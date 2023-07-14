https://ria.ru/20230714/vsu-1884228729.html

"Будет ударом". В США рассказали, что приготовила Россия на фронте

"Будет ударом". В США рассказали, что приготовила Россия на фронте - РИА Новости, 14.07.2023

"Будет ударом". В США рассказали, что приготовила Россия на фронте

Российские машины Т-14 "Армата" станут серьезным вызовом для бронетанковых частей ВСУ благодаря высоким тактико-техническим характеристикам, пишет обозреватель... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T15:32

2023-07-14T15:32

2023-07-14T16:27

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россия

т-14

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Российские машины Т-14 "Армата" станут серьезным вызовом для бронетанковых частей ВСУ благодаря высоким тактико-техническим характеристикам, пишет обозреватель 19FortyFive Крис Осборн."Что касается характеристик, то в "Армате", скорее всего, будут использованы защитные конструкции, технологии и вооружение, способные оказать большое влияние на бронетехнику и транспортные средства, используемые Украиной", — отметил автор.Выживаемости Т-14 будет способствовать и необитаемая башня, которой нет у западных соперников, уточнил он.В апреле информированный источник сообщил РИА Новости, что Вооруженные силы России начали применять танки "Армата" в зоне специальной военной операции. Машины получили дополнительную защиту борта от противотанковых боеприпасов, уточнил он.

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политика, россия, т-14, украина, вооруженные силы украины