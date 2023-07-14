https://ria.ru/20230714/zabastovka-1884099622.html
СМИ: звезды "Оппенгеймера" ушли с премьеры, узнав о забастовке актеров
СМИ: звезды "Оппенгеймера" ушли с премьеры, узнав о забастовке актеров - РИА Новости, 14.07.2023
СМИ: звезды "Оппенгеймера" ушли с премьеры, узнав о забастовке актеров
Звездная актерская команда блокбастера "Оппенгеймер" покинула премьеру фильма в Лондоне после того, как стало известно о забастовке гильдии актеров США,... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T02:07
2023-07-14T02:07
2023-07-14T17:33
киллиан мерфи
сша
лондон
роберт дауни-младший
кристофер нолан
культура
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Звездная актерская команда блокбастера "Оппенгеймер" покинула премьеру фильма в Лондоне после того, как стало известно о забастовке гильдии актеров США, сообщает телеканал Sky News. Гильдия киноактеров и федерация артистов телевидения и радио США (SAG-AFTRA) проголосовала за начало забастовки после провала переговоров с Альянсом продюсеров в четверг вечером. В байопике о создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймере снимались Киллиан Мерфи, Эмили Блант, Мэтт Деймон, Роберт Дауни-младший и другие известные актеры. Актеры успели предстать перед публикой на красном ковре, но затем покинули мероприятие. "Они пошли рисовать плакаты для пикетов", - сказал режиссер фильма Кристофер Нолан, слова которого приводит телеканал. Забастовка актеров начнется в пятницу. В мае после провала переговоров с Альянсом продюсеров кино и телевидения протестовать начала Гильдия американских сценаристов, объединяющая более 11,5 тысячи авторов, которые создают контент для голливудских фильмов, сериалов и развлекательных шоу. Из-за продолжающейся до сих пор забастовки были перенесены съемки пятого и финального сезона сериала "Очень странные дела", приостановлено написание сценария для приквела американского сериала "Игра престолов" и многие другие проекты. В последний раз аналогичная "двойная" забастовка в киноиндустрии США проходила в 1960 году.
https://ria.ru/20230713/zabastovka-1883992178.html
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киллиан мерфи, сша, лондон, роберт дауни-младший, кристофер нолан
Киллиан Мерфи, США, Лондон, Роберт Дауни-младший, Кристофер Нолан, Культура
СМИ: звезды "Оппенгеймера" ушли с премьеры, узнав о забастовке актеров
SN: звезды фильма "Оппенгеймер" ушли с премьеры в Лондоне, узнав о забастовке актеров