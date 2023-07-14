https://ria.ru/20230714/zelenskiy-1884249198.html
Зеленский не примет участия в саммите ЕС со странами Латинской Америки
Зеленский не примет участия в саммите ЕС со странами Латинской Америки - РИА Новости, 14.07.2023
Зеленский не примет участия в саммите ЕС со странами Латинской Америки
Владимир Зеленский не будет участвовать в саммите ЕС с сообществом стран Латинской Америки и Карибского бассейна 17-18 июля в Брюсселе, сообщил журналистам... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T16:33
2023-07-14T16:33
2023-07-14T16:34
латинская америка
в мире
карибский бассейн
владимир зеленский
евросоюз
сообщество латиноамериканских и карибских государств
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БРЮССЕЛЬ, 14 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский не будет участвовать в саммите ЕС с сообществом стран Латинской Америки и Карибского бассейна 17-18 июля в Брюсселе, сообщил журналистам высокопоставленный европейский источник. "Зеленский не приедет на саммит", - сказал он. "Это первый за восемь лет подобный саммит, приоритет на этой встрече отдается отношениям двух регионов", - пояснил источник. По его словам, Украина, возможно, будет обсуждаться на полях встречи в верхах, вероятно, на обеде лидеров. Также пока неизвестно, будет ли включена украинская проблематика в итоговое заявление саммита. На этом настаивает ЕС, но дискуссии по этой теме продолжаются с партнерами по региону Латинской Америки. Ранее издание Euractiv написало, что Зеленский изначально получил приглашение от Испании на саммит Евросоюза и Сообщества латиноамериканских и карибских государств, который пройдет 17-18 июля в бельгийской столице, однако от приглашения отказались после сопротивления со стороны латиноамериканских лидеров.
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латинская америка, в мире, карибский бассейн, владимир зеленский, евросоюз, сообщество латиноамериканских и карибских государств
Латинская Америка, В мире, Карибский бассейн, Владимир Зеленский, Евросоюз, Сообщество латиноамериканских и карибских государств
Зеленский не примет участия в саммите ЕС со странами Латинской Америки
Зеленский не приедет на саммит ЕС со странами Латинской Америки и Карибского бассейна