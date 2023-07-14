https://ria.ru/20230714/tramp-1884097901.html
СМИ: зять Трампа заявил, что его тесть верит в "украденные" выборы
СМИ: зять Трампа заявил, что его тесть верит в "украденные" выборы - РИА Новости, 14.07.2023
СМИ: зять Трампа заявил, что его тесть верит в "украденные" выборы
Зять бывшего президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер дал показания по делу о предполагаемой попытке сорвать законный транзит власти по итогам выборов 2020... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T01:41
2023-07-14T01:41
2023-07-14T01:41
сша
дональд трамп
джаред кушнер
джо байден
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Зять бывшего президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер дал показания по делу о предполагаемой попытке сорвать законный транзит власти по итогам выборов 2020 года, сообщает газета New York Times со ссылкой на информированные источники. Глава минюста США Меррик Гарланд в конце ноября 2022 года назначил Джека Смита спецпрокурором для разбирательства по обвинениям о возможном препятствовании передачи власти по итогам выборов 2020 года и причастности Трампа к штурму Капитолия его сторонниками в январе 2021 года. По словам четырех источников, федеральных прокуроров интересовало, признавал ли сам Трамп в частном порядке после выборов 2020 года, что он проиграл. Как пишет издание, судя по линии вопросов, обвинители пытаются установить, действовал ли Трамп с преступным умыслом. Отмечается, что если расследование придет к выводу, что действия экс-президента были заведомо основаны на лжи, это может существенно подкрепить любое дело, которое решат возбудить против него. По данным издания, Кушнер давал показания большому жюри в июне и заявил, что, по его мнению, Трамп действительно верит в то, что выборы были "украдены". Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. В результате беспорядков погибли участница протеста и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме Капитолия.
https://ria.ru/20230713/tramp-1884022476.html
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сша, дональд трамп, джаред кушнер, джо байден, в мире
США, Дональд Трамп, Джаред Кушнер, Джо Байден, В мире
СМИ: зять Трампа заявил, что его тесть верит в "украденные" выборы
NYT: зять Трампа Кушнер заявил жюри, что его тесть верит в "украденные" выборы
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости.
Зять бывшего президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер дал показания по делу о предполагаемой попытке сорвать законный транзит власти по итогам выборов 2020 года, сообщает газета New York Times
со ссылкой на информированные источники.
Глава минюста США Меррик Гарланд в конце ноября 2022 года назначил Джека Смита спецпрокурором для разбирательства по обвинениям о возможном препятствовании передачи власти по итогам выборов 2020 года и причастности Трампа к штурму Капитолия его сторонниками в январе 2021 года.
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По словам четырех источников, федеральных прокуроров интересовало, признавал ли сам Трамп в частном порядке после выборов 2020 года, что он проиграл. Как пишет издание, судя по линии вопросов, обвинители пытаются установить, действовал ли Трамп с преступным умыслом. Отмечается, что если расследование придет к выводу, что действия экс-президента были заведомо основаны на лжи, это может существенно подкрепить любое дело, которое решат возбудить против него.
По данным издания, Кушнер давал показания большому жюри в июне и заявил, что, по его мнению, Трамп действительно верит в то, что выборы были "украдены".
Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. В результате беспорядков погибли участница протеста и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена
на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме Капитолия.
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