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Сербия приостановила экспорт вооружения на 30 дней - РИА Новости, 14.07.2023
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19:50 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/vooruzheniya-1884292840.html
Сербия приостановила экспорт вооружения на 30 дней
Сербия приостановила экспорт вооружения на 30 дней - РИА Новости, 14.07.2023
Сербия приостановила экспорт вооружения на 30 дней
Сербия приостановила весь экспорт вооружения на 30 дней для обеспечения нужд сербской армии и повышения боеготовности страны на фоне неугасающей напряженности... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T19:50
2023-07-14T19:50
сербия
косово
приштина
александр вулин
александр вучич
милош вучевич
нато
в мире
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Сербия приостановила весь экспорт вооружения на 30 дней для обеспечения нужд сербской армии и повышения боеготовности страны на фоне неугасающей напряженности на Балканах, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление министра обороны Милоша Вучевича. “Сербия приостановила весь экспорт вооружения на 30 дней… Запрет на экспорт необходим для обеспечения нужд сербской армии и повышения боеготовности в условиях разгорающегося кризиса в Балканском регионе”, - говорится в сообщении. “Это не означает, что Сербия собирается воевать или призывает к войне, но мы рассматриваем все риски и вызовы безопасности”, - приводит агентство слова Вучевича. Отмечается, что решение будет пересмотрено по истечении 30 дней. Агентство также указывает, что решение о приостановке экспорта оружия было принято после того, как США ввели санкции против главы сербской разведки, бывшего руководителя МВД Александра Вулина. На севере Косово и Метохии свыше месяца продолжаются протесты местных сербов с требованиями к Приштине отозвать спецназ косовоалбанской полиции из населенными сербами четырех северных муниципалитетов, освободить около десяти задержанных за месяц соотечественников и отозвать албанских "мэров". Президент Сербии Александр Вучич заявил в начале июня, что столкновения с протестующими на севере Косово и Метохии 29 мая начали не военные контингента НАТО KFOR, а полицейские самопровозглашенной республики Косово. При беспорядках пострадали 52 серба и не менее 30 военнослужащих НАТО. Причиной протестов стала попытка косовоалбанских властей в Приштине ввести в должность албанских мэров по итогам муниципальных выборов 23 апреля на севере края, которые бойкотировали местные сербы.
https://ria.ru/20230703/serby-1882024421.html
https://ria.ru/20230116/vooruzhenie-1845196917.html
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сербия, косово, приштина, александр вулин, александр вучич, милош вучевич, нато, в мире
Сербия, Косово, Приштина, Александр Вулин, Александр Вучич, Милош Вучевич, НАТО, В мире
Сербия приостановила экспорт вооружения на 30 дней

AP: Сербия приостановила весь экспорт вооружения для обеспечения нужд армии на 30 дней

© РИА Новости / Олег Иванов | Перейти в медиабанкСербские военные
Сербские военные - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Олег Иванов
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Сербские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Сербия приостановила весь экспорт вооружения на 30 дней для обеспечения нужд сербской армии и повышения боеготовности страны на фоне неугасающей напряженности на Балканах, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление министра обороны Милоша Вучевича.
“Сербия приостановила весь экспорт вооружения на 30 дней… Запрет на экспорт необходим для обеспечения нужд сербской армии и повышения боеготовности в условиях разгорающегося кризиса в Балканском регионе”, - говорится в сообщении.
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“Это не означает, что Сербия собирается воевать или призывает к войне, но мы рассматриваем все риски и вызовы безопасности”, - приводит агентство слова Вучевича.
Отмечается, что решение будет пересмотрено по истечении 30 дней.
Агентство также указывает, что решение о приостановке экспорта оружия было принято после того, как США ввели санкции против главы сербской разведки, бывшего руководителя МВД Александра Вулина.
На севере Косово и Метохии свыше месяца продолжаются протесты местных сербов с требованиями к Приштине отозвать спецназ косовоалбанской полиции из населенными сербами четырех северных муниципалитетов, освободить около десяти задержанных за месяц соотечественников и отозвать албанских "мэров".
Косово и Метохия
29 мая, 19:19
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Президент Сербии Александр Вучич заявил в начале июня, что столкновения с протестующими на севере Косово и Метохии 29 мая начали не военные контингента НАТО KFOR, а полицейские самопровозглашенной республики Косово. При беспорядках пострадали 52 серба и не менее 30 военнослужащих НАТО.
Причиной протестов стала попытка косовоалбанских властей в Приштине ввести в должность албанских мэров по итогам муниципальных выборов 23 апреля на севере края, которые бойкотировали местные сербы.
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