https://ria.ru/20230714/ukraina-1884175878.html

Зеленский заявил, что не ждет вторжения со стороны Белоруссии

Зеленский заявил, что не ждет вторжения со стороны Белоруссии - РИА Новости, 14.07.2023

Зеленский заявил, что не ждет вторжения со стороны Белоруссии

Владимир Зеленский заявил в своем телеграм-канале, что угрозы "вторжения" со стороны Белоруссии нет. РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T13:08

2023-07-14T13:08

2023-07-14T13:08

специальная военная операция на украине

в мире

белоруссия

владимир зеленский

вооруженные силы украины

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в своем телеграм-канале, что угрозы "вторжения" со стороны Белоруссии нет. "С учетом данных разведки и предпринятых мер угроза вторжения со стороны Белоруссии отсутствует. Доклад начальника главного управления разведки министерства обороны Украины Буданова", - написал он. Ранее Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному усилить белорусское направление. Президент Польши Анджей Дуда также заявлял, что Варшава готова еще больше укрепить границу с Белоруссией в связи с прибытием в эту страну бойцов группы "Вагнер".

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белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр