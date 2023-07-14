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На Украине хотят запретить трансплантацию органов погибших военных - РИА Новости, 14.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:40 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/vsu-1884148211.html
На Украине хотят запретить трансплантацию органов погибших военных
На Украине хотят запретить трансплантацию органов погибших военных - РИА Новости, 14.07.2023
На Украине хотят запретить трансплантацию органов погибших военных
В Верховную раду Украины внесли законопроект о запрете изъятия органов погибших военных для трансплантации, текст законопроекта опубликован на сайте парламента... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T11:40
2023-07-14T11:40
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
верховная рада украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. В Верховную раду Украины внесли законопроект о запрете изъятия органов погибших военных для трансплантации, текст законопроекта опубликован на сайте парламента Украины. "Существует необходимость уточнить положения, касающиеся запрета изъятия анатомических материалов для трансплантации и/или изготовления биоимплантатов у служащих военных формирований и правоохранительных органов или их соединений, воинских частей, учреждений и организаций... погибших при исполнении ими своих обязанностей из-за повреждений в результате военных (боевых) действий в Украине или в отдельных ее местностях где введено военное положение в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения", - говорится в пояснительной записке к законопроекту № 9482. Также предлагается ввести подобный запрет в отношении погибших в результате "применения полицейскими мер принуждения". Сообщается, что ранее подобная норма действовала в отношении "доноров-трупов, погибших в результате проведения антитеррористической операции" и других мероприятий "по обеспечению национальной безопасности и обороны", но касалась она исключительно территории ДНР и ЛНР. Авторы считают, что принятие законопроекта поможет предотвратить возможные злоупотребления и "манипуляции в информационным пространстве".Также проектом закона предлагается учредить национальный трансплантологический комитет. Ранее представитель российских силовых структур со ссылкой на источник в херсонских медучреждениях заявил РИА Новости, что сотрудники украинской государственной службы медицины катастроф, входящей в минздрав Украины, в военном госпитале Херсона тайно изымают для трансплантации органы из тел солдат украинских войск, скрывая эти факты от родственников погибших.
https://ria.ru/20230713/spetsoperatsiya-1883975802.html
https://ria.ru/20230712/kontrnastup-1883783816.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
На Украине хотят запретить трансплантацию органов погибших военных

В Раду внесли законопроект о запрете изъятия органов погибших военных для трансплантации

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские солдаты ищут тела погибших военнослужащих ВСУ
Украинские солдаты ищут тела погибших военнослужащих ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© AP Photo / Leo Correa
Украинские солдаты ищут тела погибших военнослужащих ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. В Верховную раду Украины внесли законопроект о запрете изъятия органов погибших военных для трансплантации, текст законопроекта опубликован на сайте парламента Украины.
"Существует необходимость уточнить положения, касающиеся запрета изъятия анатомических материалов для трансплантации и/или изготовления биоимплантатов у служащих военных формирований и правоохранительных органов или их соединений, воинских частей, учреждений и организаций... погибших при исполнении ими своих обязанностей из-за повреждений в результате военных (боевых) действий в Украине или в отдельных ее местностях где введено военное положение в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения", - говорится в пояснительной записке к законопроекту № 9482. Также предлагается ввести подобный запрет в отношении погибших в результате "применения полицейскими мер принуждения".
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Сообщается, что ранее подобная норма действовала в отношении "доноров-трупов, погибших в результате проведения антитеррористической операции" и других мероприятий "по обеспечению национальной безопасности и обороны", но касалась она исключительно территории ДНР и ЛНР. Авторы считают, что принятие законопроекта поможет предотвратить возможные злоупотребления и "манипуляции в информационным пространстве".
Также проектом закона предлагается учредить национальный трансплантологический комитет.
Ранее представитель российских силовых структур со ссылкой на источник в херсонских медучреждениях заявил РИА Новости, что сотрудники украинской государственной службы медицины катастроф, входящей в минздрав Украины, в военном госпитале Херсона тайно изымают для трансплантации органы из тел солдат украинских войск, скрывая эти факты от родственников погибших.
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