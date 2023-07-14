https://ria.ru/20230714/ugledar-1884237270.html

В Госдуме назвали расстрел машины под Угледаром военным преступлением

В Госдуме назвали расстрел машины под Угледаром военным преступлением - РИА Новости, 14.07.2023

В Госдуме назвали расстрел машины под Угледаром военным преступлением

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв (партия "Родина") назвал военным преступлением расстрел украинской ДРГ машины с... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T15:59

2023-07-14T15:59

2023-07-14T16:08

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

алексей журавлев

госдума рф

вооруженные силы украины

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв (партия "Родина") назвал военным преступлением расстрел украинской ДРГ машины с мирными жителями близ Угледара, ответственность за которое должно нести и руководство страны. Украинские диверсанты под Угледаром расстреляли машину с мирными жителями, соответствующие кадры попали в распоряжение РИА Новости в пятницу. "Любая стрельба по гражданским, вне всяких сомнений, военное преступление. И каждый такой случай документируется российским Следственным комитетом, есть уже более 30 судебных приговоров, которые вынесены нашими судами в отношении украинских военных. Другое дело, что они выполняют приказы, которые идут с самого верха. Поэтому и ответственность должно нести прежде всего высшее руководство киевского режима во главе с президентом (Владимиром) Зеленским", - сообщил Журавлев РИА Новости. Также он выразил уверенность, что трибунал рано или поздно "до всех этих кровавых палачей доберется". "Украина изначально избрала терроризм, как основной способ ведения боевых действий, ВСУ сознательно убивают мирных жителей, чтобы обвинить в этом российскую сторону, прикрываются населением, устанавливая огневые точки в жилых кварталах", - сообщил он.

https://ria.ru/20230712/ukraina-1883787283.html

https://ria.ru/20230708/rebenok-1882920612.html

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Кирилл Волков

безопасность, россия, алексей журавлев , госдума рф, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр, угледар, донецкая народная республика