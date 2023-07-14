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Российские туристы смогут без пересадки отправиться в 36 стран, сообщил РСТ - РИА Новости, 14.07.2023
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Туризм
 
14:34 14.07.2023 (обновлено: 14:38 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/turizm-1884212841.html
Российские туристы смогут без пересадки отправиться в 36 стран, сообщил РСТ
Российские туристы смогут без пересадки отправиться в 36 стран, сообщил РСТ - РИА Новости, 14.07.2023
Российские туристы смогут без пересадки отправиться в 36 стран, сообщил РСТ
Российские туристы без пересадки могут слетать уже в 36 стран, ожидается, что еще несколько государств откроются для прямых рейсов из России в этом году,... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T14:34
2023-07-14T14:38
новости - туризм
россия
юрий барзыкин
российский союз туриндустрии (рст)
китай
турция
снг
туризм
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Российские туристы без пересадки могут слетать уже в 36 стран, ожидается, что еще несколько государств откроются для прямых рейсов из России в этом году, рассказали на пресс-конференции вице-президенты Российского союза туриндустрии (РСТ). "Сегодня в 36 стран возобновлено прямое авиасообщение и все они могут являться туристскими дестинациями. То есть можно не только туда, но и оттуда без повышенных рисков вернуться. Достаточно широкая сеть, начиная от Китая и заканчивая планирующим открыться Вьетнамом", - сказал вице-президент РСТ Юрий Барзыкин. Как пояснил вице-президент РСТ, директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко, в допандемийный период стран с прямым перелетом из России было 69, а в мае 2022 года - семь. "И они продолжают открываться. Я думаю, что до конца лета мы увидим еще несколько стран", - отметил он. Осауленко подчеркнул, что практически все доступные россиянам без пересадок зарубежные туристические направления - безвизовые, в их числе Турция, Египет, Куба, Таиланд, страны СНГ. При этом Барзыкин уточнил, что путешествия через третьи страны (с пересадкой) сопряжены с большими рисками и более высокими тратами.
https://ria.ru/20230714/puteshestviya-1884010496.html
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новости - туризм, россия, юрий барзыкин, российский союз туриндустрии (рст), китай, турция, снг
Новости - Туризм, Россия, Юрий Барзыкин, Российский союз туриндустрии (РСТ), Китай, Турция, СНГ, Туризм
Российские туристы смогут без пересадки отправиться в 36 стран, сообщил РСТ

РСТ: российские туристы могут без пересадки отправиться в 36 стран

© iStock.com / BimРетро автомобили перед Большим театром в Старой Гаване
Ретро автомобили перед Большим театром в Старой Гаване - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© iStock.com / Bim
Ретро автомобили перед Большим театром в Старой Гаване. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Российские туристы без пересадки могут слетать уже в 36 стран, ожидается, что еще несколько государств откроются для прямых рейсов из России в этом году, рассказали на пресс-конференции вице-президенты Российского союза туриндустрии (РСТ).
«
"Сегодня в 36 стран возобновлено прямое авиасообщение и все они могут являться туристскими дестинациями. То есть можно не только туда, но и оттуда без повышенных рисков вернуться. Достаточно широкая сеть, начиная от Китая и заканчивая планирующим открыться Вьетнамом", - сказал вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.
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Как пояснил вице-президент РСТ, директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко, в допандемийный период стран с прямым перелетом из России было 69, а в мае 2022 года - семь. "И они продолжают открываться. Я думаю, что до конца лета мы увидим еще несколько стран", - отметил он.
Осауленко подчеркнул, что практически все доступные россиянам без пересадок зарубежные туристические направления - безвизовые, в их числе Турция, Египет, Куба, Таиланд, страны СНГ.
При этом Барзыкин уточнил, что путешествия через третьи страны (с пересадкой) сопряжены с большими рисками и более высокими тратами.
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ТуризмНовости - ТуризмРоссияЮрий БарзыкинРоссийский союз туриндустрии (РСТ)КитайТурцияСНГ
 
 
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