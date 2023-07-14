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В Киеве считают, что Уоллес сказал о неблагодарности Украины на эмоциях - РИА Новости, 14.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:07 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/uolles-1884256753.html
В Киеве считают, что Уоллес сказал о неблагодарности Украины на эмоциях
В Киеве считают, что Уоллес сказал о неблагодарности Украины на эмоциях - РИА Новости, 14.07.2023
В Киеве считают, что Уоллес сказал о неблагодарности Украины на эмоциях
Секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью британской газете Guardian заявил, что министр обороны Британии Бен Уоллес, РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T17:07
2023-07-14T17:07
специальная военная операция на украине
в мире
украина
великобритания
бен уоллес
алексей данилов
совет национальной безопасности и обороны украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью британской газете Guardian заявил, что министр обороны Британии Бен Уоллес, который ранее заявил о недостаточной благодарности со стороны Киева, говорил на эмоциях и на самом деле думает по-другому. Ранее Уоллес сказал, что Украине следует быть более благодарной за предоставляемую Западом помощь. Владимир Зеленский, комментируя заявление Уоллеса, заявил, что может каждое утро благодарить его за помощь Украине. "Я бы не стал обращать внимания на то, что он сказал... Каждый может сказать что-то на эмоциях, а потом пожалеть об этом… Я точно знаю, что это не его настоящая позиция", - заявил Данилов. На фоне заявлений Уоллеса Данилов особенно отметил помощь, предоставляемую Украине Британией. "Если бы все помогали нам так же, как нам помогает Великобритания, сейчас у нас была бы совершенно другая ситуация", - заявил он. При этом он указал, что Киев хотел бы получать больше. "Мы хотели бы большего, но мы благодарны за то, что у нас уже есть", - приводит издание слова секретаря СНБО Украины.
https://ria.ru/20230713/zelenskiy-1883951249.html
https://ria.ru/20230714/kuleba-1884156602.html
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в мире, украина, великобритания, бен уоллес, алексей данилов, совет национальной безопасности и обороны украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Великобритания, Бен Уоллес, Алексей Данилов, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Киеве считают, что Уоллес сказал о неблагодарности Украины на эмоциях

Секретарь СНБО Данилов: Уоллес сказал о неблагодарности Киева на эмоциях, но думает иначе

© AP Photo / Andrew MedichiniМинистр обороны Великобритании Бен Уоллес
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© AP Photo / Andrew Medichini
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью британской газете Guardian заявил, что министр обороны Британии Бен Уоллес, который ранее заявил о недостаточной благодарности со стороны Киева, говорил на эмоциях и на самом деле думает по-другому.
Ранее Уоллес сказал, что Украине следует быть более благодарной за предоставляемую Западом помощь. Владимир Зеленский, комментируя заявление Уоллеса, заявил, что может каждое утро благодарить его за помощь Украине.
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"Я бы не стал обращать внимания на то, что он сказал... Каждый может сказать что-то на эмоциях, а потом пожалеть об этом… Я точно знаю, что это не его настоящая позиция", - заявил Данилов.
На фоне заявлений Уоллеса Данилов особенно отметил помощь, предоставляемую Украине Британией. "Если бы все помогали нам так же, как нам помогает Великобритания, сейчас у нас была бы совершенно другая ситуация", - заявил он.
При этом он указал, что Киев хотел бы получать больше. "Мы хотели бы большего, но мы благодарны за то, что у нас уже есть", - приводит издание слова секретаря СНБО Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВеликобританияБен УоллесАлексей ДаниловСовет национальной безопасности и обороны УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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