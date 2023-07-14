https://ria.ru/20230714/turtsiya-1884126896.html

США хотят ограничить бизнес Турции с Россией, пишут СМИ

США хотят ограничить бизнес Турции с Россией, пишут СМИ - РИА Новости, 14.07.2023

США хотят ограничить бизнес Турции с Россией, пишут СМИ

США хотят оказать давление на морской сектор Турции и ограничить бизнес с Россией, Вашингтон игнорирует экономическую независимость Анкары, пишет в пятницу... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T10:23

2023-07-14T10:23

2023-07-14T10:23

россия

сша

турция

владимир путин

в мире

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АНКАРА, 14 июл - РИА Новости. США хотят оказать давление на морской сектор Турции и ограничить бизнес с Россией, Вашингтон игнорирует экономическую независимость Анкары, пишет в пятницу газета Aydınlık. По сведениям издания, США проведут серию тренингов для турецких морских компаний, чтобы защитить их от "санкционного риска". Обучение проведут американские организации CRDF Global и C4ADS. В беседе с газетой судостроитель и инженер Хакан Айдогду заявил, что целью проведения такого рода тренингов - "оказать давление на морской сектор Турции". "Цель сделать Турцию партнером в санкциях против стран, которые она рассматривает как политических соперников, особенно России", - заявил он. По его словам, процесс давления начался, и продолжиться в торговом и производственном секторах, может усилиться в таких секторах, как сельское хозяйство, туризм и т.д. "Турецкие компании также были запуганы в соответствующих секторах, чтобы не сотрудничать и не вести бизнес с российскими компаниями или гражданами, чтобы предотвратить и ограничить закупки. Очевидно, что США хотят помешать нам вести бизнес и торговлю с нашим соседом Россией, создавая беспокойство в нашем морском секторе в целом и игнорируя нашу экономическую независимость", - сказал Айдогду. Собеседник издания также отметил, что может иметься цель запретить не только морскую торговлю, но и российские морские компании, которые хотят заниматься производством, модификацией, обслуживанием и ремонтом судов/яхт. Он также заявил, что США, возможно, хотят доминировать в перевалке и передаче грузов в портах. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230712/turtsiya-1883665510.html

https://ria.ru/20230711/turtsiya-1883498575.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, турция, владимир путин, в мире