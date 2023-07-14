https://ria.ru/20230714/zubarev-1884118138.html

Рогов рассказал о состоянии экс-главы запорожской Акимовки после покушения

Рогов рассказал о состоянии экс-главы запорожской Акимовки после покушения - РИА Новости, 14.07.2023

Рогов рассказал о состоянии экс-главы запорожской Акимовки после покушения

Состояние экс-главы поселка Акимовка в Запорожской области Максима Зубарева, на которого совершили покушение более трех месяцев назад, обнадеживающие, он... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T09:20

2023-07-14T09:20

2023-07-14T09:20

запорожская область

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости. Состояние экс-главы поселка Акимовка в Запорожской области Максима Зубарева, на которого совершили покушение более трех месяцев назад, обнадеживающие, он готовится вернуться в активную общественно-политическую жизнь региона, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Автомобиль с Зубаревым взорвали в начале апреля в Мелитополе. Медики оценивали его состояние как крайне тяжелое. "Состояние Максима, моего старого товарища по борьбе, обнадеживающее. Он перенёс несколько сложнейших операций, ещё ряд предстоит, но динамика положительная", - сказал Рогов. Он подчеркнул, что посетил Зубарева в госпитале, где тот продолжает проходить курс восстановления. По словам Рогова, Зубарев включен в партийный список партии "Единая Россия" на выборах в заксобрание области и готовится вернуться к активной общественно-политической жизни на благо родной запорожской земли.

https://ria.ru/20230713/moped-1883956599.html

запорожская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

запорожская область, владимир рогов