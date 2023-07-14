https://ria.ru/20230714/vystrel-1884133834.html
В Красноярске шестилетний мальчик прострелил из пневматики ногу девочке
В Красноярске шестилетний мальчик прострелил из пневматики ногу девочке - РИА Новости, 14.07.2023
В Красноярске шестилетний мальчик прострелил из пневматики ногу девочке
Шестилетний мальчик в Красноярске выстрелил из пневматического пистолета в ногу восьмилетней девочке, играющей в песочнице во дворе, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T10:43
2023-07-14T10:43
2023-07-14T10:43
происшествия
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 14 июл – РИА Новости. Шестилетний мальчик в Красноярске выстрелил из пневматического пистолета в ногу восьмилетней девочке, играющей в песочнице во дворе, сообщает пресс-служба полиции. "Сотрудники полиции в Красноярске устанавливают обстоятельства происшествия, в котором пострадала 8-летняя девочка. Накануне в дежурную часть ОП № 11 МУ МВД России "Красноярское" поступило сообщение о том, что в песочнице на детской площадке во дворе жилого дома по улице Петра Ломако мальчик выстрелил из пневматического пистолета и попал в ногу девочке 2015 года рождения", - говорится в сообщении. Предварительно полиция установила, что пневматический пистолет во двор вынес подросток 13 лет – он решил пострелять по банкам. На улице его знакомый шестилетний мальчик попросил пистолет пострелять. Взяв пневматический пистолет, несовершеннолетний подошел к песочнице и прицелился в песочную фигурку, выстрелил, попав в правое колено рядом сидевшей девочки. Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение, сейчас она отпущена на амбулаторное лечение. В данный момент пистолет и пули изъяты, с детьми и родителями проведена профилактическая беседа. В полиции пояснили, что пистолет подросток купил в одном их интернет-магазинов. Данные изделия не запрещены к продаже.
https://ria.ru/20230713/podrostki-1883991552.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярск
В Красноярске шестилетний мальчик прострелил из пневматики ногу девочке
В Красноярске шестилетний мальчик прострелил из пневматического пистолета ногу девочке
КРАСНОЯРСК, 14 июл – РИА Новости.
Шестилетний мальчик в Красноярске выстрелил из пневматического пистолета в ногу восьмилетней девочке, играющей в песочнице во дворе, сообщает
пресс-служба полиции.
"Сотрудники полиции в Красноярске устанавливают обстоятельства происшествия, в котором пострадала 8-летняя девочка. Накануне в дежурную часть ОП № 11 МУ МВД России "Красноярское" поступило сообщение о том, что в песочнице на детской площадке во дворе жилого дома по улице Петра Ломако мальчик выстрелил из пневматического пистолета и попал в ногу девочке 2015 года рождения", - говорится в сообщении.
Предварительно полиция установила, что пневматический пистолет во двор вынес подросток 13 лет – он решил пострелять по банкам. На улице его знакомый шестилетний мальчик попросил пистолет пострелять. Взяв пневматический пистолет, несовершеннолетний подошел к песочнице и прицелился в песочную фигурку, выстрелил, попав в правое колено рядом сидевшей девочки. Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение, сейчас она отпущена на амбулаторное лечение.
В данный момент пистолет и пули изъяты, с детьми и родителями проведена профилактическая беседа. В полиции пояснили, что пистолет подросток купил в одном их интернет-магазинов. Данные изделия не запрещены к продаже.
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