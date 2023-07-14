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Корветы ТОФ вернулись из АТР на главную базу во Владивостоке - РИА Новости, 14.07.2023
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06:12 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/tof-1884108334.html
Корветы ТОФ вернулись из АТР на главную базу во Владивостоке
Корветы ТОФ вернулись из АТР на главную базу во Владивостоке - РИА Новости, 14.07.2023
Корветы ТОФ вернулись из АТР на главную базу во Владивостоке
Корветы "Громкий" и "Совершенный" Тихоокеанского флота вернулись в главную базу ТОФ во Владивосток после выполнения поставленных задач в Азиатско-Тихоокеанском... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T06:12
2023-07-14T06:12
владивосток
атр
юго-восточная азия
денис березовский
тихоокеанский флот вмф россии
безопасность
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ВЛАДИВОСТОК, 14 июл - РИА Новости. Корветы "Громкий" и "Совершенный" Тихоокеанского флота вернулись в главную базу ТОФ во Владивосток после выполнения поставленных задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщает пресс-служба флота. "Отряд боевых кораблей ТОФ в составе корветов "Громкий" и "Совершенный" вернулись в главную базу флота во Владивосток после выполнения поставленных задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Торжественная церемония встречи экипажей кораблей прошла на 33-м причале ТОФ на Корабельной набережной под руководством заместителя командующего флотом вице-адмирала Дениса Березовского", - говорится в сообщении. На причале построился личный состав кораблей. Командирам корветов заместитель командующего ТОФ по традиции вручил жареных поросят. Корабли вышли из главной базы ТОФ в дальнюю морскую зону в середине мая. За время выполнения задач в АТР они преодолели более 11 000 морских миль. По данным ТОФ, экипажи выполнили все запланированные мероприятия в ходе похода в АТР. Моряки приняли участие в международных учениях, отработали корабельные тренировки в нескольких районах Юго-Восточной Азии, а также совершили деловые заходы в порты Индонезии и КНР.
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владивосток
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владивосток, атр, юго-восточная азия, денис березовский, тихоокеанский флот вмф россии, безопасность
Владивосток, АТР, Юго-Восточная Азия, Денис Березовский, Тихоокеанский флот ВМФ России, Безопасность
Корветы ТОФ вернулись из АТР на главную базу во Владивостоке

Корветы "Громкий" и "Совершенный" ТОФ вернулись на базу во Владивостоке после похода в АТР

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкКорвет "Громкий" Тихоокеанского флота ВМФ России
Корвет Громкий Тихоокеанского флота ВМФ России - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Корвет "Громкий" Тихоокеанского флота ВМФ России. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 14 июл - РИА Новости. Корветы "Громкий" и "Совершенный" Тихоокеанского флота вернулись в главную базу ТОФ во Владивосток после выполнения поставленных задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщает пресс-служба флота.
«
"Отряд боевых кораблей ТОФ в составе корветов "Громкий" и "Совершенный" вернулись в главную базу флота во Владивосток после выполнения поставленных задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Торжественная церемония встречи экипажей кораблей прошла на 33-м причале ТОФ на Корабельной набережной под руководством заместителя командующего флотом вице-адмирала Дениса Березовского", - говорится в сообщении.
На причале построился личный состав кораблей. Командирам корветов заместитель командующего ТОФ по традиции вручил жареных поросят.
Корабли вышли из главной базы ТОФ в дальнюю морскую зону в середине мая. За время выполнения задач в АТР они преодолели более 11 000 морских миль.
По данным ТОФ, экипажи выполнили все запланированные мероприятия в ходе похода в АТР. Моряки приняли участие в международных учениях, отработали корабельные тренировки в нескольких районах Юго-Восточной Азии, а также совершили деловые заходы в порты Индонезии и КНР.
Адмирал Трибуц - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
Корабль ТОФ "Адмирал Трибуц" провел дуэль с субмариной "противника"
30 июня, 03:42
 
ВладивостокАТРЮго-Восточная АзияДенис БерезовскийТихоокеанский флот ВМФ РоссииБезопасность
 
 
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