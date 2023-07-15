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Три иностранных автоконцерна еще не определились с судьбой заводов в России - РИА Новости, 15.07.2023
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06:56 15.07.2023 (обновлено: 18:08 15.07.2023)
https://ria.ru/20230715/avtokontsern-1884325036.html
Три иностранных автоконцерна еще не определились с судьбой заводов в России
Три иностранных автоконцерна еще не определились с судьбой заводов в России - РИА Новости, 15.07.2023
Три иностранных автоконцерна еще не определились с судьбой заводов в России
Иностранные автоконцерны в последний год постепенно покидали российский рынок, в пятницу о продаже завода в Ульяновске заявила и японская Isuzu, однако три... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T06:56
2023-07-15T18:08
россия
санкт-петербург
калуга
игорь моржаретто
псма рус
автоваз
ассоциация европейского бизнеса
hyundai creta
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Иностранные автоконцерны в последний год постепенно покидали российский рынок, в пятницу о продаже завода в Ульяновске заявила и японская Isuzu, однако три иностранных автоконцерна, владеющие производственными площадками в РФ, — Hyundai, Stellantis и Mitsubishi — пока не сделали окончательных заявлений об уходе, подсчитало РИА Новости. Производство автомобилей Hyundai на заводе в Санкт-Петербурге было приостановлено еще в марте прошлого года. С тех пор в корейских СМИ неоднократно появляется информация о возможной продаже этого актива, в частности, "Астана Моторс". Казахстанская компания такие планы впоследствии опровергла. Однако Минпромторг РФ в мае текущего года подтвердил, что Hyundai сообщал о намерениях возможной продажи автозавода, кому именно — министерство не раскрыло, уточнив, что окончательного решения пока не принято. "Продажа этого завода — это вопрос времени. Это огромный новый завод, вокруг которого много заводов комплектующих, его жаль больше всего. Он очень высокотехнологичный, очень современный, но заточен под конкретную модель. &lt;…&gt; В нынешних условиях все покупки бывших активов ушедших из РФ автоконцернов могут быть сделаны исключительно российскими компаниями. Ни один иностранец, в частности китаец, сюда с такой покупкой не сунется", — прокомментировал возможную продажу завода Hyundai автоэксперт Игорь Моржаретто. Продолжает играть в молчанку автокорпорация Stellantis, которой на 70 процентов принадлежит завод "ПСМА Рус" в Калуге. Компания выпускала на нем легкие коммерческие машины Peugeot, Opel и Citroёn, однако в апреле прошлого года было официально объявлено о приостановке производства. Зарубежные СМИ, в свою очередь, писали, что на фоне санкций компания может перенести производство из РФ, но в российском офисе Stellantis тогда такую информацию не подтвердили. Тем не менее продажи брендов, ранее выпускаемых корпорацией, стремительно падают. Например, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в июне они совокупно не достигли и 50 автомобилей. Второй собственник автозавода "ПСМА Рус" — японская Mitsubishi, до апреля 2022 года компания использовала эту площадку для выпуска моделей Outlander и Pajero Sport. Конвейер до сих пор находится в простое, официальных комментариев о дальнейшей деятельности автоконцерна в стране не поступало. Время возможностейЕсть в РФ и четвертый иностранный автоконцерн — китайский Haval (завод в Тульской области). В отличие от вышеперечисленных, компания не приостанавливала производство: на нем все так же собирают модели Haval Jolion, Haval F7, Haval F7x, Haval Dargo и Haval H9. Она также подтверждает планы достроить новый завод двигателей под Тулой в четвертом квартале. "Haval работает, выводит новые модели. В этом году объявил, что соберет 100 тысяч машин — это больше, чем он собрал за предыдущие четыре года", — отметил автоэксперт Моржаретто. Продажи бренда в РФ стремительно растут: по данным Ассоциации европейского бизнеса, в первом полугодии 2023-го они выросли в 3,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув почти 40 тысяч машин. Теперь Haval занимает третье место по продажам на российском авторынке, тогда как в прошлом полугодии занимал скромное десятое.Расставили точки над iПосле начала СВО зарубежные автоконцерны стали постепенно уходить с российского рынка. Часть — с опционом, позволяющим выкупить активы и вернуться, как, например, Renault, продавший свой пакет в "АвтоВАЗе" ФГУП "НАМИ", немецкий Mercedes, который теперь принадлежит дилеру "Автодом", и Nissan, переданный сначала "НАМИ", а потом "АвтоВАЗу". Причем на последнем российский автогигант уже наладил выпуск новой Lada X-Cross 5 совместно с азиатским партнером.Часть иностранцев решили уйти без возможности вернуться. Это и Toyota, заводом которой теперь управляет "Алмаз-Антей", обещающий начать на ней выпуск грузовиков и электромобилей E-Neva, и Volkswagen: предприятие было продано структуре дилера "Авилон". Опциона на обратный выкуп активов в этих сделках не было. Производители грузовиков Scania и MAN передали активы российских "дочек" в Санкт-Петербурге своим местным дилерам. СП "Камаза" и немецкой Daimler — "Даймлер Камаз Рус", где выпускались грузовики Mercedes, — полностью перешло под контроль первого. Теперь на нем собираются среднетоннажные грузовики "Компас". Японская Mazda продала свою долю завода во Владивостоке партнеру по СП — "Соллерсу", который начнет выпуск пикапов под собственным брендом уже 17 июля. Еще один "грузовой" актив — завод Isuzu в Ульяновске — также приобрел "Соллерс".
https://ria.ru/20230209/iran-1850705191.html
https://ria.ru/20221118/avtomobili-1832422865.html
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россия, санкт-петербург, калуга, игорь моржаретто, псма рус, автоваз, ассоциация европейского бизнеса, hyundai creta, mercedes, peugeot 3008, авто, экономика
Россия, Санкт-Петербург, Калуга, Игорь Моржаретто, ПСМА Рус, АвтоВАЗ, Ассоциация европейского бизнеса, Hyundai Creta, Mercedes, Peugeot 3008, Авто, Экономика
Три иностранных автоконцерна еще не определились с судьбой заводов в России

Hyundai, Stellantis и Mitsubishi еще не определились с судьбой своих заводов в России

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкАвтомобили Hyundai Sonata на производственном конвейере на предприятии "Автотор" в Калининграде
Автомобили Hyundai Sonata на производственном конвейере на предприятии Автотор в Калининграде - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Автомобили Hyundai Sonata на производственном конвейере на предприятии "Автотор" в Калининграде. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Иностранные автоконцерны в последний год постепенно покидали российский рынок, в пятницу о продаже завода в Ульяновске заявила и японская Isuzu, однако три иностранных автоконцерна, владеющие производственными площадками в РФ, — Hyundai, Stellantis и Mitsubishi — пока не сделали окончательных заявлений об уходе, подсчитало РИА Новости.
Производство автомобилей Hyundai на заводе в Санкт-Петербурге было приостановлено еще в марте прошлого года. С тех пор в корейских СМИ неоднократно появляется информация о возможной продаже этого актива, в частности, "Астана Моторс". Казахстанская компания такие планы впоследствии опровергла. Однако Минпромторг РФ в мае текущего года подтвердил, что Hyundai сообщал о намерениях возможной продажи автозавода, кому именно — министерство не раскрыло, уточнив, что окончательного решения пока не принято.
Автомобиль Iran Khodro Runna - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
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"Продажа этого завода — это вопрос времени. Это огромный новый завод, вокруг которого много заводов комплектующих, его жаль больше всего. Он очень высокотехнологичный, очень современный, но заточен под конкретную модель. <…> В нынешних условиях все покупки бывших активов ушедших из РФ автоконцернов могут быть сделаны исключительно российскими компаниями. Ни один иностранец, в частности китаец, сюда с такой покупкой не сунется", — прокомментировал возможную продажу завода Hyundai автоэксперт Игорь Моржаретто.
Продолжает играть в молчанку автокорпорация Stellantis, которой на 70 процентов принадлежит завод "ПСМА Рус" в Калуге. Компания выпускала на нем легкие коммерческие машины Peugeot, Opel и Citroёn, однако в апреле прошлого года было официально объявлено о приостановке производства. Зарубежные СМИ, в свою очередь, писали, что на фоне санкций компания может перенести производство из РФ, но в российском офисе Stellantis тогда такую информацию не подтвердили.
Тем не менее продажи брендов, ранее выпускаемых корпорацией, стремительно падают. Например, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в июне они совокупно не достигли и 50 автомобилей.
Второй собственник автозавода "ПСМА Рус" — японская Mitsubishi, до апреля 2022 года компания использовала эту площадку для выпуска моделей Outlander и Pajero Sport. Конвейер до сих пор находится в простое, официальных комментариев о дальнейшей деятельности автоконцерна в стране не поступало.

Время возможностей

Есть в РФ и четвертый иностранный автоконцерн — китайский Haval (завод в Тульской области). В отличие от вышеперечисленных, компания не приостанавливала производство: на нем все так же собирают модели Haval Jolion, Haval F7, Haval F7x, Haval Dargo и Haval H9. Она также подтверждает планы достроить новый завод двигателей под Тулой в четвертом квартале.
"Haval работает, выводит новые модели. В этом году объявил, что соберет 100 тысяч машин — это больше, чем он собрал за предыдущие четыре года", — отметил автоэксперт Моржаретто.
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Продажи бренда в РФ стремительно растут: по данным Ассоциации европейского бизнеса, в первом полугодии 2023-го они выросли в 3,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув почти 40 тысяч машин. Теперь Haval занимает третье место по продажам на российском авторынке, тогда как в прошлом полугодии занимал скромное десятое.

Расставили точки над i

После начала СВО зарубежные автоконцерны стали постепенно уходить с российского рынка. Часть — с опционом, позволяющим выкупить активы и вернуться, как, например, Renault, продавший свой пакет в "АвтоВАЗе" ФГУП "НАМИ", немецкий Mercedes, который теперь принадлежит дилеру "Автодом", и Nissan, переданный сначала "НАМИ", а потом "АвтоВАЗу". Причем на последнем российский автогигант уже наладил выпуск новой Lada X-Cross 5 совместно с азиатским партнером.
Часть иностранцев решили уйти без возможности вернуться. Это и Toyota, заводом которой теперь управляет "Алмаз-Антей", обещающий начать на ней выпуск грузовиков и электромобилей E-Neva, и Volkswagen: предприятие было продано структуре дилера "Авилон". Опциона на обратный выкуп активов в этих сделках не было.
Производители грузовиков Scania и MAN передали активы российских "дочек" в Санкт-Петербурге своим местным дилерам. СП "Камаза" и немецкой Daimler — "Даймлер Камаз Рус", где выпускались грузовики Mercedes, — полностью перешло под контроль первого. Теперь на нем собираются среднетоннажные грузовики "Компас". Японская Mazda продала свою долю завода во Владивостоке партнеру по СП — "Соллерсу", который начнет выпуск пикапов под собственным брендом уже 17 июля. Еще один "грузовой" актив — завод Isuzu в Ульяновске — также приобрел "Соллерс".
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РоссияСанкт-ПетербургКалугаИгорь МоржареттоПСМА РусАвтоВАЗАссоциация европейского бизнесаHyundai CretaMercedesPeugeot 3008АвтоЭкономика
 
 
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