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В Кремле согласились с Орбаном по вопросу влияния США на Украину - РИА Новости, 14.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:36 14.07.2023 (обновлено: 12:47 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/ukraina-1884165364.html
В Кремле согласились с Орбаном по вопросу влияния США на Украину
В Кремле согласились с Орбаном по вопросу влияния США на Украину - РИА Новости, 14.07.2023
В Кремле согласились с Орбаном по вопросу влияния США на Украину
Кремль согласен с мнением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что США могут прекратить конфликт на Украине, они являются застрельщиками в деле... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T12:36
2023-07-14T12:47
специальная военная операция на украине
сша
украина
венгрия
виктор орбан
дмитрий песков
россия
в мире
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Кремль согласен с мнением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что США могут прекратить конфликт на Украине, они являются застрельщиками в деле поставок все новых и новых видов вооружений на Украину, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."В значительной степени да, конечно, с этим нельзя не согласиться, так оно и есть. Именно США являются застрельщиками в деле поставок все новых и новых видов вооружений на Украину, боеприпасов, именно США сподвигают постоянно Украину на то, чтобы воевать до последнего украинца. Поэтому, во многом, оно так и есть", - сказал Песков журналистам.Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что конфликт на Украине закончится сразу, когда этого захотят США, поскольку Украина потеряла суверенитет и получает деньги и вооружение от Запада, добавив, что весь мир не понимает, почему Вашингтон не желает закончить конфликт, и ждет ответа на этот вопрос.
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сша, украина, венгрия, виктор орбан, дмитрий песков, россия, в мире, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, Венгрия, Виктор Орбан, Дмитрий Песков, Россия, В мире, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Кремле согласились с Орбаном по вопросу влияния США на Украину

Песков назвал США застрельщиками конфликта на Украине и согласился с Орбаном

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Кремль согласен с мнением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что США могут прекратить конфликт на Украине, они являются застрельщиками в деле поставок все новых и новых видов вооружений на Украину, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"В значительной степени да, конечно, с этим нельзя не согласиться, так оно и есть. Именно США являются застрельщиками в деле поставок все новых и новых видов вооружений на Украину, боеприпасов, именно США сподвигают постоянно Украину на то, чтобы воевать до последнего украинца. Поэтому, во многом, оно так и есть", - сказал Песков журналистам.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что конфликт на Украине закончится сразу, когда этого захотят США, поскольку Украина потеряла суверенитет и получает деньги и вооружение от Запада, добавив, что весь мир не понимает, почему Вашингтон не желает закончить конфликт, и ждет ответа на этот вопрос.
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Специальная военная операция на УкраинеСШАУкраинаВенгрияВиктор ОрбанДмитрий ПесковРоссияВ миреСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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