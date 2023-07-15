Эксперт: в НАТО не понимают, что принципы безопасности в Европе изменились
Эксперт из США Волкер: в НАТО не понимают, что принципы безопасности в Европе изменились
© AP Photo / Andrew Carallero-ReynoldsСаммит лидеров стран НАТО в Вильнюсе
© AP Photo / Andrew Carallero-Reynolds
Саммит лидеров стран НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. В НАТО не понимают, что сущность европейской безопасности изменилась, считает бывший спецпредставитель США на Украине Курт Волкер.
Он отмечает, что на саммите в Вильнюсе НАТО не дала никаких гарантий Украине, помимо тех, которые были предложены в 2008 году, когда альянс подтвердил, что страна однажды станет его членом.
"Действительно, формулировки, использованные в Вильнюсе, можно рассматривать как более слабые, подчеркивая, что приглашение будет предоставлено только когда "все союзники согласятся" (что значит, что они пока не согласны), а "условия будут соблюдены" (что значит, что эти условия еще предстоит выполнить). Точный характер этих условий остается неопределенным. Это не просто упущенная возможность. Это отражает непонимание того, что сущность европейской безопасности изменилась", - написал Волкер в статье для британской газеты Financial Times.
По его мнению, есть фундаментальное противоречие между приверженностью НАТО безопасности альянса и ее отказом предоставить Украине четкий путь к членству. Волкер считает, что это противоречие следует срочно разрешить, чтобы можно было "направить твердое приглашение, когда союзники встретятся снова в следующем году". При этом эксперт также считает, что Украина должна "победить" в конфликте, а также продолжать настаивать на членстве в НАТО и ускорить принятие законодательства ЕС для ее вступления в этот блок.
Саммит НАТО прошел в Вильнюсе 11-12 июля. По его итогам Киев не получил приглашения в альянс. Более того, генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что вопрос о членстве Украины потеряет актуальность, если она не сумеет одержать победу в противостоянии с Россией. Страны G7 опубликовали декларацию в поддержку Украины, однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации. МИД России заявил по окончании саммита, что НАТО окончательно вернулась к схемам холодной войны, а Украине уготована роль главного расходного материала в развязанной альянсом гибридной войне с РФ.