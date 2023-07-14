https://ria.ru/20230714/vozrast-1884133559.html

ГД одобрила в II чтении поправки о пребывании в запасе

ГД одобрила в II чтении поправки о пребывании в запасе - РИА Новости, 14.07.2023

ГД одобрила в II чтении поправки о пребывании в запасе

Госдума на пленарном заседании приняла в II чтении законопроект, предполагающий повышение на пять лет предельного возраста пребывания в запасе некоторых... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T10:40

2023-07-14T10:40

2023-07-14T14:21

госдума рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737364839_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8456c524dcd8fff734280928571e8fb2.jpg

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в II чтении законопроект, предполагающий повышение на пять лет предельного возраста пребывания в запасе некоторых категорий граждан, имеющих воинские звания.Документом предлагается установить новый предельный возраст пребывания в запасе солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. Предельный возраст таких военнообязанных, относящихся к первому разряду, повышается с 35 до 40 лет, для второго разряда — с 45 до 50 лет, для третьего разряда — с 50 до 55 лет.Также предлагается увеличить предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве. Для граждан, имеющих воинские звания старших офицеров, он составит 65 лет, для имеющих воинские звания младших офицеров — 60 лет, а для имеющих иные звания — 55 лет.Кроме того, документ предполагает введение случаев приостановления пребывания гражданина в резерве. Согласно инициативе, это будет происходить на период службы при призыве по мобилизации, заключения контракта для участия в деятельности по восстановлению международного мира за пределами России и в случае добровольного содействия выполнению задач вооруженных сил.Инициатива также предполагает возможность заключения военного контракта о пребывании в резерве с иностранцем, если его обязанности не связаны с использованием государственной тайны.

https://ria.ru/20230307/dobrovoltsy-1856399022.html

https://ria.ru/20230704/kontraktniki-1882224486.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

госдума рф, общество