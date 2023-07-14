https://ria.ru/20230714/ukraina-1884116671.html
Орбан заявил, что Украина потеряла суверенитет
Орбан заявил, что Украина потеряла суверенитет - РИА Новости, 14.07.2023
Орбан заявил, что Украина потеряла суверенитет
Украинский конфликт закончится в тот момент, когда этого захотят США, поскольку Украина утратила суверенитет, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T09:09
2023-07-14T09:09
2023-07-14T12:27
в мире
украина
сша
вашингтон (штат)
виктор орбан
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884120408_0:216:3034:1923_1920x0_80_0_0_b0926d0c247371ece9252ad37777b780.jpg
БУДАПЕШТ, 14 июл — РИА Новости. Украинский конфликт закончится в тот момент, когда этого захотят США, поскольку Украина утратила суверенитет, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth."Если американцы захотят, мир наступит завтра утром. А почему американцы не хотят — это вопрос, над которым думает весь мир. Ведь Украина в действительности потеряла суверенитет: у нее нет денег, военной промышленности, нет своих мощностей для военного производства. Деньги (Украина. — Прим. ред.) получает в основном от США, военные средства — тоже от американцев и Запада", — сказал венгерский политик.По его мнению, если бы в Вашингтоне сказали, что хотят мира, и призвали к прекращению огня и переговорам, это произошло бы на следующее утро."Почему американцы этого не хотят, мы не получили ответа и на саммите НАТО", — заключил Орбан.Как заявлял в середине июня представитель Кремля Дмитрий Песков, "суверенитет Украины — весьма абстрактное понятие". Он подчеркивал, что у Киева нет ни желания, ни возможности занять какую-то суверенную позицию, там делают то, что диктуют из Вашингтона.
https://ria.ru/20230711/ukraina-1883600479.html
украина
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884120408_305:0:3034:2047_1920x0_80_0_0_7644ecc69601e7080aeb3152cd6e85f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, вашингтон (штат), виктор орбан, нато
В мире, Украина, США, Вашингтон (штат), Виктор Орбан, НАТО
Орбан заявил, что Украина потеряла суверенитет
Премьер Венгрии Орбан: Украина потеряла суверенитет, у нее нет денег и промышленности
БУДАПЕШТ, 14 июл — РИА Новости.
Украинский конфликт закончится в тот момент, когда этого захотят США, поскольку Украина утратила суверенитет, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth
.
"Если американцы захотят, мир наступит завтра утром. А почему американцы не хотят — это вопрос, над которым думает весь мир. Ведь Украина в действительности потеряла суверенитет: у нее нет денег, военной промышленности, нет своих мощностей для военного производства. Деньги (Украина. — Прим. ред.) получает в основном от США, военные средства — тоже от американцев и Запада", — сказал венгерский политик.
По его мнению, если бы в Вашингтоне сказали, что хотят мира, и призвали к прекращению огня и переговорам, это произошло бы на следующее утро.
"Почему американцы этого не хотят, мы не получили ответа и на саммите НАТО
", — заключил Орбан.
Как заявлял в середине июня представитель Кремля Дмитрий Песков, "суверенитет Украины — весьма абстрактное понятие". Он подчеркивал, что у Киева нет ни желания, ни возможности занять какую-то суверенную позицию, там делают то, что диктуют из Вашингтона.
Орбан настаивает, чтобы НАТО не отправляла войска на Украину