https://ria.ru/20230714/uolles-1884256753.html

В Киеве считают, что Уоллес сказал о неблагодарности Украины на эмоциях

В Киеве считают, что Уоллес сказал о неблагодарности Украины на эмоциях - РИА Новости, 14.07.2023

В Киеве считают, что Уоллес сказал о неблагодарности Украины на эмоциях

Секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью британской газете Guardian заявил, что министр обороны Британии Бен Уоллес, РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T17:07

2023-07-14T17:07

2023-07-14T17:07

специальная военная операция на украине

в мире

украина

великобритания

бен уоллес

алексей данилов

совет национальной безопасности и обороны украины

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853948412_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_061a19079c116d08b017a646474e73b9.jpg

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью британской газете Guardian заявил, что министр обороны Британии Бен Уоллес, который ранее заявил о недостаточной благодарности со стороны Киева, говорил на эмоциях и на самом деле думает по-другому. Ранее Уоллес сказал, что Украине следует быть более благодарной за предоставляемую Западом помощь. Владимир Зеленский, комментируя заявление Уоллеса, заявил, что может каждое утро благодарить его за помощь Украине. "Я бы не стал обращать внимания на то, что он сказал... Каждый может сказать что-то на эмоциях, а потом пожалеть об этом… Я точно знаю, что это не его настоящая позиция", - заявил Данилов. На фоне заявлений Уоллеса Данилов особенно отметил помощь, предоставляемую Украине Британией. "Если бы все помогали нам так же, как нам помогает Великобритания, сейчас у нас была бы совершенно другая ситуация", - заявил он. При этом он указал, что Киев хотел бы получать больше. "Мы хотели бы большего, но мы благодарны за то, что у нас уже есть", - приводит издание слова секретаря СНБО Украины.

https://ria.ru/20230713/zelenskiy-1883951249.html

https://ria.ru/20230714/kuleba-1884156602.html

украина

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, великобритания, бен уоллес, алексей данилов, совет национальной безопасности и обороны украины, ситуация в днр и лнр