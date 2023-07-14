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"Будет ударом". В США рассказали, что приготовила Россия на фронте - РИА Новости, 14.07.2023
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15:32 14.07.2023 (обновлено: 16:27 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/vsu-1884228729.html
"Будет ударом". В США рассказали, что приготовила Россия на фронте
"Будет ударом". В США рассказали, что приготовила Россия на фронте - РИА Новости, 14.07.2023
"Будет ударом". В США рассказали, что приготовила Россия на фронте
Российские машины Т-14 "Армата" станут серьезным вызовом для бронетанковых частей ВСУ благодаря высоким тактико-техническим характеристикам, пишет обозреватель... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T15:32
2023-07-14T16:27
политика
россия
т-14
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Российские машины Т-14 "Армата" станут серьезным вызовом для бронетанковых частей ВСУ благодаря высоким тактико-техническим характеристикам, пишет обозреватель 19FortyFive Крис Осборн.&quot;Что касается характеристик, то в &quot;Армате&quot;, скорее всего, будут использованы защитные конструкции, технологии и вооружение, способные оказать большое влияние на бронетехнику и транспортные средства, используемые Украиной&quot;, — отметил автор.Выживаемости Т-14 будет способствовать и необитаемая башня, которой нет у западных соперников, уточнил он.В апреле информированный источник сообщил РИА Новости, что Вооруженные силы России начали применять танки "Армата" в зоне специальной военной операции. Машины получили дополнительную защиту борта от противотанковых боеприпасов, уточнил он.
https://ria.ru/20230714/syurpriz-1884216906.html
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политика, россия, т-14, украина, вооруженные силы украины
Политика, Россия, Т-14, Украина, Вооруженные силы Украины
"Будет ударом". В США рассказали, что приготовила Россия на фронте

Эксперт 19FortyFive Осборн: российские "Арматы" станут ударом для бронетанковых частей ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМорские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации
Морские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Морские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Российские машины Т-14 "Армата" станут серьезным вызовом для бронетанковых частей ВСУ благодаря высоким тактико-техническим характеристикам, пишет обозреватель 19FortyFive Крис Осборн.
«

"Что касается характеристик, то в "Армате", скорее всего, будут использованы защитные конструкции, технологии и вооружение, способные оказать большое влияние на бронетехнику и транспортные средства, используемые Украиной", — отметил автор.

Выживаемости Т-14 будет способствовать и необитаемая башня, которой нет у западных соперников, уточнил он.
В апреле информированный источник сообщил РИА Новости, что Вооруженные силы России начали применять танки "Армата" в зоне специальной военной операции. Машины получили дополнительную защиту борта от противотанковых боеприпасов, уточнил он.
Самоходная артиллерийская установка Мста-С на боевой позиции в южном секторе спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
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