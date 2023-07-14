https://ria.ru/20230714/ukraina-1884175878.html
Зеленский заявил, что не ждет вторжения со стороны Белоруссии
Зеленский заявил, что не ждет вторжения со стороны Белоруссии - РИА Новости, 14.07.2023
Зеленский заявил, что не ждет вторжения со стороны Белоруссии
Владимир Зеленский заявил в своем телеграм-канале, что угрозы "вторжения" со стороны Белоруссии нет. РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T13:08
2023-07-14T13:08
2023-07-14T13:08
специальная военная операция на украине
в мире
белоруссия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в своем телеграм-канале, что угрозы "вторжения" со стороны Белоруссии нет. "С учетом данных разведки и предпринятых мер угроза вторжения со стороны Белоруссии отсутствует. Доклад начальника главного управления разведки министерства обороны Украины Буданова", - написал он. Ранее Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному усилить белорусское направление. Президент Польши Анджей Дуда также заявлял, что Варшава готова еще больше укрепить границу с Белоруссией в связи с прибытием в эту страну бойцов группы "Вагнер".
https://ria.ru/20230712/granitsa-1883697063.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Зеленский заявил, что не ждет вторжения со стороны Белоруссии
Зеленский: по данным украинской разведки, угрозы вторжения со стороны Белоруссии нет