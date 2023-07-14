Блинкен раскритиковал Лаврова за неизменность позиции по Украине
Блинкен назвал неизменную позицию Лаврова по Украине контрпродуктивной и неконструктивной
© AP Photo / Leah MillisГоссекретарь США Энтони Блинкен
© AP Photo / Leah Millis
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 июля - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не услышал от главы МИД России Сергея Лаврова в Джакарте никаких указаний на изменения в позиции РФ касательно конфликта на Украине, назвал это "непродуктивным" и не конструктивным".
"Я не услышал ничего от министра Лаврова, чтобы свидетельствовало об изменении направления действий России на Украине", - сказал Блинкен на пресс-конференции в Джакарте по итогам Восточноазиатскогоэ саммита, на полях которого прошла министерская встреча АСЕАН. По его замечанию, "существует яркое различие в том, на чем сосредоточены мы (США - ред.)… и то, что мы услышали от министра Лаврова".
"Думаю, по правде говоря исходя из того, что мы слышали от министра иностранных дел Лаврова по всем аспектам <…> не было ни конструктивно, ни продуктивно", - сказал госсекретарь США. "В отличие от США и многих других стран, он сосредоточен исключительно на негативном контексте и повестке и фактически приписывает Соединенным Штатам любую проблему в мире", - сказал госсекретарь США, отвечая на вопрос о том, состоялся ли в ходе встречи АСЕАН контакт с российским коллегой. Блинкен подчеркнул, что его визит в Джакарту был сосредоточен на повестке АСЕАН. Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен вместе с другими участниками Восточноазиатского саммита (ВАС) участвуют в пятницу в заседании глав МИД. Блинкен прибыл в Джакарту накануне, ранее он сопровождал президента США Джо Байдена в поездке по Европе. Лавров прибыл в Индонезию в среду.
Во вторник в столице Индонезии стартовала ежегодная встреча министров иностранных дел ассоциации и серия пост-министерских встреч и мероприятий АСЕАН и диалоговых партнеров блока.
Восточноазиатский саммит - это форум для диалога лидеров стран АТР по широкому кругу стратегических политических и экономических вопросов, включая задачи укрепления региональной архитектуры безопасности. Очередной саммит ВАС состоится в сентябре в Джакарте. Встречи в этом формате проводятся ежегодно в привязке к мероприятиям АСЕАН на высоком уровне. С 2011 года на форум лидеров Восточной и Юго-Восточной Азии приглашают также лидеров РФ и США.