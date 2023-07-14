https://ria.ru/20230714/ukraina-1884086679.html

Беззубой Европе грозит война с Украиной

Беззубой Европе грозит война с Украиной - РИА Новости, 14.07.2023

Беззубой Европе грозит война с Украиной

Скандальный саммит НАТО принес разочарование не только Зеленскому и его хунте. Он стал тревожным звоночком для всех европейских стран — членов альянса. РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T08:00

2023-07-14T08:00

2023-07-14T17:12

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Скандальный саммит НАТО принес разочарование не только Зеленскому и его хунте. Он стал тревожным звоночком для всех европейских стран — членов альянса.Жесткая позиция США по Украине, практически приговорившая все надежды Незалежной на членство в НАТО, напомнила европейцам, что Вашингтон в любой момент может слить их так же быстро и несентиментально, как сейчас сливает Киев.На протяжении многих лет бывшая УССР из кожи вон лезла, подстраиваясь под стандарты НАТО. На протяжении последних полутора лет она рушила свои города и гнала на смерть своих мужчин — лишь бы влезть в альянс, хоть тушкой, хоть чучелком. Были пролиты реки крови буквально. Ну и каков результат?"Никаких гарантий безопасности (Украине) — и уж тем более членства в НАТО — США предлагать не должны ни сейчас, ни по окончании конфликта", — чеканят американские военные аналитики. Всем спасибо, все свободны.Вашингтон вполне можно понять. Все основные цели США в российско-украинском кейсе уже достигнуты. Связи между Германией и Россией разрушены, экономика Европы порвана в клочья, европейские производства мигрируют в Штаты. Прибыль зафиксирована, США выходят в кеш. Риски мировой войны им сейчас даром не нужны.Но в каком положении по окончании конфликта оказывается Европа? Главным призом ей было обещано мародерство на развалинах России. Однако развалин нету. Так ради чего они пролюбили свою экономику и добровольно разоружились, лишив свою армию техники, снарядов и вооружений? Проигрыш на Украине сулит им десятилетия бедности, бунтов и развала в перспективе.Да ладно бы дело было только в экономике. Но ведь и военный альянс со Штатами выглядит теперь очень ненадежным предприятием. Если США откровенно отказались защищать Украину, что помешает им точно так же отказаться защищать Европу?Американский глубинный народ в массе своей стоит за изоляционизм, требуя забить на все внешние вызовы и заняться внутренней повесткой. Все главные конкуренты Байдена, что от республиканцев, что от демократов, обещают прекратить конфликт на Украине. Продать населению защиту демократии в Незалежной больше не удается — американские избиратели догадались, что война в Европе может перекинуться через океан, и совершенно не хотят, чтобы к ним прилетели российские ракеты.В такой ситуации европейцы начинают глубже вчитываться в пятую статью НАТО и видят, что, в сущности, она очень расплывчата. Да, все страны альянса обязуются выступить на защиту пострадавшего от агрессии члена, но защита эта может быть очень разной. Она может выражаться, например, в поставке вооружений, а может и вообще в дипломатических мерах типа правительственных нот с осуждением агрессии.Характерно, что единственный раз в истории пресловутая статья была использована в пользу Соединенных Штатов. После теракта 11 сентября все страны — члены альянса взялись защищать американских хозяев от "агрессии". В пользу европейских стран это правило пока не работало ни разу.Несмотря на то что Украина в НАТО не вступила, по сути, пятую статью по отношению к ней альянс уже применил — все вассалы США в той или иной мере выступили на ее защиту. Ну и много пользы это Украине принесло?Еще в эпоху холодной войны общественность регулярно обсуждала вопрос "пожертвуют ли Штаты Нью-Йорком ради Берлина?", если случится война с СССР. Сейчас этот вопрос вновь встает во весь рост. Насчет Риги, Вильнюса, Таллина сомнений ни у кого уже нет. Но вот жителям Берлина есть над чем призадуматься.Раньше у жителей старой Европы могли быть какие-то иллюзии насчет своего привилегированного статуса в альянсе. Но после того как американцы разбомбили Югославию, европейцам не приходится надеяться на то, что в Вашингтоне их пожалеют и защитят. Ну а свои собственные армии они давно сдали под американское руководство, а за последние полтора года еще изрядно их обескровили. Обороноспособность Европы выглядит на сегодня очень проблематично."(Европейский) континент расколот, а его военных трат недостаточно. Мысль, что он удержит Россию в одиночку, — фантастика", — печально констатирует положение дел в "беззубой Европе" британская The Telegraph.Но дело тут, конечно, не в сдерживании нашей страны. "Идея, что Россия превратит Украину в плацдарм для дальнейшего нападения на Европу, <...> представляется поистине смехотворной", — признают сами американцы.Опасность грозит европейцам совсем с другого фронта. Дело в том, что американцы планируют превращать послевоенную Украину в "дикобраза", то есть, не давая ей никаких гарантий, просто накачивать оружием и тренировать ее бойцов.Таким образом, если боевые действия между Россией и Украиной прекратятся, в самом центре Европы окажется здоровенная, натренированная, прекрасно вооруженная армия с неслабым боевым опытом, заботливо снабжаемая всем необходимым из США. По результатам СВО эта армия будет заметно, как бы это выразиться, расстроена. Никакой работы и мирной жизни для этих людей не будет: Украина — это на сегодня выжженная земля.Ну и куда же пойдет миллион рассерженных украинских мужчин, которые видели, как их товарищи гибли за НАТО и за миллиарды Зеленского, как их бесконечно обманывали и презирали европейские "друзья и партнеры"? На востоке они уже огребли от российских военных по самое не балуйся. Так не обратят ли они свои взоры на Запад?

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https://ria.ru/20230712/sammit-1883594316.html

https://ria.ru/20230710/nato-1883133082.html

https://ria.ru/20230711/stsenariy-1883388494.html

https://ria.ru/20230708/ukraina-1882896607.html

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Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

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Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

аналитика, украина, сша, европа, нато, россия, в мире