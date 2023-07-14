https://ria.ru/20230714/vaykule-1884200972.html

"Зависть – плохое чувство": в Сети осудили Вайкуле за слова о SHAMAN

"Зависть – плохое чувство": в Сети осудили Вайкуле за слова о SHAMAN - РИА Новости, 14.07.2023

"Зависть – плохое чувство": в Сети осудили Вайкуле за слова о SHAMAN

Латвийская певица Лайма Вайкуле возмутила Сеть словами о российском исполнителе SHAMAN (Ярослав Дронов). Она заявила на своем YouTube-канале, что музыкант не... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T17:27

2023-07-14T17:27

2023-07-14T17:50

шоубиз

лайма вайкуле

shaman (ярослав дронов)

эми уайнхаус

россия

латвия

знаменитости

новости шоу-бизнеса

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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Латвийская певица Лайма Вайкуле возмутила Сеть словами о российском исполнителе SHAMAN (Ярослав Дронов). Она заявила на своем YouTube-канале, что музыкант не поет, а кричит. По ее словам, он не передает эмоции в своих треках. "Что касается популярной музыки, для меня главное – чувственность, какое-то электричество. Вот Эми Уайнхаус, она же не кричала, но душу просто разрывала. Звук, подача, характер, жизнь человека, его переживания – там все это есть. Ну и SHAMAN. Он ничего не пережил, орет себе и все. Я всегда говорю, музыка – не спорт. Тут не надо, кто громче, кто тянет длиннее ноту", – поделилась исполнительница. Пользователей возмутили слова артистки. Многие заступились за Дронова и назвали Вайкуле завистницей ""Она что ли талант?", "Она любит скрипучие голоса", "Зависть – плохое чувство, особенно в старости. Старость должна приходить вместе с мудростью", "Завидует бабушка. Столько внимания, зрителей, денег и мимо нее", "Кто она без России? Кому она теперь нужна?" – написали комментаторы. Лайма Вайкуле не в первый раз позволяет себе критиковать SHAMAN. Несколько месяцев назад она оскорбила его в интервью и назвала стариком из-за патриотического репертуара. Сам исполнитель всегда достойно реагирует на неприятные слова в свой адрес. По словам музыканта, противники его творчества обеспечивают ему популярность.

https://ria.ru/20230529/vaykule-1874858103.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

лайма вайкуле, shaman (ярослав дронов) , эми уайнхаус, россия, латвия, знаменитости, новости шоу-бизнеса