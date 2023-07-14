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В Приамурье возбудили дело из-за заражения 17 детей вирусной инфекцией - РИА Новости, 14.07.2023
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06:51 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/zarazhenie-1884109710.html
В Приамурье возбудили дело из-за заражения 17 детей вирусной инфекцией
В Приамурье возбудили дело из-за заражения 17 детей вирусной инфекцией - РИА Новости, 14.07.2023
В Приамурье возбудили дело из-за заражения 17 детей вирусной инфекцией
Следователи возбудили уголовное дело по факту заражения вирусной инфекцией 17 воспитанников детского сада "Золотая рыбка" в поселке Прогресс Амурской области,... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T06:51
2023-07-14T06:51
амурская область
райчихинск
россия
происшествия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 июл – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту заражения вирусной инфекцией 17 воспитанников детского сада "Золотая рыбка" в поселке Прогресс Амурской области, сообщает следственное управление СК по региону. По данным следствия, с 3 по 10 июля в детском дошкольном учреждении оказывались услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В результате несколько воспитанников заразились вирусной инфекцией, 17 детей обратились за медицинской помощью. Нарушения санитарного законодательства в детском саду выявили специалисты Роспотребнадзора. В частности, там не было нужных чистящих средств, отсутствовали москитные сетки, не соблюдались требования к дезинфекции игрушек, выявлены нарушения режимов мытья столовой посуды. Причиной формирования очага с групповой заболеваемостью явился занос инфекции в учреждение ребенком, формальный подход к проведению "утренних фильтров". Решением Райчихинского городского суда работу детсада приостановили на 60 суток. Судебные приставы опечатали здание. Проверку ведёт областная прокуратура. "Следственным отделом по городу Райчихинск следственного управления Следственного комитета по Амурской области возбуждено уголовное дело …об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, …в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет", - говорится в сообщении. В учреждении взяты пробы, назначены судебные экспертизы. Следователь изъял документацию, допрашивается персонал учреждения и родители пострадавших детей. Председатель следственного комитета России затребовал доклад о происшествии с детьми.
https://ria.ru/20230713/otravlenie-1883922777.html
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амурская область, райчихинск, россия, происшествия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф)
Амурская область, Райчихинск, Россия, Происшествия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Следственный комитет России (СК РФ)
В Приамурье возбудили дело из-за заражения 17 детей вирусной инфекцией

В Приамурье возбудили уголовное дело из-за заражения 17 детсадовцев вирусной инфекцией

© РИА Новости / Андрей Старостин | Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Андрей Старостин
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 июл – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту заражения вирусной инфекцией 17 воспитанников детского сада "Золотая рыбка" в поселке Прогресс Амурской области, сообщает следственное управление СК по региону.
По данным следствия, с 3 по 10 июля в детском дошкольном учреждении оказывались услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В результате несколько воспитанников заразились вирусной инфекцией, 17 детей обратились за медицинской помощью. Нарушения санитарного законодательства в детском саду выявили специалисты Роспотребнадзора. В частности, там не было нужных чистящих средств, отсутствовали москитные сетки, не соблюдались требования к дезинфекции игрушек, выявлены нарушения режимов мытья столовой посуды.
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Причиной формирования очага с групповой заболеваемостью явился занос инфекции в учреждение ребенком, формальный подход к проведению "утренних фильтров". Решением Райчихинского городского суда работу детсада приостановили на 60 суток. Судебные приставы опечатали здание. Проверку ведёт областная прокуратура.
"Следственным отделом по городу Райчихинск следственного управления Следственного комитета по Амурской области возбуждено уголовное дело …об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, …в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет", - говорится в сообщении.
В учреждении взяты пробы, назначены судебные экспертизы. Следователь изъял документацию, допрашивается персонал учреждения и родители пострадавших детей. Председатель следственного комитета России затребовал доклад о происшествии с детьми.
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Амурская областьРайчихинскРоссияПроисшествияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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