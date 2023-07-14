https://ria.ru/20230714/uran-1884121888.html

На УЭХК произошла разгерметизация баллона с гексафторидом урана

На УЭХК произошла разгерметизация баллона с гексафторидом урана - РИА Новости, 14.07.2023

На УЭХК произошла разгерметизация баллона с гексафторидом урана

На Уральском электрохимическом комбинате произошла разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана, один человек погиб, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T09:53

2023-07-14T09:53

2023-07-14T12:29

происшествия

урал

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июл — РИА Новости. На Уральском электрохимическом комбинате произошла разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана, один человек погиб, сообщила пресс-служба предприятия и представитель экстренных служб.ЧП произошло в 9:13 (7:13 мск) в цехе 53. Разгерметизировался баллон объемом один кубометр."Ситуация носит локальный характер и ограничена территорией производственного участка. Персонал цеха эвакуирован, проводится санитарная обработка", — рассказали на комбинате.По данным собеседника РИА Новости в экстренных службах, "в результате механического воздействия погиб один человек".Радиационная обстановка на предприятии и за его пределами в норме, опасность для жителей Новоуральска и персонала комбината отсутствует, добавили в пресс-службе.АО УЭХК входит в Росатом, это крупнейшее в мире предприятие по обогащению урана для производства ядерного топлива для АЭС и других ядерных энергетических установок. В корпусах УЭХК сосредоточено 48 процентов разделительных мощностей России.

https://ria.ru/20230617/avariya-1878900185.html

урал

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, урал