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СМИ: звезды "Оппенгеймера" ушли с премьеры, узнав о забастовке актеров - РИА Новости, 14.07.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
02:07 14.07.2023 (обновлено: 17:33 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/zabastovka-1884099622.html
СМИ: звезды "Оппенгеймера" ушли с премьеры, узнав о забастовке актеров
СМИ: звезды "Оппенгеймера" ушли с премьеры, узнав о забастовке актеров - РИА Новости, 14.07.2023
СМИ: звезды "Оппенгеймера" ушли с премьеры, узнав о забастовке актеров
Звездная актерская команда блокбастера "Оппенгеймер" покинула премьеру фильма в Лондоне после того, как стало известно о забастовке гильдии актеров США,... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T02:07
2023-07-14T17:33
киллиан мерфи
сша
лондон
роберт дауни-младший
кристофер нолан
культура
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Звездная актерская команда блокбастера "Оппенгеймер" покинула премьеру фильма в Лондоне после того, как стало известно о забастовке гильдии актеров США, сообщает телеканал Sky News. Гильдия киноактеров и федерация артистов телевидения и радио США (SAG-AFTRA) проголосовала за начало забастовки после провала переговоров с Альянсом продюсеров в четверг вечером. В байопике о создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймере снимались Киллиан Мерфи, Эмили Блант, Мэтт Деймон, Роберт Дауни-младший и другие известные актеры. Актеры успели предстать перед публикой на красном ковре, но затем покинули мероприятие. "Они пошли рисовать плакаты для пикетов", - сказал режиссер фильма Кристофер Нолан, слова которого приводит телеканал. Забастовка актеров начнется в пятницу. В мае после провала переговоров с Альянсом продюсеров кино и телевидения протестовать начала Гильдия американских сценаристов, объединяющая более 11,5 тысячи авторов, которые создают контент для голливудских фильмов, сериалов и развлекательных шоу. Из-за продолжающейся до сих пор забастовки были перенесены съемки пятого и финального сезона сериала "Очень странные дела", приостановлено написание сценария для приквела американского сериала "Игра престолов" и многие другие проекты. В последний раз аналогичная "двойная" забастовка в киноиндустрии США проходила в 1960 году.
https://ria.ru/20230713/zabastovka-1883992178.html
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киллиан мерфи, сша, лондон, роберт дауни-младший, кристофер нолан
Киллиан Мерфи, США, Лондон, Роберт Дауни-младший, Кристофер Нолан, Культура
СМИ: звезды "Оппенгеймера" ушли с премьеры, узнав о забастовке актеров

SN: звезды фильма "Оппенгеймер" ушли с премьеры в Лондоне, узнав о забастовке актеров

© Universal StudiosКадр из трейлера к фильму "Оппенгеймер"
Кадр из трейлера к фильму Оппенгеймер
© Universal Studios
Кадр из трейлера к фильму "Оппенгеймер". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Звездная актерская команда блокбастера "Оппенгеймер" покинула премьеру фильма в Лондоне после того, как стало известно о забастовке гильдии актеров США, сообщает телеканал Sky News.
Гильдия киноактеров и федерация артистов телевидения и радио США (SAG-AFTRA) проголосовала за начало забастовки после провала переговоров с Альянсом продюсеров в четверг вечером.
Плакаты Британской медицинской ассоциации (BMA) на забастовке врачей в Лондоне - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
В Англии врачи начали забастовку из-за низкой зарплаты, сообщили СМИ
13 июля, 15:19
В байопике о создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймере снимались Киллиан Мерфи, Эмили Блант, Мэтт Деймон, Роберт Дауни-младший и другие известные актеры. Актеры успели предстать перед публикой на красном ковре, но затем покинули мероприятие.
"Они пошли рисовать плакаты для пикетов", - сказал режиссер фильма Кристофер Нолан, слова которого приводит телеканал.
Забастовка актеров начнется в пятницу. В мае после провала переговоров с Альянсом продюсеров кино и телевидения протестовать начала Гильдия американских сценаристов, объединяющая более 11,5 тысячи авторов, которые создают контент для голливудских фильмов, сериалов и развлекательных шоу. Из-за продолжающейся до сих пор забастовки были перенесены съемки пятого и финального сезона сериала "Очень странные дела", приостановлено написание сценария для приквела американского сериала "Игра престолов" и многие другие проекты.
В последний раз аналогичная "двойная" забастовка в киноиндустрии США проходила в 1960 году.
Вид на Каир, Египет - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
В Каире сотрудники Би-би-си устроили забастовку из-за уровня зарплат
14 июня, 22:44
 
КультураКиллиан МерфиСШАЛондонРоберт Дауни-младшийКристофер Нолан
 
 
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