https://ria.ru/20230714/vozrast-1884133559.html
ГД одобрила в II чтении поправки о пребывании в запасе
ГД одобрила в II чтении поправки о пребывании в запасе - РИА Новости, 14.07.2023
ГД одобрила в II чтении поправки о пребывании в запасе
Госдума на пленарном заседании приняла в II чтении законопроект, предполагающий повышение на пять лет предельного возраста пребывания в запасе некоторых... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T10:40
2023-07-14T10:40
2023-07-14T14:21
госдума рф
общество
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в II чтении законопроект, предполагающий повышение на пять лет предельного возраста пребывания в запасе некоторых категорий граждан, имеющих воинские звания.Документом предлагается установить новый предельный возраст пребывания в запасе солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. Предельный возраст таких военнообязанных, относящихся к первому разряду, повышается с 35 до 40 лет, для второго разряда — с 45 до 50 лет, для третьего разряда — с 50 до 55 лет.Также предлагается увеличить предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве. Для граждан, имеющих воинские звания старших офицеров, он составит 65 лет, для имеющих воинские звания младших офицеров — 60 лет, а для имеющих иные звания — 55 лет.Кроме того, документ предполагает введение случаев приостановления пребывания гражданина в резерве. Согласно инициативе, это будет происходить на период службы при призыве по мобилизации, заключения контракта для участия в деятельности по восстановлению международного мира за пределами России и в случае добровольного содействия выполнению задач вооруженных сил.Инициатива также предполагает возможность заключения военного контракта о пребывании в резерве с иностранцем, если его обязанности не связаны с использованием государственной тайны.
https://ria.ru/20230307/dobrovoltsy-1856399022.html
https://ria.ru/20230704/kontraktniki-1882224486.html
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РИА Новости
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госдума рф, общество
ГД одобрила в II чтении поправки о пребывании в запасе
Госдума одобрила во втором чтении повышение предельного возраста пребывания в запасе
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в II чтении законопроект, предполагающий повышение на пять лет предельного возраста пребывания в запасе некоторых категорий граждан, имеющих воинские звания.
Документом предлагается установить новый предельный возраст пребывания в запасе солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. Предельный возраст таких военнообязанных, относящихся к первому разряду, повышается с 35 до 40 лет, для второго разряда — с 45 до 50 лет, для третьего разряда — с 50 до 55 лет.
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Также предлагается увеличить предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве. Для граждан, имеющих воинские звания старших офицеров, он составит 65 лет, для имеющих воинские звания младших офицеров — 60 лет, а для имеющих иные звания — 55 лет.
Кроме того, документ предполагает введение случаев приостановления пребывания гражданина в резерве. Согласно инициативе, это будет происходить на период службы при призыве по мобилизации, заключения контракта для участия в деятельности по восстановлению международного мира за пределами России
и в случае добровольного содействия выполнению задач вооруженных сил.
Инициатива также предполагает возможность заключения военного контракта о пребывании в резерве с иностранцем, если его обязанности не связаны с использованием государственной тайны.
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