Рейтинг@Mail.ru
Блинкен раскритиковал Лаврова за неизменность позиции по Украине - РИА Новости, 14.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:46 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/ukraina-1884267310.html
Блинкен раскритиковал Лаврова за неизменность позиции по Украине
Блинкен раскритиковал Лаврова за неизменность позиции по Украине - РИА Новости, 14.07.2023
Блинкен раскритиковал Лаврова за неизменность позиции по Украине
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не услышал от главы МИД России Сергея Лаврова в Джакарте никаких указаний на изменения в позиции РФ касательно... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T17:46
2023-07-14T17:46
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
сергей лавров
энтони блинкен
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879175521_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ab660a4e85e06f982a96a5f356c79037.jpg
ВАШИНГТОН, 14 июля - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не услышал от главы МИД России Сергея Лаврова в Джакарте никаких указаний на изменения в позиции РФ касательно конфликта на Украине, назвал это "непродуктивным" и не конструктивным". "Я не услышал ничего от министра Лаврова, чтобы свидетельствовало об изменении направления действий России на Украине", - сказал Блинкен на пресс-конференции в Джакарте по итогам Восточноазиатскогоэ саммита, на полях которого прошла министерская встреча АСЕАН. По его замечанию, "существует яркое различие в том, на чем сосредоточены мы (США - ред.)… и то, что мы услышали от министра Лаврова". "Думаю, по правде говоря исходя из того, что мы слышали от министра иностранных дел Лаврова по всем аспектам &lt;…&gt; не было ни конструктивно, ни продуктивно", - сказал госсекретарь США. "В отличие от США и многих других стран, он сосредоточен исключительно на негативном контексте и повестке и фактически приписывает Соединенным Штатам любую проблему в мире", - сказал госсекретарь США, отвечая на вопрос о том, состоялся ли в ходе встречи АСЕАН контакт с российским коллегой. Блинкен подчеркнул, что его визит в Джакарту был сосредоточен на повестке АСЕАН. Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен вместе с другими участниками Восточноазиатского саммита (ВАС) участвуют в пятницу в заседании глав МИД. Блинкен прибыл в Джакарту накануне, ранее он сопровождал президента США Джо Байдена в поездке по Европе. Лавров прибыл в Индонезию в среду. Во вторник в столице Индонезии стартовала ежегодная встреча министров иностранных дел ассоциации и серия пост-министерских встреч и мероприятий АСЕАН и диалоговых партнеров блока. Восточноазиатский саммит - это форум для диалога лидеров стран АТР по широкому кругу стратегических политических и экономических вопросов, включая задачи укрепления региональной архитектуры безопасности. Очередной саммит ВАС состоится в сентябре в Джакарте. Встречи в этом формате проводятся ежегодно в привязке к мероприятиям АСЕАН на высоком уровне. С 2011 года на форум лидеров Восточной и Юго-Восточной Азии приглашают также лидеров РФ и США.
https://ria.ru/20230714/lavrov-1884254018.html
https://ria.ru/20230710/putin-1883220061.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879175521_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0be8e948dab9579f29875472576614b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, сергей лавров, энтони блинкен, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Сергей Лавров, Энтони Блинкен, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Блинкен раскритиковал Лаврова за неизменность позиции по Украине

Блинкен назвал неизменную позицию Лаврова по Украине контрпродуктивной и неконструктивной

© AP Photo / Leah MillisГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© AP Photo / Leah Millis
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 июля - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не услышал от главы МИД России Сергея Лаврова в Джакарте никаких указаний на изменения в позиции РФ касательно конфликта на Украине, назвал это "непродуктивным" и не конструктивным".
"Я не услышал ничего от министра Лаврова, чтобы свидетельствовало об изменении направления действий России на Украине", - сказал Блинкен на пресс-конференции в Джакарте по итогам Восточноазиатскогоэ саммита, на полях которого прошла министерская встреча АСЕАН. По его замечанию, "существует яркое различие в том, на чем сосредоточены мы (США - ред.)… и то, что мы услышали от министра Лаврова".
Сергей Лавров и Жозеп Боррель во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
СМИ: Боррель утверждает, что Лавров агрессивно отреагировал на его призыв
Вчера, 16:54
"Думаю, по правде говоря исходя из того, что мы слышали от министра иностранных дел Лаврова по всем аспектам <…> не было ни конструктивно, ни продуктивно", - сказал госсекретарь США. "В отличие от США и многих других стран, он сосредоточен исключительно на негативном контексте и повестке и фактически приписывает Соединенным Штатам любую проблему в мире", - сказал госсекретарь США, отвечая на вопрос о том, состоялся ли в ходе встречи АСЕАН контакт с российским коллегой. Блинкен подчеркнул, что его визит в Джакарту был сосредоточен на повестке АСЕАН. Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен вместе с другими участниками Восточноазиатского саммита (ВАС) участвуют в пятницу в заседании глав МИД. Блинкен прибыл в Джакарту накануне, ранее он сопровождал президента США Джо Байдена в поездке по Европе. Лавров прибыл в Индонезию в среду.
Во вторник в столице Индонезии стартовала ежегодная встреча министров иностранных дел ассоциации и серия пост-министерских встреч и мероприятий АСЕАН и диалоговых партнеров блока.
Восточноазиатский саммит - это форум для диалога лидеров стран АТР по широкому кругу стратегических политических и экономических вопросов, включая задачи укрепления региональной архитектуры безопасности. Очередной саммит ВАС состоится в сентябре в Джакарте. Встречи в этом формате проводятся ежегодно в привязке к мероприятиям АСЕАН на высоком уровне. С 2011 года на форум лидеров Восточной и Юго-Восточной Азии приглашают также лидеров РФ и США.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Сенегала Маки Саллом - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
Африка ждет от Путина "хороших сигналов" до саммита, заявил лидер Сенегала
10 июля, 12:02
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияСергей ЛавровЭнтони БлинкенУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала