https://ria.ru/20230714/ukraina-1884267310.html

Блинкен раскритиковал Лаврова за неизменность позиции по Украине

Блинкен раскритиковал Лаврова за неизменность позиции по Украине - РИА Новости, 14.07.2023

Блинкен раскритиковал Лаврова за неизменность позиции по Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не услышал от главы МИД России Сергея Лаврова в Джакарте никаких указаний на изменения в позиции РФ касательно... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T17:46

2023-07-14T17:46

2023-07-14T17:46

специальная военная операция на украине

в мире

сша

россия

сергей лавров

энтони блинкен

украина

ситуация в днр и лнр

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ВАШИНГТОН, 14 июля - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не услышал от главы МИД России Сергея Лаврова в Джакарте никаких указаний на изменения в позиции РФ касательно конфликта на Украине, назвал это "непродуктивным" и не конструктивным". "Я не услышал ничего от министра Лаврова, чтобы свидетельствовало об изменении направления действий России на Украине", - сказал Блинкен на пресс-конференции в Джакарте по итогам Восточноазиатскогоэ саммита, на полях которого прошла министерская встреча АСЕАН. По его замечанию, "существует яркое различие в том, на чем сосредоточены мы (США - ред.)… и то, что мы услышали от министра Лаврова". "Думаю, по правде говоря исходя из того, что мы слышали от министра иностранных дел Лаврова по всем аспектам <…> не было ни конструктивно, ни продуктивно", - сказал госсекретарь США. "В отличие от США и многих других стран, он сосредоточен исключительно на негативном контексте и повестке и фактически приписывает Соединенным Штатам любую проблему в мире", - сказал госсекретарь США, отвечая на вопрос о том, состоялся ли в ходе встречи АСЕАН контакт с российским коллегой. Блинкен подчеркнул, что его визит в Джакарту был сосредоточен на повестке АСЕАН. Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен вместе с другими участниками Восточноазиатского саммита (ВАС) участвуют в пятницу в заседании глав МИД. Блинкен прибыл в Джакарту накануне, ранее он сопровождал президента США Джо Байдена в поездке по Европе. Лавров прибыл в Индонезию в среду. Во вторник в столице Индонезии стартовала ежегодная встреча министров иностранных дел ассоциации и серия пост-министерских встреч и мероприятий АСЕАН и диалоговых партнеров блока. Восточноазиатский саммит - это форум для диалога лидеров стран АТР по широкому кругу стратегических политических и экономических вопросов, включая задачи укрепления региональной архитектуры безопасности. Очередной саммит ВАС состоится в сентябре в Джакарте. Встречи в этом формате проводятся ежегодно в привязке к мероприятиям АСЕАН на высоком уровне. С 2011 года на форум лидеров Восточной и Юго-Восточной Азии приглашают также лидеров РФ и США.

https://ria.ru/20230714/lavrov-1884254018.html

https://ria.ru/20230710/putin-1883220061.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, россия, сергей лавров, энтони блинкен, украина, ситуация в днр и лнр