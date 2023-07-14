Орбан заявил, что Запад хочет санкций и продолжения конфликта на Украине
Орбан: Запад хочет продолжать конфликт на Украине, поэтому экономические беды останутся
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 14 июл - РИА Новости. Запад хочет продолжения конфликта на Украине и санкционной политики, хотя их отсутствие решило бы многие экономические проблемы Европы, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Мне надо было сообщить правительству, что Запад хочет продолжения войны... Поэтому нам надо готовиться к тому, что война и санкции не исчезнут из нашей жизни. Если бы они исчезли - что вообще-то зависит от нас, просто западные руководители этого не хотят - существенная часть экономических бед в ту же минуту были "вылечены", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. По его словам, инфляция и цены на энергию "за считанные минуты" вернулись бы к нормальным европейским показателям.
Орбан в конце сентября заявлял, что Венгрия первой в Европе запускает национальные консультации, чтобы узнать мнение граждан о санкциях ЕС против России. Он призвал всех граждан страны высказать мнение в ходе национальной консультации и таким образом "положить конец" росту цен на энергию, вызванному санкциями, "навязанными Брюсселем странам Евросоюза". По его словам, цены в Европе упали бы вдвое за несколько дней, если бы ЕС изменил санкционную политику. В консультации приняли участие почти 1,4 миллиона из 10 миллионов жителей страны. Правительство Венгрии сообщило, что в среднем 97% участников консультации "отвергли санкции, вызывающие серьезный вред".
Ранее Орбан заявил, что Европа проигрывает, отказываясь от российских энергоносителей в пользу американских, поскольку вынуждена переплачивать за них в 5-10 раз. По его словам, Европа должна задать вопросы "американским друзьям" о том, кто выигрывает в этой ситуации. Европа, как отмечал венгерский премьер, пока не готова изменить позицию относительно конфликта на Украине и санкций, но "момент истины" придет, потому что нынешняя политика разрушает европейскую экономику и безопасность.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.