
вооруженные силы украины
украина
россия
энтони блинкен
нато
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. За первые две недели наступления Украины до 20% вооружений, отправленных Киевом на поле боя, было уничтожено или повреждено, сообщает американская газета New York Times со ссылкой на американских и европейских чиновников. "За первые две недели изнурительного контрнаступления Украины было повреждено или уничтожено до 20% вооружения, отправленных ею на поле боя. В это число входят некоторые из внушительных западных боевых машин - танки и бронетранспортеры, на которые украинцы рассчитывали в борьбе с русскими", - говорится в сообщении издания со ссылкой на американских и европейских чиновников. По данным источников, в последующие недели уровень потерь снизился примерно до 10%. При этом издание объясняет, что потери стали меньше, потому что и само контрнаступление замедлилось. Как отмечается, изменения произошли также, потому что Украина изменила тактику, якобы сосредоточившись на изматывании российских войск.Один из украинских военных, который представился Игорем, рассказал газете, что беспилотник его подразделения заснял полдюжины западных бронемашин, попавших под артиллерийский обстрел. "Они все сгорели", - сказал военный изданию. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь на запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов. В числе уничтоженного 17 Leopard, пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley, 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции. Кадры с дымящимися на поле боя Leopard вызвали большой резонанс на Западе, а крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники. По словам Шойгу, западные разведки отмечают высокую эффективность российской обороны и упреждающих ударов ВС РФ. В связи же с поставками ВСУ американских кассетных боеприпасов, отметил министр, ВС РФ вынуждены будут использовать такие же снаряды – только "гораздо более эффективные". На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ констатировали, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику, а госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".
https://ria.ru/20230714/nato-1884120431.html
https://ria.ru/20230713/grushko-1884093743.html
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технологии, киев, сергей шойгу, вооруженные силы украины, украина, россия, энтони блинкен, нато
Технологии, Киев, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия, Энтони Блинкен, НАТО, Специальная военная операция на Украине
СМИ рассказали об уничтоженном оружии ВСУ за первые недели контрнаступления

NYT: за первые две недели наступления ВСУ было уничтожено до 20 процентов их вооружений

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкМорские пехотинцы Тихоокеанского флота во время учений
Морские пехотинцы Тихоокеанского флота во время учений - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Морские пехотинцы Тихоокеанского флота во время учений. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. За первые две недели наступления Украины до 20% вооружений, отправленных Киевом на поле боя, было уничтожено или повреждено, сообщает американская газета New York Times со ссылкой на американских и европейских чиновников.
"За первые две недели изнурительного контрнаступления Украины было повреждено или уничтожено до 20% вооружения, отправленных ею на поле боя. В это число входят некоторые из внушительных западных боевых машин - танки и бронетранспортеры, на которые украинцы рассчитывали в борьбе с русскими", - говорится в сообщении издания со ссылкой на американских и европейских чиновников.
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
НАТО столкнулось с кризисом с закупками вооружений, пишут СМИ
Вчера, 09:43
По данным источников, в последующие недели уровень потерь снизился примерно до 10%. При этом издание объясняет, что потери стали меньше, потому что и само контрнаступление замедлилось. Как отмечается, изменения произошли также, потому что Украина изменила тактику, якобы сосредоточившись на изматывании российских войск.
Один из украинских военных, который представился Игорем, рассказал газете, что беспилотник его подразделения заснял полдюжины западных бронемашин, попавших под артиллерийский обстрел.
«
"Они все сгорели", - сказал военный изданию.
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко
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13 июля, 23:51
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь на запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов. В числе уничтоженного 17 Leopard, пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley, 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции. Кадры с дымящимися на поле боя Leopard вызвали большой резонанс на Западе, а крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники.
По словам Шойгу, западные разведки отмечают высокую эффективность российской обороны и упреждающих ударов ВС РФ. В связи же с поставками ВСУ американских кассетных боеприпасов, отметил министр, ВС РФ вынуждены будут использовать такие же снаряды – только "гораздо более эффективные". На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ констатировали, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику, а госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
Поставки новых вооружений усугубят ситуацию для Киева, предупредил Путин
13 июля, 19:05
 
Специальная военная операция на УкраинеТехнологииКиевСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссияЭнтони БлинкенНАТО
 
 
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