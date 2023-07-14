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Запасы зерна в России на конец июня выросли на 58,4 процента - РИА Новости, 14.07.2023
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19:32 14.07.2023 (обновлено: 19:40 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/zerno-1884291047.html
Запасы зерна в России на конец июня выросли на 58,4 процента
Запасы зерна в России на конец июня выросли на 58,4 процента - РИА Новости, 14.07.2023
Запасы зерна в России на конец июня выросли на 58,4 процента
Запасы зерновых и зернобобовых культур в сельхозорганизациях РФ (без учета субъектов малого предпринимательства) на конец июня 2023 года выросли в годовом... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T19:32
2023-07-14T19:40
экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Запасы зерновых и зернобобовых культур в сельхозорганизациях РФ (без учета субъектов малого предпринимательства) на конец июня 2023 года выросли в годовом выражении на 58,4%, до 13,197 миллиона тонн, следует из материалов Росстата. В том числе запасы пшеницы по итогам июня выросли в годовом выражении на 74,2%, до 7,456 миллиона тонн, кукурузы на зерно в полной спелости - на 8,1%, до 1,168 миллиона тонн. Запасы семян и плодов масличных культур в июне текущего года прибавили к июню прошлого года 51,4% и составили 1,703 миллиона тонн, в том числе запасы семян подсолнечника увеличились на 74,4%, до 0,904 миллиона тонн. Запасы картофеля на отчетную дату снизились в годовом выражении на 9,8%, до 115,32 тысячи тонн, овощей закрытого и открытого грунта - выросли на 51,7%, до 85,912 тысячи тонн.
https://ria.ru/20230711/zerno-1883495532.html
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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Запасы зерна в России на конец июня выросли на 58,4 процента

Запасы зерна в России на конец июня выросли на 58,4 процента, до 13,2 миллиона тонн

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПосевная риса в Краснодарском крае
Посевная риса в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Посевная риса в Краснодарском крае. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Запасы зерновых и зернобобовых культур в сельхозорганизациях РФ (без учета субъектов малого предпринимательства) на конец июня 2023 года выросли в годовом выражении на 58,4%, до 13,197 миллиона тонн, следует из материалов Росстата.
В том числе запасы пшеницы по итогам июня выросли в годовом выражении на 74,2%, до 7,456 миллиона тонн, кукурузы на зерно в полной спелости - на 8,1%, до 1,168 миллиона тонн.
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Запасы семян и плодов масличных культур в июне текущего года прибавили к июню прошлого года 51,4% и составили 1,703 миллиона тонн, в том числе запасы семян подсолнечника увеличились на 74,4%, до 0,904 миллиона тонн.
Запасы картофеля на отчетную дату снизились в годовом выражении на 9,8%, до 115,32 тысячи тонн, овощей закрытого и открытого грунта - выросли на 51,7%, до 85,912 тысячи тонн.
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ЭкономикаРоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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