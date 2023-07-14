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Путин обсудит с Совбезом дополнительную защиту критически важных объектов - РИА Новости, 14.07.2023
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14:32 14.07.2023 (обновлено: 14:39 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/zaschita-1884212160.html
Путин обсудит с Совбезом дополнительную защиту критически важных объектов
Путин обсудит с Совбезом дополнительную защиту критически важных объектов - РИА Новости, 14.07.2023
Путин обсудит с Совбезом дополнительную защиту критически важных объектов
Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ обсуждает дополнительные меры защиты критически важных объектов, с... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T14:32
2023-07-14T14:39
владимир путин
безопасность
совет безопасности рф
россия
александр бортников
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ обсуждает дополнительные меры защиты критически важных объектов, с докладом выступает глава ФСБ Александр Бортников."У нас сегодня в повестке дня несколько вопросов. Первая - это дополнительные меры защиты критически важных объектов. Два докладчика. Давайте начнем работать. Пожалуйста, слово директору ФСБ Бортникову Александру Васильевичу", - сказал он.В совещании принимают участие спикер Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, глава администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
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владимир путин, безопасность, совет безопасности рф, россия, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Владимир Путин, Безопасность, Совет Безопасности РФ, Россия, Александр Бортников, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Путин обсудит с Совбезом дополнительную защиту критически важных объектов

Путин поручил Бортникову доложить о дополнительных мерах защиты критически важных объектов

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ обсуждает дополнительные меры защиты критически важных объектов, с докладом выступает глава ФСБ Александр Бортников.
"У нас сегодня в повестке дня несколько вопросов. Первая - это дополнительные меры защиты критически важных объектов. Два докладчика. Давайте начнем работать. Пожалуйста, слово директору ФСБ Бортникову Александру Васильевичу", - сказал он.
В совещании принимают участие спикер Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, глава администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
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Владимир ПутинБезопасностьСовет Безопасности РФРоссияАлександр БортниковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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