https://ria.ru/20230714/vodorosl-1884109566.html

Биолог прокомментировала "обнаружение" в водах Приморья токсичной водоросли

Биолог прокомментировала "обнаружение" в водах Приморья токсичной водоросли - РИА Новости, 14.07.2023

Биолог прокомментировала "обнаружение" в водах Приморья токсичной водоросли

Морская водоросль Pseudo-nitzschia, определенные виды которой вырабатывают опасную для человека домоевую кислоту, известна ученым давно, в ее присутствии в море РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T06:48

2023-07-14T06:48

2023-07-14T06:48

российская академия наук

владивосток

дальний восток

сша

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ВЛАДИВОСТОК, 14 июл - РИА Новости. Морская водоросль Pseudo-nitzschia, определенные виды которой вырабатывают опасную для человека домоевую кислоту, известна ученым давно, в ее присутствии в море на Дальнем Востоке нет ничего необычного, рассказала РИА Новости заместитель директора расположенного во Владивостоке Национального научного центра морской биологии им. А.В.Жирмунского ДВО РАН Татьяна Орлова. Ранее газета "Известия" написала о "фиксировании" учеными появления микроводорослей Pseudo-nitzschia в море недалеко от Владивостока. Утверждалось, что некоторые виды планктона выделяют домоевую кислоту, которая, попадая в организм человека через морепродукты, может наносить урон нервной системе. "Да, домоевая кислота - это опасный психотоксин. Да, регулируется во всех странах содержание его в продуктах морского происхождения. Да, он представляет опасность для прибрежных морских экосистем. И эта проблема не новая, этой проблеме уже больше 50 лет... Эта (продуцирующая кислоту - ред.) водоросль - обычный представитель фитопланктона дальневосточных морей", - рассказала она. По ее словам, никакой сенсации в "обнаружении" водоросли нет, поскольку "она в наших водах встречалась, встречается и будет встречаться" и "пока для российских вод это не проблема". Иначе обстоит ситуация в США, в Калифорнии. "Вот там действительно это проблема. Там гибнут морские млекопитающие... там много чего. Нас Бог миловал, но мы контролируем и следим", - добавила собеседница. Летом 2022 года ученые зафиксировали в Амурском заливе во Владивостоке самую высокую за 30 лет наблюдений концентрацию микроводороcлей, накопление которых в моллюсках может вызывать отравление у людей. История с "красными приливами" в акватории Камчатки стала резонансной в конце сентября 2020 года после сообщений об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Впоследствии там и в ближайших бухтах на восточном побережье полуострова нашли множество мертвых морских животных. Были возбуждены уголовные дела. Причиной был официально признан природный фактор, связанный с цветением водорослей, выделявших токсины, - так называемый "красный прилив", который произошел из-за более теплой, чем обычно, воды.

https://ria.ru/20230530/nauka-1874776559.html

https://ria.ru/20230713/mars-1884073320.html

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российская академия наук, владивосток, дальний восток, сша