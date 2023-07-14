https://ria.ru/20230714/ukraina-1884165364.html

В Кремле согласились с Орбаном по вопросу влияния США на Украину

В Кремле согласились с Орбаном по вопросу влияния США на Украину - РИА Новости, 14.07.2023

В Кремле согласились с Орбаном по вопросу влияния США на Украину

Кремль согласен с мнением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что США могут прекратить конфликт на Украине, они являются застрельщиками в деле... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T12:36

2023-07-14T12:36

2023-07-14T12:47

специальная военная операция на украине

сша

украина

венгрия

виктор орбан

дмитрий песков

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в мире

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Кремль согласен с мнением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что США могут прекратить конфликт на Украине, они являются застрельщиками в деле поставок все новых и новых видов вооружений на Украину, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."В значительной степени да, конечно, с этим нельзя не согласиться, так оно и есть. Именно США являются застрельщиками в деле поставок все новых и новых видов вооружений на Украину, боеприпасов, именно США сподвигают постоянно Украину на то, чтобы воевать до последнего украинца. Поэтому, во многом, оно так и есть", - сказал Песков журналистам.Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что конфликт на Украине закончится сразу, когда этого захотят США, поскольку Украина потеряла суверенитет и получает деньги и вооружение от Запада, добавив, что весь мир не понимает, почему Вашингтон не желает закончить конфликт, и ждет ответа на этот вопрос.

https://ria.ru/20230702/kuleba-1881751219.html

сша

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

сша, украина, венгрия, виктор орбан, дмитрий песков, россия, в мире, ситуация в днр и лнр