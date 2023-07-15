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СМИ: Бербок заявила, что "ежедневно" ведет переговоры о мире на Украине - РИА Новости, 15.07.2023
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01:28 15.07.2023 (обновлено: 11:17 15.07.2023)
https://ria.ru/20230715/berbok-1884317248.html
СМИ: Бербок заявила, что "ежедневно" ведет переговоры о мире на Украине
СМИ: Бербок заявила, что "ежедневно" ведет переговоры о мире на Украине - РИА Новости, 15.07.2023
СМИ: Бербок заявила, что "ежедневно" ведет переговоры о мире на Украине
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что переговоры о прекращении конфликта на Украине ведутся и она принимает в них активное участие... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T01:28
2023-07-15T11:17
украина
киев
москва
анналена бербок
владимир кличко
виталий кличко
в мире
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что переговоры о прекращении конфликта на Украине ведутся и она принимает в них активное участие каждый день, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. Бербок выступила в пятницу на читательском форуме в немецком Хемнице совместно с Владимиром Кличко, братом мэра Киева Виталия Кличко. На вопрос из зала, когда настанет подходящий момент для мирных переговоров, министр заявила, что "ведет их ежедневно", пишет издание. По мнению Бербок, немецкие поставки оружия на Украину не противоречат поиску мирного решения, речь не идет "либо об оружии, либо о переговорах", они происходят одновременно. Владимир Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из десяти пунктов. Среди них— обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20230706/ukraina-1882541169.html
https://ria.ru/20230709/berbok-1883047302.html
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украина, киев, москва, анналена бербок, владимир кличко, виталий кличко, в мире
Украина, Киев, Москва, Анналена Бербок, Владимир Кличко, Виталий Кличко, В мире
СМИ: Бербок заявила, что "ежедневно" ведет переговоры о мире на Украине

FAZ: глава МИД ФРГ Бербок заявила, что каждый день ведет переговоры о мире на Украине

© AP Photo / Jean-Francois BadiasМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что переговоры о прекращении конфликта на Украине ведутся и она принимает в них активное участие каждый день, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Бербок выступила в пятницу на читательском форуме в немецком Хемнице совместно с Владимиром Кличко, братом мэра Киева Виталия Кличко. На вопрос из зала, когда настанет подходящий момент для мирных переговоров, министр заявила, что "ведет их ежедневно", пишет издание.
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По мнению Бербок, немецкие поставки оружия на Украину не противоречат поиску мирного решения, речь не идет "либо об оружии, либо о переговорах", они происходят одновременно.
Владимир Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из десяти пунктов. Среди них— обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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