Рейтинг@Mail.ru
Зеленский заявил, что не ждет вторжения со стороны Белоруссии - РИА Новости, 14.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:08 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/ukraina-1884175878.html
Зеленский заявил, что не ждет вторжения со стороны Белоруссии
Зеленский заявил, что не ждет вторжения со стороны Белоруссии - РИА Новости, 14.07.2023
Зеленский заявил, что не ждет вторжения со стороны Белоруссии
Владимир Зеленский заявил в своем телеграм-канале, что угрозы "вторжения" со стороны Белоруссии нет. РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T13:08
2023-07-14T13:08
специальная военная операция на украине
в мире
белоруссия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855709456_97:0:1903:1016_1920x0_80_0_0_c73069b11f066f08a42912aa7d8098e3.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в своем телеграм-канале, что угрозы "вторжения" со стороны Белоруссии нет. "С учетом данных разведки и предпринятых мер угроза вторжения со стороны Белоруссии отсутствует. Доклад начальника главного управления разведки министерства обороны Украины Буданова", - написал он. Ранее Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному усилить белорусское направление. Президент Польши Анджей Дуда также заявлял, что Варшава готова еще больше укрепить границу с Белоруссией в связи с прибытием в эту страну бойцов группы "Вагнер".
https://ria.ru/20230712/granitsa-1883697063.html
белоруссия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855709456_323:0:1678:1016_1920x0_80_0_0_342819153e8b0d4a8c841b8663fdeb56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Белоруссия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Зеленский заявил, что не ждет вторжения со стороны Белоруссии

Зеленский: по данным украинской разведки, угрозы вторжения со стороны Белоруссии нет

Кадр видео строительства рва в Ровенской области на границе Украины и Белоруссии
Кадр видео строительства рва в Ровенской области на границе Украины и Белоруссии
Кадр видео строительства рва в Ровенской области на границе Украины и Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в своем телеграм-канале, что угрозы "вторжения" со стороны Белоруссии нет.
"С учетом данных разведки и предпринятых мер угроза вторжения со стороны Белоруссии отсутствует. Доклад начальника главного управления разведки министерства обороны Украины Буданова", - написал он.
Ранее Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному усилить белорусское направление. Президент Польши Анджей Дуда также заявлял, что Варшава готова еще больше укрепить границу с Белоруссией в связи с прибытием в эту страну бойцов группы "Вагнер".
Сотрудники Мозырского пограничного отряда патрулируют контрольно-следовую полосу на белорусско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
На белорусско-украинской границе сломали два пограничных знака
12 июля, 12:07
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреБелоруссияВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала