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Азаров открыл в Самаре федеральный центр поддержки клиентов Почты России

Азаров открыл в Самаре федеральный центр поддержки клиентов Почты России - РИА Новости, 14.07.2023

Азаров открыл в Самаре федеральный центр поддержки клиентов Почты России

В Самаре в пятницу открыли федеральный операционный центр поддержки клиентов Почты России, сообщает пресс-служба правительства Самарской области. РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T16:43

2023-07-14T16:43

2023-07-14T16:43

самарская область

дмитрий азаров

михаил волков

александр хинштейн

почта россии

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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. В Самаре в пятницу открыли федеральный операционный центр поддержки клиентов Почты России, сообщает пресс-служба правительства Самарской области. Его запуск позволит компании к 2024 году увеличить скорость решения вопросов клиентов в четыре раза. Работу контакт-центра оценили губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, генеральный директор АО "Почта России" Михаил Волков и депутат Государственной Думы Александр Хинштейн. Центр поддержки клиентов — совместный инвестиционный проект Почты России и правительства области. Губернатор подчеркнул, что реализация проекта позволила привлечь в регион инвестиции и главное - создать 500 новых рабочих мест. "500 новых рабочих мест – это очень важно. Не менее важно и то, что позиции Самарской области как надежного партнера Почты России укрепляются. Уверен, за этим проектом последуют и другие. Есть целый ряд направлений сотрудничества с Почтой России. Это и модернизация отделений почтовой связи, и создание логистического центра. Почта России сегодня – современная, клиентоориентированная компания, и открытие клиентского центра – яркое тому подтверждение. Благодарю Михаила Юрьевича за принятие решения об открытии такого центра, который будет работать на всю страну, именно в Самаре. Мы и впредь будем всемерно помогать Почте реализовывать их добрые и важные для жителей всей страны намерения", - отметил губернатор. Новое подразделение Почты России консолидирует все каналы поддержки клиентов. Сотрудники центра будут круглосуточно отвечать на обращения физических и юридических лиц со всей страны, поступающие по телефону, электронной почте, в соцсетях и мессенджерах, через официальный сайт компании, а также в виде простых и заказных бумажных писем. "Самарская область уже традиционно наш большой, надежный партнер. И подтверждение этому – те проекты, которые мы реализуем и будем реализовать на территории Самарской области. Со вводом нового объекта Самарская область точно будет лидером по развитию почтовой связи. Клиентский центр, который мы осмотрели сегодня, - это проект федерального уровня", - отметил Волков. По мнению Хинштейна, появление единого органа, единого окна, куда люди могли бы обращаться и откуда могла бы вестись постоянная работа по мониторингу в социальных сетях, очень важно для Почты. В сентябре 2021 года на территории индустриального парка "Преображенка" области был открыт один из самых современных в стране логистических центров Почты России, который позволил создать новые рабочие места и сократить сроки доставки до адресатов писем и посылок. Инвестиции в строительство и оборудование составили 1,5 миллиарда рублей. Реализация Почтой России крупных инвестиционных проектов – результат работы, которая проводится в Самарской области по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса. Регион сегодня находится в десятке лидеров национального рейтинга инвестиционного климата. В этом году Самарская область вошла в ТОП-5 рейтинга по инфраструктуре и ресурсному обеспечению инвесторов. Ежегодно в регионе создается не менее 10 тысяч рабочих мест, что позволяет повышать благосостояние жителей губернии.

https://ria.ru/20230627/servis-1880666899.html

самарская область

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

самарская область, дмитрий азаров, михаил волков, александр хинштейн, почта россии