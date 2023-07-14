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На ВДНХ в Москве заработала новая сеть интерактивных помощников - РИА Новости, 14.07.2023
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07:56 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/vdnkh-1884112039.html
На ВДНХ в Москве заработала новая сеть интерактивных помощников
На ВДНХ в Москве заработала новая сеть интерактивных помощников - РИА Новости, 14.07.2023
На ВДНХ в Москве заработала новая сеть интерактивных помощников
Новая сеть интерактивных помощников заработала в 38 павильонах ВДНХ в Москве, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T07:56
2023-07-14T07:56
общество
москва
технологии
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Новая сеть интерактивных помощников заработала в 38 павильонах ВДНХ в Москве, сообщается на сайте мэра столицы. "Пользователь интерактивной навигации может увидеть ВДНХ с высоты птичьего полета в зависимости от своего местоположения, разобраться во внутреннем устройстве павильонов, а также найти среди них нужный на интерактивной видовой панораме. Новая сеть многофункциональных интерактивных помощников заработала в 38 павильонах ВДНХ. Выставка стала первым общественным пространством, где реализован такой проект", - говорится в сообщении. Отмечается, что в рамках экспериментального проекта на ВДНХ уже установлены интерактивные мультимедийные стелы. Система интерактивной навигации основана на принципе дополненной реальности и работает в трех режимах. Пользователи могут получить птичий взгляд на ВДНХ, исходя из своего местоположения, изучить внутреннюю структуру павильонов и легко найти нужный павильон с помощью интерактивной видовой панорамы. Добавляется, что внутри павильона можно узнать о текущих мероприятиях и приобрести билеты всего в один клик. Кроме того, гостям доступна функция "перемещения во времени", которая позволяет увидеть выставку в разное время суток и в разные времена года.
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общество, москва, технологии
Общество, Москва, Технологии
На ВДНХ в Москве заработала новая сеть интерактивных помощников

В 38 павильонах ВДНХ в Москве заработала новая сеть интерактивных помощников

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкФонтан "Дружба народов" на ВДНХ
Фонтан Дружба народов на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Фонтан "Дружба народов" на ВДНХ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Новая сеть интерактивных помощников заработала в 38 павильонах ВДНХ в Москве, сообщается на сайте мэра столицы.
«
"Пользователь интерактивной навигации может увидеть ВДНХ с высоты птичьего полета в зависимости от своего местоположения, разобраться во внутреннем устройстве павильонов, а также найти среди них нужный на интерактивной видовой панораме. Новая сеть многофункциональных интерактивных помощников заработала в 38 павильонах ВДНХ. Выставка стала первым общественным пространством, где реализован такой проект", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках экспериментального проекта на ВДНХ уже установлены интерактивные мультимедийные стелы. Система интерактивной навигации основана на принципе дополненной реальности и работает в трех режимах. Пользователи могут получить птичий взгляд на ВДНХ, исходя из своего местоположения, изучить внутреннюю структуру павильонов и легко найти нужный павильон с помощью интерактивной видовой панорамы.
Добавляется, что внутри павильона можно узнать о текущих мероприятиях и приобрести билеты всего в один клик. Кроме того, гостям доступна функция "перемещения во времени", которая позволяет увидеть выставку в разное время суток и в разные времена года.
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