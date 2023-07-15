https://ria.ru/20230715/bogusevich-1884356517.html

Режиссера, переехавшую в Петербург с Украины, лишили почетной грамоты

Режиссера, переехавшую в Петербург с Украины, лишили почетной грамоты - РИА Новости, 15.07.2023

Режиссера, переехавшую в Петербург с Украины, лишили почетной грамоты

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что лишил почетной грамоты режиссера театра Жанну Богусевич, которая переехала в... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T13:12

2023-07-15T13:12

2023-07-15T13:12

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что лишил почетной грамоты режиссера театра Жанну Богусевич, которая переехала в Санкт-Петербург и создала там свою студию. "Режиссер театра Жанна Богусевич переехала в Санкт-Петербург, публично заявив о создании театральной студии... Считаю обязанностью аннулировать почетную грамоту Харьковской областной администрации, которую вручили Жанне Богусевич", - написал Синегубов в социальной сети Facebook*.Синегубов также поручил профильному департаменту администрации провести тщательную проверку ответственных лиц за подачу ходатайства о награждении. Как сообщают украинские СМИ, в марте Богусевич была награждена грамотой, через месяц ее театр объявил о завершении работы в Харькове, а уже в июне режиссер сообщила о создании нового театра в Санкт-Петербурге, который получил название "Театр Питер". Вместе с ней в Россию переехали актеры Сергей Листунов и Дарья Терновская.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230622/prigozhin-1879778398.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, новости культуры, санкт-петербург, украина, харьковская область