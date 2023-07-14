https://ria.ru/20230714/tele2-1884104634.html

Tele2 разработал алгоритм ИИ, анализирующий пассажиропоток на дорогах

Tele2 разработал алгоритм ИИ, анализирующий пассажиропоток на дорогах - РИА Новости, 14.07.2023

Tele2 разработал алгоритм ИИ, анализирующий пассажиропоток на дорогах

Tele2 разработал алгоритм, который с помощью искусственного интеллекта анализирует пассажиропоток на российских дорогах: он не только вычисляет количество... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T04:14

2023-07-14T04:14

2023-07-14T04:14

россия

технологии

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Tele2 разработал алгоритм, который с помощью искусственного интеллекта анализирует пассажиропоток на российских дорогах: он не только вычисляет количество проезжающих людей, но и позволяет понять социально-демографические характеристики этой аудитории, рассказали РИА Новости в компании. "Tele2, российский оператор мобильной связи, разработал алгоритм для анализа пассажиропотоков на автодорогах. Новое технологическое решение на основе искусственного интеллекта позволяет проводить исследования на качественно новом уровне: не только определять участки дорог с максимальной нагрузкой, но и делать выводы о социально-демографических характеристиках транспортного потока", - сказали в Tele2. Такая разработка будет полезна при планировании строительства транспортных развязок, поиске нужной аудитории рекламы, а также при открытии новых торговых точек ритейла. Компания получила расчет и визуализацию маршрутов движения по всей России. Алгоритм проводит более точные исследования в сравнении с традиционными способами - опросом и наблюдением. Это связано с тем, что при использовании больших данных исключены ошибки, связанные с человеческим фактором. Данные оператора позволяют выделять и конкретизировать информацию о целевых аудиториях в определенных локациях, а сам анализ занимает меньше времени. "Сложность разработки такого решения на стороне телеком-оператора заключается в определении во всем массиве данных именно перемещений автомобилистов и соотнесении данных об их перемещении с картой дорог. Кроме того, для продуктивного использования решения необходимо было получить максимально точные прогнозы при одновременной необходимости получать данные в режиме реального времени", - отметили в компании.

https://ria.ru/20230713/tekhnologii-1884026734.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, технологии