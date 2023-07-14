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Рогов рассказал о состоянии экс-главы запорожской Акимовки после покушения - РИА Новости, 14.07.2023
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09:20 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/zubarev-1884118138.html
Рогов рассказал о состоянии экс-главы запорожской Акимовки после покушения
Рогов рассказал о состоянии экс-главы запорожской Акимовки после покушения - РИА Новости, 14.07.2023
Рогов рассказал о состоянии экс-главы запорожской Акимовки после покушения
Состояние экс-главы поселка Акимовка в Запорожской области Максима Зубарева, на которого совершили покушение более трех месяцев назад, обнадеживающие, он... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T09:20
2023-07-14T09:20
запорожская область
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости. Состояние экс-главы поселка Акимовка в Запорожской области Максима Зубарева, на которого совершили покушение более трех месяцев назад, обнадеживающие, он готовится вернуться в активную общественно-политическую жизнь региона, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Автомобиль с Зубаревым взорвали в начале апреля в Мелитополе. Медики оценивали его состояние как крайне тяжелое. "Состояние Максима, моего старого товарища по борьбе, обнадеживающее. Он перенёс несколько сложнейших операций, ещё ряд предстоит, но динамика положительная", - сказал Рогов. Он подчеркнул, что посетил Зубарева в госпитале, где тот продолжает проходить курс восстановления. По словам Рогова, Зубарев включен в партийный список партии "Единая Россия" на выборах в заксобрание области и готовится вернуться к активной общественно-политической жизни на благо родной запорожской земли.
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запорожская область, владимир рогов
Запорожская область, Владимир Рогов
Рогов рассказал о состоянии экс-главы запорожской Акимовки после покушения

Рогов назвал обнадеживающим состояние экс-главы запорожской Акимовки Максима Зубарева

© Фото : Maksim Zubarev / TelegramМаксим Зубарев
Максим Зубарев - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© Фото : Maksim Zubarev / Telegram
Максим Зубарев . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости. Состояние экс-главы поселка Акимовка в Запорожской области Максима Зубарева, на которого совершили покушение более трех месяцев назад, обнадеживающие, он готовится вернуться в активную общественно-политическую жизнь региона, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Автомобиль с Зубаревым взорвали в начале апреля в Мелитополе. Медики оценивали его состояние как крайне тяжелое.
"Состояние Максима, моего старого товарища по борьбе, обнадеживающее. Он перенёс несколько сложнейших операций, ещё ряд предстоит, но динамика положительная", - сказал Рогов.
Он подчеркнул, что посетил Зубарева в госпитале, где тот продолжает проходить курс восстановления.
По словам Рогова, Зубарев включен в партийный список партии "Единая Россия" на выборах в заксобрание области и готовится вернуться к активной общественно-политической жизни на благо родной запорожской земли.
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