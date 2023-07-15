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"Он в отчаянии". В США раскрыли ложь Зеленского о ВСУ - РИА Новости, 15.07.2023
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09:00 15.07.2023 (обновлено: 14:43 15.07.2023)
https://ria.ru/20230715/lozh-1884332411.html
"Он в отчаянии". В США раскрыли ложь Зеленского о ВСУ
"Он в отчаянии". В США раскрыли ложь Зеленского о ВСУ - РИА Новости, 15.07.2023
"Он в отчаянии". В США раскрыли ложь Зеленского о ВСУ
Вооруженные силы Украины потеряли 26 тысяч солдат в ходе своего провального контрнаступления и киевский режим отчаянно пытается скрыть эти показатели, заявил в... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T09:00
2023-07-15T14:43
в мире
украина
россия
владимир зеленский
нато
пентагон
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Вооруженные силы Украины потеряли 26 тысяч солдат в ходе своего провального контрнаступления и киевский режим отчаянно пытается скрыть эти показатели, заявил в интервью политическому обозревателю Майклу Сэвиджу экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.&quot;Украинцы потеряли 26 тысяч человек убитыми и, вероятно, столько же ранеными&quot;, — утверждает эксперт.Как указал эксперт, потери украинских войск в ходе контрнаступления катастрофические и киевский режим неудачно пытается скрыть эту неудобную для него правду от всего мира. Президенту Украины Владимиру Зеленскому остается надеяться лишь на то, что участие какой-либо третьей стороны в конфликте сможет спасти его из этой ужасной ситуации, отметил полковник.&quot;Зеленский и его офицеры в отчаянии, они понимают, что уже проиграли, а от их вооруженных сил ничего не остается&quot;, — подытожил Макгрегор.Во вторник министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что потери украинских войск с начала контрнаступления составили более 26 тысяч военных и трех тысяч единиц различного вооружения. По словам главы Минобороны, киевское руководство так раскрутило и разогрело тему с наступлением, что "треть мира ждала начало саммита НАТО в Вильнюсе 11 июля".
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, нато, пентагон
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, НАТО, Пентагон
"Он в отчаянии". В США раскрыли ложь Зеленского о ВСУ

Полковник ВС США Макгрегор: киевский режим пытается скрыть потери в рядах ВСУ

© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Украины Владимир Зеленский во время прибытия на саммит Европейского политического сообщества в замок Мими в городе Бульбоакэ
Президент Украины Владимир Зеленский во время прибытия на саммит Европейского политического сообщества в замок Мими в городе Бульбоакэ - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Украины Владимир Зеленский во время прибытия на саммит Европейского политического сообщества в замок Мими в городе Бульбоакэ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Вооруженные силы Украины потеряли 26 тысяч солдат в ходе своего провального контрнаступления и киевский режим отчаянно пытается скрыть эти показатели, заявил в интервью политическому обозревателю Майклу Сэвиджу экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
«

"Украинцы потеряли 26 тысяч человек убитыми и, вероятно, столько же ранеными", — утверждает эксперт.

Как указал эксперт, потери украинских войск в ходе контрнаступления катастрофические и киевский режим неудачно пытается скрыть эту неудобную для него правду от всего мира. Президенту Украины Владимиру Зеленскому остается надеяться лишь на то, что участие какой-либо третьей стороны в конфликте сможет спасти его из этой ужасной ситуации, отметил полковник.
«

"Зеленский и его офицеры в отчаянии, они понимают, что уже проиграли, а от их вооруженных сил ничего не остается", — подытожил Макгрегор.

Во вторник министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что потери украинских войск с начала контрнаступления составили более 26 тысяч военных и трех тысяч единиц различного вооружения. По словам главы Минобороны, киевское руководство так раскрутило и разогрело тему с наступлением, что "треть мира ждала начало саммита НАТО в Вильнюсе 11 июля".
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Вчера, 22:18
 
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