https://ria.ru/20230714/zakon-1884126493.html

Госдума приняла закон о запрете смены пола

Госдума приняла закон о запрете смены пола - РИА Новости, 14.07.2023

Госдума приняла закон о запрете смены пола

Госдума в пятницу на пленарном заседании приняла в третьем чтении закон о запрете смены пола. РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T10:22

2023-07-14T10:22

2023-07-14T14:51

госдума рф

общество

россия

петр толстой

вячеслав володин

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Госдума в пятницу на пленарном заседании приняла в третьем чтении закон о запрете смены пола.Инициатива была внесена в Госдуму РФ в мае депутатами всех пяти думских фракций во главе со спикером ГД Вячеславом Володиным. Вице-спикер ГД Петр Толстой отмечал ранее, что авторами инициативы стали "почти 400 парламентариев".Законом предлагается аннулировать брак в случае, если один из супругов сменил пол. Изменения вносятся в статью 16 Семейного кодекса, где описаны условия прекращения брака. Также предусматривается, что если есть справка о том, что произошла смена пола, то человеку запретят усыновлять детей.Отмечается, что на лиц, изменивших пол до дня вступления в силу закона о запрете смены пола, его нормы распространяться не будут.Также вводится норма о том, что заключение о внесении исправления или изменения в запись акта гражданского состояния составляется ЗАГСом в случае, если "представлено медицинское заключение врачебной комиссии медицинской организации, подведомственной федеральному органу исполнительной власти по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения". Также запрещается осуществление медицинских вмешательств, включая применение лекарственных препаратов, направленных на смену пола.К смене пола не относятся медицинские вмешательства, связанные с лечением врожденных аномалий, генетических и эндокринных заболеваний, связанных с формированием половых органов у детей, по решению врачебной комиссии. Порядок выдачи решений и перечень медорганизаций будет утверждать правительство РФ."Это решение защищает наших граждан, детей. Вдумайтесь: операций по смене пола в США за последние десять лет стало больше в 50 раз — трансгендеров (по данным 2022 года) один миллион 640 тысяч, среди которых один миллион 300 тысяч взрослых (0,5 процента взрослого населения) и 340 тысяч подростков (1,4 процента всех детей США в возрасте 13-17 лет). Чудовищная тенденция!" — написал Володин в своем телеграм-канале.Он отметил, что это путь, ведущий к вырождению нации.Как ранее заявляла депутат ГД Тамара Фролова, важность этого законопроекта неоспорима, он абсолютно ожидаемый и необходимый для России, где традиционные семейные ценности и институт брака являются определяющими в укреплении суверенитета страны. "На здоровых семьях, на здоровом воспитании детей должно строиться будущее страны, а не на европейских играх в демократию, которая давно переросла во всеобщую деградацию", — отмечала Фролова.Как добавила депутат, одной из фундаментальных поправок к законопроекту, которая принята Госдумой, стало установление запрета на дальнейшее усыновление детей лицами, сменившими пол. "И первое, чем мы руководствовались при принятии данного решения, — это, конечно же, интересами детей, причем самых социально уязвимых — сирот. Мы просто обязаны позаботиться об их судьбе и минимизировать любые риски, которые так или иначе могут негативно влиять на развитие их личности, их здоровье. С этой же целью мы максимально осторожно подошли и к уже усыновленным детям. В данном случае законопроект не будет иметь обратной силы", — отметила парламентарий.Ранее Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства призвала законодательно защитить российских детей, которые были усыновлены или находятся под опекой граждан в странах, где разрешена смена пола.Володин отмечал, что в течение июля Госдума примет решение о запрете смены пола. В начале одного из пленарных заседаний Думы спикер подчеркнул, что в этих случаях "не идет речи даже об операции". Володин отмечал, что ситуация, когда частные клиники "за 30-60 тысяч рублей" выдают справки, позволяющие сменить пол в документах, недопустима.Спикер ГД напомнил, что три года назад граждане РФ проголосовали за конституцию, которая защищает "институт брака как союз мужчины и женщины". Также он отметил, что год назад были приняты законы о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, ЛГБТ и педофилии.

https://ria.ru/20230713/annulirovanie-1883956817.html

https://ria.ru/20230630/proekt-1881424798.html

https://ria.ru/20230614/preparaty-1878117276.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

госдума рф, общество, россия, петр толстой, вячеслав володин