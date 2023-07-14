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Орбан заявил, что Украина потеряла суверенитет - РИА Новости, 14.07.2023
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09:09 14.07.2023 (обновлено: 12:27 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/ukraina-1884116671.html
Орбан заявил, что Украина потеряла суверенитет
Орбан заявил, что Украина потеряла суверенитет - РИА Новости, 14.07.2023
Орбан заявил, что Украина потеряла суверенитет
Украинский конфликт закончится в тот момент, когда этого захотят США, поскольку Украина утратила суверенитет, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T09:09
2023-07-14T12:27
в мире
украина
сша
вашингтон (штат)
виктор орбан
нато
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БУДАПЕШТ, 14 июл — РИА Новости. Украинский конфликт закончится в тот момент, когда этого захотят США, поскольку Украина утратила суверенитет, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth."Если американцы захотят, мир наступит завтра утром. А почему американцы не хотят — это вопрос, над которым думает весь мир. Ведь Украина в действительности потеряла суверенитет: у нее нет денег, военной промышленности, нет своих мощностей для военного производства. Деньги (Украина. — Прим. ред.) получает в основном от США, военные средства — тоже от американцев и Запада", — сказал венгерский политик.По его мнению, если бы в Вашингтоне сказали, что хотят мира, и призвали к прекращению огня и переговорам, это произошло бы на следующее утро."Почему американцы этого не хотят, мы не получили ответа и на саммите НАТО", — заключил Орбан.Как заявлял в середине июня представитель Кремля Дмитрий Песков, "суверенитет Украины — весьма абстрактное понятие". Он подчеркивал, что у Киева нет ни желания, ни возможности занять какую-то суверенную позицию, там делают то, что диктуют из Вашингтона.
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в мире, украина, сша, вашингтон (штат), виктор орбан, нато
В мире, Украина, США, Вашингтон (штат), Виктор Орбан, НАТО
Орбан заявил, что Украина потеряла суверенитет

Премьер Венгрии Орбан: Украина потеряла суверенитет, у нее нет денег и промышленности

© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOVУкраинские военнослужащие 22-й механизированной бригады на позиции
Украинские военнослужащие 22-й механизированной бригады на позиции - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOV
Украинские военнослужащие 22-й механизированной бригады на позиции
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 14 июл — РИА Новости. Украинский конфликт закончится в тот момент, когда этого захотят США, поскольку Украина утратила суверенитет, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.
"Если американцы захотят, мир наступит завтра утром. А почему американцы не хотят — это вопрос, над которым думает весь мир. Ведь Украина в действительности потеряла суверенитет: у нее нет денег, военной промышленности, нет своих мощностей для военного производства. Деньги (Украина. — Прим. ред.) получает в основном от США, военные средства — тоже от американцев и Запада", — сказал венгерский политик.
По его мнению, если бы в Вашингтоне сказали, что хотят мира, и призвали к прекращению огня и переговорам, это произошло бы на следующее утро.
"Почему американцы этого не хотят, мы не получили ответа и на саммите НАТО", — заключил Орбан.
Как заявлял в середине июня представитель Кремля Дмитрий Песков, "суверенитет Украины — весьма абстрактное понятие". Он подчеркивал, что у Киева нет ни желания, ни возможности занять какую-то суверенную позицию, там делают то, что диктуют из Вашингтона.
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В миреУкраинаСШАВашингтон (штат)Виктор ОрбанНАТО
 
 
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