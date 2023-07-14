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Уоллес заявил, что его слова о неблагодарности Украины не так поняли - РИА Новости, 14.07.2023
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19:02 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/ukraina-1884284528.html
Уоллес заявил, что его слова о неблагодарности Украины не так поняли
Уоллес заявил, что его слова о неблагодарности Украины не так поняли - РИА Новости, 14.07.2023
Уоллес заявил, что его слова о неблагодарности Украины не так поняли
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что его слова о якобы недостаточных благодарностях Украины не так поняли, об Amazon он говорил в прошлом году, РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T19:02
2023-07-14T19:02
украина
киев
великобритания
бен уоллес
amazon
владимир зеленский
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что его слова о якобы недостаточных благодарностях Украины не так поняли, об Amazon он говорил в прошлом году, вкладывая другой смысл, а в недавнем комментарии имел в виду, что Киеву нужно понимать, что поддержка в некоторых странах не такая сильная, как в Британии, поэтому с ними нужно разговаривать и убеждать. Ранее Уоллес, как писала газета Guardian, сказал, что Украине следует быть более благодарной за предоставляемую Западом помощь: "Знаете, мы не Amazon". Владимир Зеленский, комментируя заявление Уоллеса, отметил, что может каждое утро благодарить его за помощь Украине. "Много интереса было к моим комментариям о том, как лучше всего поддерживать Украину, была некая неверная интерпретация. Если что, как человек, который был в авангарде продвижения поддержки Украины, я обсуждал вызовы, с которыми можно столкнуться, пока мы работаем над общей целью помощи Украине... Я говорил о том, что Украине нужно иногда понимать, что во многих странах и в некоторых парламентах не такая сильная поддержка, как в Великобритании. Это был комментарий не о правительствах, а больше о гражданах и чиновниках во всем международном сообществе", - написал Уоллес в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Кроме того, Уоллес пообещал лично продолжать поддерживать Украину.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230713/zelenskiy-1883951249.html
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украина, киев, великобритания, бен уоллес, amazon, владимир зеленский
Украина, Киев, Великобритания, Бен Уоллес, Amazon, Владимир Зеленский
Уоллес заявил, что его слова о неблагодарности Украины не так поняли

Глава МО Британии Уоллес заявил, что вкладывал иной смысл в слова о неблагодарности Киева

© AP Photo / Hannibal HanschkeМинистр обороны Великобритании Бен Уоллес
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© AP Photo / Hannibal Hanschke
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что его слова о якобы недостаточных благодарностях Украины не так поняли, об Amazon он говорил в прошлом году, вкладывая другой смысл, а в недавнем комментарии имел в виду, что Киеву нужно понимать, что поддержка в некоторых странах не такая сильная, как в Британии, поэтому с ними нужно разговаривать и убеждать.
Ранее Уоллес, как писала газета Guardian, сказал, что Украине следует быть более благодарной за предоставляемую Западом помощь: "Знаете, мы не Amazon". Владимир Зеленский, комментируя заявление Уоллеса, отметил, что может каждое утро благодарить его за помощь Украине.
"Много интереса было к моим комментариям о том, как лучше всего поддерживать Украину, была некая неверная интерпретация. Если что, как человек, который был в авангарде продвижения поддержки Украины, я обсуждал вызовы, с которыми можно столкнуться, пока мы работаем над общей целью помощи Украине... Я говорил о том, что Украине нужно иногда понимать, что во многих странах и в некоторых парламентах не такая сильная поддержка, как в Великобритании. Это был комментарий не о правительствах, а больше о гражданах и чиновниках во всем международном сообществе", - написал Уоллес в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Кроме того, Уоллес пообещал лично продолжать поддерживать Украину.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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УкраинаКиевВеликобританияБен УоллесAmazonВладимир Зеленский
 
 
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