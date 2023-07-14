Рейтинг@Mail.ru
На УЭХК произошла разгерметизация баллона с гексафторидом урана - РИА Новости, 14.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:53 14.07.2023 (обновлено: 12:29 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/uran-1884121888.html
На УЭХК произошла разгерметизация баллона с гексафторидом урана
На УЭХК произошла разгерметизация баллона с гексафторидом урана - РИА Новости, 14.07.2023
На УЭХК произошла разгерметизация баллона с гексафторидом урана
На Уральском электрохимическом комбинате произошла разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана, один человек погиб, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T09:53
2023-07-14T12:29
происшествия
урал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884161576_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_6c7d3a5e1f3cbe6c9377937ed112d197.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июл — РИА Новости. На Уральском электрохимическом комбинате произошла разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана, один человек погиб, сообщила пресс-служба предприятия и представитель экстренных служб.ЧП произошло в 9:13 (7:13 мск) в цехе 53. Разгерметизировался баллон объемом один кубометр."Ситуация носит локальный характер и ограничена территорией производственного участка. Персонал цеха эвакуирован, проводится санитарная обработка", — рассказали на комбинате.По данным собеседника РИА Новости в экстренных службах, "в результате механического воздействия погиб один человек".Радиационная обстановка на предприятии и за его пределами в норме, опасность для жителей Новоуральска и персонала комбината отсутствует, добавили в пресс-службе.АО УЭХК входит в Росатом, это крупнейшее в мире предприятие по обогащению урана для производства ядерного топлива для АЭС и других ядерных энергетических установок. В корпусах УЭХК сосредоточено 48 процентов разделительных мощностей России.
https://ria.ru/20230617/avariya-1878900185.html
урал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884161576_162:0:2891:2047_1920x0_80_0_0_97f857c0eeac8acdcff18a1240b7fd9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, урал
Происшествия, Урал
На УЭХК произошла разгерметизация баллона с гексафторидом урана

На уральском предприятии по обогащению урана произошла разгерметизация баллона

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник в Центре комплексного обслуживания контейнеров иностранных заказчиков "Уральского электрохимического комбината"
Сотрудник в Центре комплексного обслуживания контейнеров иностранных заказчиков Уральского электрохимического комбината - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Сотрудник в Центре комплексного обслуживания контейнеров иностранных заказчиков "Уральского электрохимического комбината". Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июл — РИА Новости. На Уральском электрохимическом комбинате произошла разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана, один человек погиб, сообщила пресс-служба предприятия и представитель экстренных служб.
ЧП произошло в 9:13 (7:13 мск) в цехе 53. Разгерметизировался баллон объемом один кубометр.
"Ситуация носит локальный характер и ограничена территорией производственного участка. Персонал цеха эвакуирован, проводится санитарная обработка", — рассказали на комбинате.
По данным собеседника РИА Новости в экстренных службах, "в результате механического воздействия погиб один человек".
Радиационная обстановка на предприятии и за его пределами в норме, опасность для жителей Новоуральска и персонала комбината отсутствует, добавили в пресс-службе.
АО УЭХК входит в Росатом, это крупнейшее в мире предприятие по обогащению урана для производства ядерного топлива для АЭС и других ядерных энергетических установок. В корпусах УЭХК сосредоточено 48 процентов разделительных мощностей России.
Кременчуг, Полтавская область - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
В украинском Кременчуге произошла авария с утечкой аммиака
17 июня, 16:40
 
ПроисшествияУрал
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала