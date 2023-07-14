https://ria.ru/20230714/vsu-1884148211.html
На Украине хотят запретить трансплантацию органов погибших военных
На Украине хотят запретить трансплантацию органов погибших военных - РИА Новости, 14.07.2023
На Украине хотят запретить трансплантацию органов погибших военных
В Верховную раду Украины внесли законопроект о запрете изъятия органов погибших военных для трансплантации, текст законопроекта опубликован на сайте парламента... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T11:40
2023-07-14T11:40
2023-07-14T11:40
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
верховная рада украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830686349_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e9f04b4319993ddcb49ffaad5e33974e.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. В Верховную раду Украины внесли законопроект о запрете изъятия органов погибших военных для трансплантации, текст законопроекта опубликован на сайте парламента Украины. "Существует необходимость уточнить положения, касающиеся запрета изъятия анатомических материалов для трансплантации и/или изготовления биоимплантатов у служащих военных формирований и правоохранительных органов или их соединений, воинских частей, учреждений и организаций... погибших при исполнении ими своих обязанностей из-за повреждений в результате военных (боевых) действий в Украине или в отдельных ее местностях где введено военное положение в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения", - говорится в пояснительной записке к законопроекту № 9482. Также предлагается ввести подобный запрет в отношении погибших в результате "применения полицейскими мер принуждения". Сообщается, что ранее подобная норма действовала в отношении "доноров-трупов, погибших в результате проведения антитеррористической операции" и других мероприятий "по обеспечению национальной безопасности и обороны", но касалась она исключительно территории ДНР и ЛНР. Авторы считают, что принятие законопроекта поможет предотвратить возможные злоупотребления и "манипуляции в информационным пространстве".Также проектом закона предлагается учредить национальный трансплантологический комитет. Ранее представитель российских силовых структур со ссылкой на источник в херсонских медучреждениях заявил РИА Новости, что сотрудники украинской государственной службы медицины катастроф, входящей в минздрав Украины, в военном госпитале Херсона тайно изымают для трансплантации органы из тел солдат украинских войск, скрывая эти факты от родственников погибших.
https://ria.ru/20230713/spetsoperatsiya-1883975802.html
https://ria.ru/20230712/kontrnastup-1883783816.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830686349_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_205aa7ba3c030487a08c702f1e21c9ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
На Украине хотят запретить трансплантацию органов погибших военных
В Раду внесли законопроект о запрете изъятия органов погибших военных для трансплантации
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. В Верховную раду Украины внесли законопроект о запрете изъятия органов погибших военных для трансплантации, текст законопроекта опубликован на сайте парламента Украины.
"Существует необходимость уточнить положения, касающиеся запрета изъятия анатомических материалов для трансплантации и/или изготовления биоимплантатов у служащих военных формирований и правоохранительных органов или их соединений, воинских частей, учреждений и организаций... погибших при исполнении ими своих обязанностей из-за повреждений в результате военных (боевых) действий в Украине или в отдельных ее местностях где введено военное положение в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения", - говорится в пояснительной записке к законопроекту № 9482. Также предлагается ввести подобный запрет в отношении погибших в результате "применения полицейскими мер принуждения".
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Купянском направлении
Сообщается, что ранее подобная норма действовала в отношении "доноров-трупов, погибших в результате проведения антитеррористической операции" и других мероприятий "по обеспечению национальной безопасности и обороны", но касалась она исключительно территории ДНР и ЛНР. Авторы считают, что принятие законопроекта поможет предотвратить возможные злоупотребления и "манипуляции в информационным пространстве".
Также проектом закона предлагается учредить национальный трансплантологический комитет.
Ранее представитель российских силовых структур со ссылкой на источник в херсонских медучреждениях заявил РИА Новости, что сотрудники украинской государственной службы медицины катастроф, входящей в минздрав Украины, в военном госпитале Херсона
тайно изымают для трансплантации органы из тел солдат украинских войск, скрывая эти факты от родственников погибших.
"Это нескончаемый ад". Офицеры ВСУ раскрыли неудобную для Зеленского правду