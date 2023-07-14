https://ria.ru/20230714/voz-1884102716.html

ВОЗ не изменила рекомендации потребления аспартама

ВОЗ не изменила рекомендации потребления аспартама - РИА Новости, 14.07.2023

ВОЗ не изменила рекомендации потребления аспартама

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила подсластитель аспартам в список предположительно канцерогенных веществ, но оставила без изменения порог его РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T03:15

2023-07-14T03:15

2023-07-14T03:15

воз

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила подсластитель аспартам в список предположительно канцерогенных веществ, но оставила без изменения порог его безопасного применения. Аспартам - искусственный (химический) подсластитель, широко используемый в различных продуктах питания и напитках с 1980-х годов, включая диетические напитки, жевательную резинку, мороженое, йогурт, хлопья для завтрака, зубную пасту и капли от кашля. "Сегодня международное агентство по изучению рака (IARC) опубликовало результаты оценки воздействия подсластителя аспартама на здоровье человека. Сославшись на "ограниченные доказательства", IARC классифицировал аспартам как возможно канцерогенный", - говорится в заявлении. При этом рекомендации объединенного экспертного комитета ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам (JECFA) остались прежними – до 40 миллиграммов в сутки на килограмм массы тела. Ранее президент Союза производителей соков, воды и напитков ("Союзнапитки") Максим Новиков заявил РИА Новости, что заменители сахара, в том числе аспартам, который используется при производстве безалкогольных напитков, прошли строгую оценку безопасности со стороны мировых агентств, а заявления об опасности аспартама только на основе рекомендаций о "возможной канцерогенности" недопустимы и требуют более тщательного изучения.

https://ria.ru/20230712/gripp-1883850694.html

https://ria.ru/20230524/pandemiya-1873758215.html

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