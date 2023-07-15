https://ria.ru/20230715/avtokontsern-1884325036.html

Три иностранных автоконцерна еще не определились с судьбой заводов в России

Три иностранных автоконцерна еще не определились с судьбой заводов в России - РИА Новости, 15.07.2023

Три иностранных автоконцерна еще не определились с судьбой заводов в России

Иностранные автоконцерны в последний год постепенно покидали российский рынок, в пятницу о продаже завода в Ульяновске заявила и японская Isuzu, однако три... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T06:56

2023-07-15T06:56

2023-07-15T18:08

россия

санкт-петербург

калуга

игорь моржаретто

псма рус

автоваз

ассоциация европейского бизнеса

hyundai creta

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Иностранные автоконцерны в последний год постепенно покидали российский рынок, в пятницу о продаже завода в Ульяновске заявила и японская Isuzu, однако три иностранных автоконцерна, владеющие производственными площадками в РФ, — Hyundai, Stellantis и Mitsubishi — пока не сделали окончательных заявлений об уходе, подсчитало РИА Новости. Производство автомобилей Hyundai на заводе в Санкт-Петербурге было приостановлено еще в марте прошлого года. С тех пор в корейских СМИ неоднократно появляется информация о возможной продаже этого актива, в частности, "Астана Моторс". Казахстанская компания такие планы впоследствии опровергла. Однако Минпромторг РФ в мае текущего года подтвердил, что Hyundai сообщал о намерениях возможной продажи автозавода, кому именно — министерство не раскрыло, уточнив, что окончательного решения пока не принято. "Продажа этого завода — это вопрос времени. Это огромный новый завод, вокруг которого много заводов комплектующих, его жаль больше всего. Он очень высокотехнологичный, очень современный, но заточен под конкретную модель. <…> В нынешних условиях все покупки бывших активов ушедших из РФ автоконцернов могут быть сделаны исключительно российскими компаниями. Ни один иностранец, в частности китаец, сюда с такой покупкой не сунется", — прокомментировал возможную продажу завода Hyundai автоэксперт Игорь Моржаретто. Продолжает играть в молчанку автокорпорация Stellantis, которой на 70 процентов принадлежит завод "ПСМА Рус" в Калуге. Компания выпускала на нем легкие коммерческие машины Peugeot, Opel и Citroёn, однако в апреле прошлого года было официально объявлено о приостановке производства. Зарубежные СМИ, в свою очередь, писали, что на фоне санкций компания может перенести производство из РФ, но в российском офисе Stellantis тогда такую информацию не подтвердили. Тем не менее продажи брендов, ранее выпускаемых корпорацией, стремительно падают. Например, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в июне они совокупно не достигли и 50 автомобилей. Второй собственник автозавода "ПСМА Рус" — японская Mitsubishi, до апреля 2022 года компания использовала эту площадку для выпуска моделей Outlander и Pajero Sport. Конвейер до сих пор находится в простое, официальных комментариев о дальнейшей деятельности автоконцерна в стране не поступало. Время возможностейЕсть в РФ и четвертый иностранный автоконцерн — китайский Haval (завод в Тульской области). В отличие от вышеперечисленных, компания не приостанавливала производство: на нем все так же собирают модели Haval Jolion, Haval F7, Haval F7x, Haval Dargo и Haval H9. Она также подтверждает планы достроить новый завод двигателей под Тулой в четвертом квартале. "Haval работает, выводит новые модели. В этом году объявил, что соберет 100 тысяч машин — это больше, чем он собрал за предыдущие четыре года", — отметил автоэксперт Моржаретто. Продажи бренда в РФ стремительно растут: по данным Ассоциации европейского бизнеса, в первом полугодии 2023-го они выросли в 3,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув почти 40 тысяч машин. Теперь Haval занимает третье место по продажам на российском авторынке, тогда как в прошлом полугодии занимал скромное десятое.Расставили точки над iПосле начала СВО зарубежные автоконцерны стали постепенно уходить с российского рынка. Часть — с опционом, позволяющим выкупить активы и вернуться, как, например, Renault, продавший свой пакет в "АвтоВАЗе" ФГУП "НАМИ", немецкий Mercedes, который теперь принадлежит дилеру "Автодом", и Nissan, переданный сначала "НАМИ", а потом "АвтоВАЗу". Причем на последнем российский автогигант уже наладил выпуск новой Lada X-Cross 5 совместно с азиатским партнером.Часть иностранцев решили уйти без возможности вернуться. Это и Toyota, заводом которой теперь управляет "Алмаз-Антей", обещающий начать на ней выпуск грузовиков и электромобилей E-Neva, и Volkswagen: предприятие было продано структуре дилера "Авилон". Опциона на обратный выкуп активов в этих сделках не было. Производители грузовиков Scania и MAN передали активы российских "дочек" в Санкт-Петербурге своим местным дилерам. СП "Камаза" и немецкой Daimler — "Даймлер Камаз Рус", где выпускались грузовики Mercedes, — полностью перешло под контроль первого. Теперь на нем собираются среднетоннажные грузовики "Компас". Японская Mazda продала свою долю завода во Владивостоке партнеру по СП — "Соллерсу", который начнет выпуск пикапов под собственным брендом уже 17 июля. Еще один "грузовой" актив — завод Isuzu в Ульяновске — также приобрел "Соллерс".

https://ria.ru/20230209/iran-1850705191.html

https://ria.ru/20221118/avtomobili-1832422865.html

https://ria.ru/20220620/ekonomika-1796799534.html

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санкт-петербург

калуга

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