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Маск назвал поставки США кассетных снарядов Украине лицемерными

Маск назвал поставки США кассетных снарядов Украине лицемерными - РИА Новости, 15.07.2023

Маск назвал поставки США кассетных снарядов Украине лицемерными

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск предупредил о негативных последствиях передачи США Украине кассетных боеприпасов, отметив лицемерность... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T18:15

2023-07-15T18:15

2023-07-15T18:15

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ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск предупредил о негативных последствиях передачи США Украине кассетных боеприпасов, отметив лицемерность подобных поставок. "Ничего хорошего из этого не выйдет", - написал он в Twitter, комментируя отправку Киеву кассетных снарядов. Маск указал на то, что Штаты "всегда осуждали как зло" тех, кто использует кассетные боеприпасы, однако теперь США сами же посылают их для применения в боях. "Судьба любит иронию, но ненавидит лицемерие", - отметил предприниматель. В четверг директор по операциям объединенного штаба генерал Дуглас Симс сообщил на брифинге Пентагона, что Украине поступили не только кассетные боеприпасы из США, но и от других стран. Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса. ВСУ, по данным российских военных, уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности Донецка. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, это говорит о том, что задачей украинских войск является убийство максимального числа мирных жителей. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230714/karasin-1884227747.html

https://ria.ru/20230713/boepripasy-1884009440.html

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в мире, украина, илон маск, нато, twitter, министерство обороны сша, джо байден, сергей лавров, сша, россия