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Режиссера, переехавшую в Петербург с Украины, лишили почетной грамоты - РИА Новости, 15.07.2023
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Культура
 
13:12 15.07.2023
https://ria.ru/20230715/bogusevich-1884356517.html
Режиссера, переехавшую в Петербург с Украины, лишили почетной грамоты
Режиссера, переехавшую в Петербург с Украины, лишили почетной грамоты - РИА Новости, 15.07.2023
Режиссера, переехавшую в Петербург с Украины, лишили почетной грамоты
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что лишил почетной грамоты режиссера театра Жанну Богусевич, которая переехала в... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T13:12
2023-07-15T13:12
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что лишил почетной грамоты режиссера театра Жанну Богусевич, которая переехала в Санкт-Петербург и создала там свою студию. "Режиссер театра Жанна Богусевич переехала в Санкт-Петербург, публично заявив о создании театральной студии... Считаю обязанностью аннулировать почетную грамоту Харьковской областной администрации, которую вручили Жанне Богусевич", - написал Синегубов в социальной сети Facebook*.Синегубов также поручил профильному департаменту администрации провести тщательную проверку ответственных лиц за подачу ходатайства о награждении. Как сообщают украинские СМИ, в марте Богусевич была награждена грамотой, через месяц ее театр объявил о завершении работы в Харькове, а уже в июне режиссер сообщила о создании нового театра в Санкт-Петербурге, который получил название "Театр Питер". Вместе с ней в Россию переехали актеры Сергей Листунов и Дарья Терновская.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, новости культуры, санкт-петербург, украина, харьковская область
Культура, В мире, Новости культуры, Санкт-Петербург, Украина, Харьковская область
Режиссера, переехавшую в Петербург с Украины, лишили почетной грамоты

В Харьковской области лишили почетной грамоты режиссера Богусевич, переехавшую в Петербург

© Фото : Жанна БогусевичЖанна Богусевич
Жанна Богусевич - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© Фото : Жанна Богусевич
Жанна Богусевич. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что лишил почетной грамоты режиссера театра Жанну Богусевич, которая переехала в Санкт-Петербург и создала там свою студию.
"Режиссер театра Жанна Богусевич переехала в Санкт-Петербург, публично заявив о создании театральной студии... Считаю обязанностью аннулировать почетную грамоту Харьковской областной администрации, которую вручили Жанне Богусевич", - написал Синегубов в социальной сети Facebook*.
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Синегубов также поручил профильному департаменту администрации провести тщательную проверку ответственных лиц за подачу ходатайства о награждении.
Как сообщают украинские СМИ, в марте Богусевич была награждена грамотой, через месяц ее театр объявил о завершении работы в Харькове, а уже в июне режиссер сообщила о создании нового театра в Санкт-Петербурге, который получил название "Театр Питер". Вместе с ней в Россию переехали актеры Сергей Листунов и Дарья Терновская.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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