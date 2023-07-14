https://ria.ru/20230714/vystrel-1884133834.html

В Красноярске шестилетний мальчик прострелил из пневматики ногу девочке

В Красноярске шестилетний мальчик прострелил из пневматики ногу девочке - РИА Новости, 14.07.2023

В Красноярске шестилетний мальчик прострелил из пневматики ногу девочке

Шестилетний мальчик в Красноярске выстрелил из пневматического пистолета в ногу восьмилетней девочке, играющей в песочнице во дворе, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T10:43

2023-07-14T10:43

2023-07-14T10:43

происшествия

красноярск

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КРАСНОЯРСК, 14 июл – РИА Новости. Шестилетний мальчик в Красноярске выстрелил из пневматического пистолета в ногу восьмилетней девочке, играющей в песочнице во дворе, сообщает пресс-служба полиции. "Сотрудники полиции в Красноярске устанавливают обстоятельства происшествия, в котором пострадала 8-летняя девочка. Накануне в дежурную часть ОП № 11 МУ МВД России "Красноярское" поступило сообщение о том, что в песочнице на детской площадке во дворе жилого дома по улице Петра Ломако мальчик выстрелил из пневматического пистолета и попал в ногу девочке 2015 года рождения", - говорится в сообщении. Предварительно полиция установила, что пневматический пистолет во двор вынес подросток 13 лет – он решил пострелять по банкам. На улице его знакомый шестилетний мальчик попросил пистолет пострелять. Взяв пневматический пистолет, несовершеннолетний подошел к песочнице и прицелился в песочную фигурку, выстрелил, попав в правое колено рядом сидевшей девочки. Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение, сейчас она отпущена на амбулаторное лечение. В данный момент пистолет и пули изъяты, с детьми и родителями проведена профилактическая беседа. В полиции пояснили, что пистолет подросток купил в одном их интернет-магазинов. Данные изделия не запрещены к продаже.

https://ria.ru/20230713/podrostki-1883991552.html

красноярск

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, красноярск