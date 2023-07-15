https://ria.ru/20230715/bogusevich-1884356517.html
Режиссера, переехавшую в Петербург с Украины, лишили почетной грамоты
Режиссера, переехавшую в Петербург с Украины, лишили почетной грамоты - РИА Новости, 15.07.2023
Режиссера, переехавшую в Петербург с Украины, лишили почетной грамоты
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что лишил почетной грамоты режиссера театра Жанну Богусевич, которая переехала в... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T13:12
2023-07-15T13:12
2023-07-15T13:12
культура
в мире
новости культуры
санкт-петербург
украина
харьковская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0f/1884356245_0:204:1080:812_1920x0_80_0_0_36301d8a807b7f37a679c5ed4733305b.jpg
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что лишил почетной грамоты режиссера театра Жанну Богусевич, которая переехала в Санкт-Петербург и создала там свою студию. "Режиссер театра Жанна Богусевич переехала в Санкт-Петербург, публично заявив о создании театральной студии... Считаю обязанностью аннулировать почетную грамоту Харьковской областной администрации, которую вручили Жанне Богусевич", - написал Синегубов в социальной сети Facebook*.Синегубов также поручил профильному департаменту администрации провести тщательную проверку ответственных лиц за подачу ходатайства о награждении. Как сообщают украинские СМИ, в марте Богусевич была награждена грамотой, через месяц ее театр объявил о завершении работы в Харькове, а уже в июне режиссер сообщила о создании нового театра в Санкт-Петербурге, который получил название "Театр Питер". Вместе с ней в Россию переехали актеры Сергей Листунов и Дарья Терновская.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230622/prigozhin-1879778398.html
https://ria.ru/20230712/lebedev-1883702807.html
санкт-петербург
украина
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0f/1884356245_0:32:1080:842_1920x0_80_0_0_c64ffe207edd893dc0cf8c40b58e226b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, новости культуры, санкт-петербург, украина, харьковская область
Культура, В мире, Новости культуры, Санкт-Петербург, Украина, Харьковская область
Режиссера, переехавшую в Петербург с Украины, лишили почетной грамоты
В Харьковской области лишили почетной грамоты режиссера Богусевич, переехавшую в Петербург
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что лишил почетной грамоты режиссера театра Жанну Богусевич, которая переехала в Санкт-Петербург и создала там свою студию.
"Режиссер театра Жанна Богусевич переехала в Санкт-Петербург, публично заявив о создании театральной студии... Считаю обязанностью аннулировать почетную грамоту Харьковской областной администрации, которую вручили Жанне Богусевич", - написал Синегубов в социальной сети Facebook*.
"Накопили деньжат и ушли": Пригожин резко высказался об артистах с Украины
Синегубов также поручил профильному департаменту администрации провести тщательную проверку ответственных лиц за подачу ходатайства о награждении.
Как сообщают украинские СМИ, в марте Богусевич была награждена грамотой, через месяц ее театр объявил о завершении работы в Харькове, а уже в июне режиссер сообщила о создании нового театра в Санкт-Петербурге, который получил название "Театр Питер". Вместе с ней в Россию переехали актеры Сергей Листунов и Дарья Терновская.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Артемий Лебедев отреагировал на конфискацию своего имущества на Украине