https://ria.ru/20230714/vsu-1884148211.html

На Украине хотят запретить трансплантацию органов погибших военных

На Украине хотят запретить трансплантацию органов погибших военных - РИА Новости, 14.07.2023

На Украине хотят запретить трансплантацию органов погибших военных

В Верховную раду Украины внесли законопроект о запрете изъятия органов погибших военных для трансплантации, текст законопроекта опубликован на сайте парламента... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T11:40

2023-07-14T11:40

2023-07-14T11:40

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. В Верховную раду Украины внесли законопроект о запрете изъятия органов погибших военных для трансплантации, текст законопроекта опубликован на сайте парламента Украины. "Существует необходимость уточнить положения, касающиеся запрета изъятия анатомических материалов для трансплантации и/или изготовления биоимплантатов у служащих военных формирований и правоохранительных органов или их соединений, воинских частей, учреждений и организаций... погибших при исполнении ими своих обязанностей из-за повреждений в результате военных (боевых) действий в Украине или в отдельных ее местностях где введено военное положение в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения", - говорится в пояснительной записке к законопроекту № 9482. Также предлагается ввести подобный запрет в отношении погибших в результате "применения полицейскими мер принуждения". Сообщается, что ранее подобная норма действовала в отношении "доноров-трупов, погибших в результате проведения антитеррористической операции" и других мероприятий "по обеспечению национальной безопасности и обороны", но касалась она исключительно территории ДНР и ЛНР. Авторы считают, что принятие законопроекта поможет предотвратить возможные злоупотребления и "манипуляции в информационным пространстве".Также проектом закона предлагается учредить национальный трансплантологический комитет. Ранее представитель российских силовых структур со ссылкой на источник в херсонских медучреждениях заявил РИА Новости, что сотрудники украинской государственной службы медицины катастроф, входящей в минздрав Украины, в военном госпитале Херсона тайно изымают для трансплантации органы из тел солдат украинских войск, скрывая эти факты от родственников погибших.

https://ria.ru/20230713/spetsoperatsiya-1883975802.html

https://ria.ru/20230712/kontrnastup-1883783816.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр