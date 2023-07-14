https://ria.ru/20230714/tof-1884108334.html

Корветы ТОФ вернулись из АТР на главную базу во Владивостоке

Корветы ТОФ вернулись из АТР на главную базу во Владивостоке - РИА Новости, 14.07.2023

Корветы ТОФ вернулись из АТР на главную базу во Владивостоке

Корветы "Громкий" и "Совершенный" Тихоокеанского флота вернулись в главную базу ТОФ во Владивосток после выполнения поставленных задач в Азиатско-Тихоокеанском... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T06:12

2023-07-14T06:12

2023-07-14T06:12

владивосток

атр

юго-восточная азия

денис березовский

тихоокеанский флот вмф россии

безопасность

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ВЛАДИВОСТОК, 14 июл - РИА Новости. Корветы "Громкий" и "Совершенный" Тихоокеанского флота вернулись в главную базу ТОФ во Владивосток после выполнения поставленных задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщает пресс-служба флота. "Отряд боевых кораблей ТОФ в составе корветов "Громкий" и "Совершенный" вернулись в главную базу флота во Владивосток после выполнения поставленных задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Торжественная церемония встречи экипажей кораблей прошла на 33-м причале ТОФ на Корабельной набережной под руководством заместителя командующего флотом вице-адмирала Дениса Березовского", - говорится в сообщении. На причале построился личный состав кораблей. Командирам корветов заместитель командующего ТОФ по традиции вручил жареных поросят. Корабли вышли из главной базы ТОФ в дальнюю морскую зону в середине мая. За время выполнения задач в АТР они преодолели более 11 000 морских миль. По данным ТОФ, экипажи выполнили все запланированные мероприятия в ходе похода в АТР. Моряки приняли участие в международных учениях, отработали корабельные тренировки в нескольких районах Юго-Восточной Азии, а также совершили деловые заходы в порты Индонезии и КНР.

https://ria.ru/20230630/tof-1881342571.html

владивосток

атр

юго-восточная азия

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владивосток, атр, юго-восточная азия, денис березовский, тихоокеанский флот вмф россии, безопасность