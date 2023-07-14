https://ria.ru/20230714/ukraina-1884116671.html

Орбан заявил, что Украина потеряла суверенитет

Орбан заявил, что Украина потеряла суверенитет - РИА Новости, 14.07.2023

Орбан заявил, что Украина потеряла суверенитет

Украинский конфликт закончится в тот момент, когда этого захотят США, поскольку Украина утратила суверенитет, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T09:09

2023-07-14T09:09

2023-07-14T12:27

в мире

украина

сша

вашингтон (штат)

виктор орбан

нато

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БУДАПЕШТ, 14 июл — РИА Новости. Украинский конфликт закончится в тот момент, когда этого захотят США, поскольку Украина утратила суверенитет, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth."Если американцы захотят, мир наступит завтра утром. А почему американцы не хотят — это вопрос, над которым думает весь мир. Ведь Украина в действительности потеряла суверенитет: у нее нет денег, военной промышленности, нет своих мощностей для военного производства. Деньги (Украина. — Прим. ред.) получает в основном от США, военные средства — тоже от американцев и Запада", — сказал венгерский политик.По его мнению, если бы в Вашингтоне сказали, что хотят мира, и призвали к прекращению огня и переговорам, это произошло бы на следующее утро."Почему американцы этого не хотят, мы не получили ответа и на саммите НАТО", — заключил Орбан.Как заявлял в середине июня представитель Кремля Дмитрий Песков, "суверенитет Украины — весьма абстрактное понятие". Он подчеркивал, что у Киева нет ни желания, ни возможности занять какую-то суверенную позицию, там делают то, что диктуют из Вашингтона.

https://ria.ru/20230711/ukraina-1883600479.html

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вашингтон (штат)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, сша, вашингтон (штат), виктор орбан, нато