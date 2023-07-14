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В Московский зоопарк доставили спасенную от контрабандистов носуху - РИА Новости, 14.07.2023
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08:23 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/zoopark-1884113537.html
В Московский зоопарк доставили спасенную от контрабандистов носуху
В Московский зоопарк доставили спасенную от контрабандистов носуху - РИА Новости, 14.07.2023
В Московский зоопарк доставили спасенную от контрабандистов носуху
Спасенный от контрабандистов самец носухи по имени Снифф прибыл в Московский зоопарк для реабилитации, сейчас он хорошо адаптировался, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T08:23
2023-07-14T08:23
общество
светлана акулова
московский зоопарк
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Спасенный от контрабандистов самец носухи по имени Снифф прибыл в Московский зоопарк для реабилитации, сейчас он хорошо адаптировался, сообщили РИА Новости в пресс-службе зоопарка. В зоопарке рассказали, что в октябре им поступило обращение от правоохранительных органов и последующее постановление Росприроднадзора с просьбой принять на содержание животных, изъятых у перекупщиков и контрабандистов. Животные содержались в стесненных условиях, где персонал ухаживал за ними по мере сил и возможностей. "В числе спасенных животных был самец носухи по имени Снифф. Сейчас ему пять лет, и большую часть жизни он, скорее всего, прожил в клетке размером метр на метр", - отметили в зоопарке. Отмечается, что он был весьма истощен и сильно нервничал. "Сниффу не понадобилась серьезная ветеринарная помощь, однако много внимания пришлось уделить его шерсти – она была очень свалявшейся из-за замкнутого пространства, он почти не мог ухаживать за собой в таких условиях", – рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова. Как отметили в зоопарке, сейчас зверек уже хорошо адаптировался, за ним ухаживают зоологи, они предлагают ему полноценный разнообразный рацион: виноград, яблоки, бананы, овощи, морковь, кабачки, различные мясо, разнообразных насекомых. Также в распоряжении носухи целый павильон, где есть пни для ковыряния, мячики для игр, канаты, бревна и другие развлечения. Помимо этого, в зоопарке отметили, что носухи социальные животные и им необходима компания, поэтому специалисты принимают все меры для того, чтобы она у него появилась.
https://ria.ru/20230204/zhivotnye-1849795290.html
https://ria.ru/20181002/1529831746.html
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общество, светлана акулова, московский зоопарк, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Общество, Светлана Акулова, Московский зоопарк, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
В Московский зоопарк доставили спасенную от контрабандистов носуху

Спасенная от контрабандистов носуха по имени Снифф прибыла в Московский зоопарк

© РИА Новости / Александр КовалёвНосуха
Носуха - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Александр Ковалёв
Носуха. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Спасенный от контрабандистов самец носухи по имени Снифф прибыл в Московский зоопарк для реабилитации, сейчас он хорошо адаптировался, сообщили РИА Новости в пресс-службе зоопарка.
В зоопарке рассказали, что в октябре им поступило обращение от правоохранительных органов и последующее постановление Росприроднадзора с просьбой принять на содержание животных, изъятых у перекупщиков и контрабандистов. Животные содержались в стесненных условиях, где персонал ухаживал за ними по мере сил и возможностей.
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"В числе спасенных животных был самец носухи по имени Снифф. Сейчас ему пять лет, и большую часть жизни он, скорее всего, прожил в клетке размером метр на метр", - отметили в зоопарке.
Отмечается, что он был весьма истощен и сильно нервничал.
«
"Сниффу не понадобилась серьезная ветеринарная помощь, однако много внимания пришлось уделить его шерсти – она была очень свалявшейся из-за замкнутого пространства, он почти не мог ухаживать за собой в таких условиях", – рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
Как отметили в зоопарке, сейчас зверек уже хорошо адаптировался, за ним ухаживают зоологи, они предлагают ему полноценный разнообразный рацион: виноград, яблоки, бананы, овощи, морковь, кабачки, различные мясо, разнообразных насекомых. Также в распоряжении носухи целый павильон, где есть пни для ковыряния, мячики для игр, канаты, бревна и другие развлечения.
Помимо этого, в зоопарке отметили, что носухи социальные животные и им необходима компания, поэтому специалисты принимают все меры для того, чтобы она у него появилась.
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ОбществоСветлана АкуловаМосковский зоопаркФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
 
 
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