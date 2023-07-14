https://ria.ru/20230714/vdnkh-1884112039.html

На ВДНХ в Москве заработала новая сеть интерактивных помощников

На ВДНХ в Москве заработала новая сеть интерактивных помощников - РИА Новости, 14.07.2023

На ВДНХ в Москве заработала новая сеть интерактивных помощников

Новая сеть интерактивных помощников заработала в 38 павильонах ВДНХ в Москве, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T07:56

2023-07-14T07:56

2023-07-14T07:56

общество

москва

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872675136_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_85c3e1cc23a16381e9640d52e8c5176b.jpg

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Новая сеть интерактивных помощников заработала в 38 павильонах ВДНХ в Москве, сообщается на сайте мэра столицы. "Пользователь интерактивной навигации может увидеть ВДНХ с высоты птичьего полета в зависимости от своего местоположения, разобраться во внутреннем устройстве павильонов, а также найти среди них нужный на интерактивной видовой панораме. Новая сеть многофункциональных интерактивных помощников заработала в 38 павильонах ВДНХ. Выставка стала первым общественным пространством, где реализован такой проект", - говорится в сообщении. Отмечается, что в рамках экспериментального проекта на ВДНХ уже установлены интерактивные мультимедийные стелы. Система интерактивной навигации основана на принципе дополненной реальности и работает в трех режимах. Пользователи могут получить птичий взгляд на ВДНХ, исходя из своего местоположения, изучить внутреннюю структуру павильонов и легко найти нужный павильон с помощью интерактивной видовой панорамы. Добавляется, что внутри павильона можно узнать о текущих мероприятиях и приобрести билеты всего в один клик. Кроме того, гостям доступна функция "перемещения во времени", которая позволяет увидеть выставку в разное время суток и в разные времена года.

https://ria.ru/20230714/moskva-1884111643.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, технологии