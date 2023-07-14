https://ria.ru/20230714/turtsiya-1884126896.html
США хотят ограничить бизнес Турции с Россией, пишут СМИ
США хотят ограничить бизнес Турции с Россией, пишут СМИ - РИА Новости, 14.07.2023
США хотят ограничить бизнес Турции с Россией, пишут СМИ
США хотят оказать давление на морской сектор Турции и ограничить бизнес с Россией, Вашингтон игнорирует экономическую независимость Анкары, пишет в пятницу... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T10:23
2023-07-14T10:23
2023-07-14T10:23
россия
сша
турция
владимир путин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0d/1883897244_0:50:3071:1777_1920x0_80_0_0_27e2d5f434fb124419aa50620d2d7818.jpg
АНКАРА, 14 июл - РИА Новости. США хотят оказать давление на морской сектор Турции и ограничить бизнес с Россией, Вашингтон игнорирует экономическую независимость Анкары, пишет в пятницу газета Aydınlık. По сведениям издания, США проведут серию тренингов для турецких морских компаний, чтобы защитить их от "санкционного риска". Обучение проведут американские организации CRDF Global и C4ADS. В беседе с газетой судостроитель и инженер Хакан Айдогду заявил, что целью проведения такого рода тренингов - "оказать давление на морской сектор Турции". "Цель сделать Турцию партнером в санкциях против стран, которые она рассматривает как политических соперников, особенно России", - заявил он. По его словам, процесс давления начался, и продолжиться в торговом и производственном секторах, может усилиться в таких секторах, как сельское хозяйство, туризм и т.д. "Турецкие компании также были запуганы в соответствующих секторах, чтобы не сотрудничать и не вести бизнес с российскими компаниями или гражданами, чтобы предотвратить и ограничить закупки. Очевидно, что США хотят помешать нам вести бизнес и торговлю с нашим соседом Россией, создавая беспокойство в нашем морском секторе в целом и игнорируя нашу экономическую независимость", - сказал Айдогду. Собеседник издания также отметил, что может иметься цель запретить не только морскую торговлю, но и российские морские компании, которые хотят заниматься производством, модификацией, обслуживанием и ремонтом судов/яхт. Он также заявил, что США, возможно, хотят доминировать в перевалке и передаче грузов в портах. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230712/turtsiya-1883665510.html
https://ria.ru/20230711/turtsiya-1883498575.html
россия
сша
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0d/1883897244_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_11395680ead4c56dc9b394031f2fabfc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, турция, владимир путин, в мире
Россия, США, Турция, Владимир Путин, В мире
США хотят ограничить бизнес Турции с Россией, пишут СМИ
Aydınlık: США хотят надавить на морской сектор Турции и ограничить бизнес с Россией
АНКАРА, 14 июл - РИА Новости.
США хотят оказать давление на морской сектор Турции и ограничить бизнес с Россией, Вашингтон игнорирует экономическую независимость Анкары, пишет в пятницу газета Aydınlık
.
По сведениям издания, США проведут серию тренингов для турецких морских компаний, чтобы защитить их от "санкционного риска". Обучение проведут американские организации CRDF Global и C4ADS. В беседе с газетой судостроитель и инженер Хакан Айдогду заявил, что целью проведения такого рода тренингов - "оказать давление на морской сектор Турции".
Турция не отвернулась от России в сторону Запада, пишут СМИ
"Цель сделать Турцию партнером в санкциях против стран, которые она рассматривает как политических соперников, особенно России", - заявил он.
По его словам, процесс давления начался, и продолжиться в торговом и производственном секторах, может усилиться в таких секторах, как сельское хозяйство, туризм и т.д.
«
"Турецкие компании также были запуганы в соответствующих секторах, чтобы не сотрудничать и не вести бизнес с российскими компаниями или гражданами, чтобы предотвратить и ограничить закупки. Очевидно, что США хотят помешать нам вести бизнес и торговлю с нашим соседом Россией, создавая беспокойство в нашем морском секторе в целом и игнорируя нашу экономическую независимость", - сказал Айдогду.
Собеседник издания также отметил, что может иметься цель запретить не только морскую торговлю, но и российские морские компании, которые хотят заниматься производством, модификацией, обслуживанием и ремонтом судов/яхт. Он также заявил, что США, возможно, хотят доминировать в перевалке и передаче грузов в портах.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины
, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе
и США. Президент РФ Владимир Путин
ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Песков: Россия намерена развивать диалог с Турцией, несмотря на разногласия