Под видом евроинтеграции проводится колонизация Украины, заявил Медведчук
Медведчук заявил, что евроинтеграция Украины не приносит ей пользы и стала колонизацией
Виктор Медведчук. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. "Евроинтеграция" Украины на самом деле является ее колонизацией, страна теряет человеческие и материальные ресурсы, которые никакой "интеграцией" с Евросоюзом компенсированы не будут, заявил в своей авторской колонке в телеграм-канале "Другая Украина" украинский оппозиционный политик, бывший депутат Верховной рады Виктор Медведчук.
"Украинский миф о европейской интеграции не имеет никакого экономического обоснования. Тотальная пропаганда внушила украинцам, что членство в ЕС и НАТО никак не меньше, чем рай на земле, да только заставь дурака Богу молиться, он весь лоб расшибет. Любая интеграция должна быть в разумных пределах и обязательно приносить пользу стране. Иначе это не интеграция, а колонизация", - написал Медведчук.
Например, стоимость залежей полезных ископаемых на территориях, контроль за которыми потерял Киев, составляет от 12,4 до 14,8 триллиона долларов. "Украина платит непомерно большую цену за выбор своего руководства... Все это можно было не терять, если бы были выполнены минские соглашения, а Украина не пыталась бы пролезть в НАТО любыми способами", - считает политик.
Медведчук отметил, что за пределы Украины и с учетом неподконтрольных Киеву территорий, за пределами Украины находится до 18 млн. ее сограждан. "Украина уже заплатила за свою недальновидную политику фактически половиной населения страны. Никакая интеграция ни с кем и никогда не восполнит таких потерь", - отметил он.
Сама же Украина живет исключительно за счет внешних заимствований, причем западные союзники не дают возможности Киеву зарабатывать, чтобы получить хотя бы теоретическую возможность вернуть кредиты. "Союзники нанесли украинской экономике значительно больший экономический урон, продлив ограничения Еврокомиссии и стран-соседей по Евросоюзу на импорт украинской аграрной продукции. Украину принуждают заимствовать, а не зарабатывать, садят на финансовую иглу.... Западу не нужна сильная Украина, а нужна слабая Россия. И именно этим и обусловлена его экономическая политика. То есть, все эти вложения не в развитие Украины, а в развал России. А если не выйдет, то Запад не в накладе — разденет тогда Украину, как липку", - резюмирует украинский оппозиционер.