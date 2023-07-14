https://ria.ru/20230714/vsu-1884216150.html

"Передвижные гробы". ВСУ сообщили Зеленскому плохие новости с передовой

"Передвижные гробы". ВСУ сообщили Зеленскому плохие новости с передовой - РИА Новости, 14.07.2023

"Передвижные гробы". ВСУ сообщили Зеленскому плохие новости с передовой

Солдаты вооруженных сил Украины признают, что в ходе контрнаступления несут тяжелые потери, а их техника превратилась в "передвижные гробы", сообщает... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T14:49

2023-07-14T14:49

2023-07-14T15:04

в мире

украина

киев

вооруженные силы украины

владимир зеленский

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Солдаты вооруженных сил Украины признают, что в ходе контрнаступления несут тяжелые потери, а их техника превратилась в "передвижные гробы", сообщает "Страна.ua"."Украина официально потери не комментирует, но в частных беседах украинские военные признают, что они большие", — говорится в материале.Как указали авторы статьи со ссылкой на слова офицера ВСУ, стратегия на поле боя сравнима с боями столетней давности: украинцам приходится атаковать пехотой, неся тяжелые потери, поскольку современное российское оружие не позволяет им штурмовать с помощью техники."Сейчас средства обороны снова стали сильнее средств атаки. Огромное количество высокоточного оружия, ПТУРСов, беспилотников фактически превратили бронетехнику в передвижные гробы. Ее обнаруживают и уничтожают еще на дальних подступах", — процитировали украинского военнослужащего журналисты.На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ констатировали, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику. Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".

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в мире, украина, киев, вооруженные силы украины, владимир зеленский