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Орбан заявил, что Запад хочет санкций и продолжения конфликта на Украине - РИА Новости, 14.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:36 14.07.2023 (обновлено: 10:45 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/ukraina-1884132868.html
Орбан заявил, что Запад хочет санкций и продолжения конфликта на Украине
Орбан заявил, что Запад хочет санкций и продолжения конфликта на Украине - РИА Новости, 14.07.2023
Орбан заявил, что Запад хочет санкций и продолжения конфликта на Украине
Запад хочет продолжения конфликта на Украине и санкционной политики, хотя их отсутствие решило бы многие экономические проблемы Европы, заявил премьер-министр... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T10:36
2023-07-14T10:45
специальная военная операция на украине
в мире
виктор орбан
евросоюз
россия
украина
ситуация в днр и лнр
венгрия
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БУДАПЕШТ, 14 июл - РИА Новости. Запад хочет продолжения конфликта на Украине и санкционной политики, хотя их отсутствие решило бы многие экономические проблемы Европы, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Мне надо было сообщить правительству, что Запад хочет продолжения войны... Поэтому нам надо готовиться к тому, что война и санкции не исчезнут из нашей жизни. Если бы они исчезли - что вообще-то зависит от нас, просто западные руководители этого не хотят - существенная часть экономических бед в ту же минуту были "вылечены", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. По его словам, инфляция и цены на энергию "за считанные минуты" вернулись бы к нормальным европейским показателям. Орбан в конце сентября заявлял, что Венгрия первой в Европе запускает национальные консультации, чтобы узнать мнение граждан о санкциях ЕС против России. Он призвал всех граждан страны высказать мнение в ходе национальной консультации и таким образом "положить конец" росту цен на энергию, вызванному санкциями, "навязанными Брюсселем странам Евросоюза". По его словам, цены в Европе упали бы вдвое за несколько дней, если бы ЕС изменил санкционную политику. В консультации приняли участие почти 1,4 миллиона из 10 миллионов жителей страны. Правительство Венгрии сообщило, что в среднем 97% участников консультации "отвергли санкции, вызывающие серьезный вред". Ранее Орбан заявил, что Европа проигрывает, отказываясь от российских энергоносителей в пользу американских, поскольку вынуждена переплачивать за них в 5-10 раз. По его словам, Европа должна задать вопросы "американским друзьям" о том, кто выигрывает в этой ситуации. Европа, как отмечал венгерский премьер, пока не готова изменить позицию относительно конфликта на Украине и санкций, но "момент истины" придет, потому что нынешняя политика разрушает европейскую экономику и безопасность. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230714/ukraina-1884116671.html
https://ria.ru/20230712/vengriya-1883677883.html
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в мире, виктор орбан, евросоюз, россия, украина, ситуация в днр и лнр, венгрия, санкции в отношении россии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Виктор Орбан, Евросоюз, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР, Венгрия, Санкции в отношении России
Орбан заявил, что Запад хочет санкций и продолжения конфликта на Украине

Орбан: Запад хочет продолжать конфликт на Украине, поэтому экономические беды останутся

© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 14 июл - РИА Новости. Запад хочет продолжения конфликта на Украине и санкционной политики, хотя их отсутствие решило бы многие экономические проблемы Европы, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Мне надо было сообщить правительству, что Запад хочет продолжения войны... Поэтому нам надо готовиться к тому, что война и санкции не исчезнут из нашей жизни. Если бы они исчезли - что вообще-то зависит от нас, просто западные руководители этого не хотят - существенная часть экономических бед в ту же минуту были "вылечены", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. По его словам, инфляция и цены на энергию "за считанные минуты" вернулись бы к нормальным европейским показателям.
Украинские военнослужащие 22-й механизированной бригады на позиции - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
Орбан заявил, что Украина потеряла суверенитет
Вчера, 09:09
Орбан в конце сентября заявлял, что Венгрия первой в Европе запускает национальные консультации, чтобы узнать мнение граждан о санкциях ЕС против России. Он призвал всех граждан страны высказать мнение в ходе национальной консультации и таким образом "положить конец" росту цен на энергию, вызванному санкциями, "навязанными Брюсселем странам Евросоюза". По его словам, цены в Европе упали бы вдвое за несколько дней, если бы ЕС изменил санкционную политику. В консультации приняли участие почти 1,4 миллиона из 10 миллионов жителей страны. Правительство Венгрии сообщило, что в среднем 97% участников консультации "отвергли санкции, вызывающие серьезный вред".
Ранее Орбан заявил, что Европа проигрывает, отказываясь от российских энергоносителей в пользу американских, поскольку вынуждена переплачивать за них в 5-10 раз. По его словам, Европа должна задать вопросы "американским друзьям" о том, кто выигрывает в этой ситуации. Европа, как отмечал венгерский премьер, пока не готова изменить позицию относительно конфликта на Украине и санкций, но "момент истины" придет, потому что нынешняя политика разрушает европейскую экономику и безопасность.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии поддержал решение НАТО не принимать Украину в альянс
12 июля, 10:42
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВиктор ОрбанЕвросоюзРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРВенгрияСанкции в отношении России
 
 
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