"Он в отчаянии". В США раскрыли ложь Зеленского о ВСУ
Полковник ВС США Макгрегор: киевский режим пытается скрыть потери в рядах ВСУ
© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Украины Владимир Зеленский во время прибытия на саммит Европейского политического сообщества в замок Мими в городе Бульбоакэ
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Украины Владимир Зеленский во время прибытия на саммит Европейского политического сообщества в замок Мими в городе Бульбоакэ. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Вооруженные силы Украины потеряли 26 тысяч солдат в ходе своего провального контрнаступления и киевский режим отчаянно пытается скрыть эти показатели, заявил в интервью политическому обозревателю Майклу Сэвиджу экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
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"Украинцы потеряли 26 тысяч человек убитыми и, вероятно, столько же ранеными", — утверждает эксперт.
Как указал эксперт, потери украинских войск в ходе контрнаступления катастрофические и киевский режим неудачно пытается скрыть эту неудобную для него правду от всего мира. Президенту Украины Владимиру Зеленскому остается надеяться лишь на то, что участие какой-либо третьей стороны в конфликте сможет спасти его из этой ужасной ситуации, отметил полковник.
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"Зеленский и его офицеры в отчаянии, они понимают, что уже проиграли, а от их вооруженных сил ничего не остается", — подытожил Макгрегор.
Во вторник министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что потери украинских войск с начала контрнаступления составили более 26 тысяч военных и трех тысяч единиц различного вооружения. По словам главы Минобороны, киевское руководство так раскрутило и разогрело тему с наступлением, что "треть мира ждала начало саммита НАТО в Вильнюсе 11 июля".